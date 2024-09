MIMORIADNY ONLINE Deň 4: Bratislava bije na poplach! Dunaj presiahol 9 metrov a stále rastie, VIDEO zaplavené úseky

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Facebook/Polícia Slovenskej republiky, Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Ani v pondelok dážď neustáva, pričom už cez víkend naberala situácia na obrátkach na viacerých častiach Slovenska. Viacerých ľudí museli evakuovať z ich domovov, uzatvárali sa zaplavené cesty a silný vietor napáchal škody nielen v doprave. V pondelok a utorok by mal Dunaj v Bratislave kulminovať, už v pondelok predpoludním dosiahol hranicu 900 cm. Situáciu na Slovensku sledujeme online aj v pondelok.

Sledujeme ONLINE

Načítať nové správy

13:33 Bratislavské Staré Mesto v súvislosti s meteorologickou situáciou dočasne zatvára Grasalkovičovu (Prezidentskú), Medickú a Slubekovu záhradu. Informuje o tom mestská časť na sociálnej sieti. "Opatrenie je preventívne, záleží nám na bezpečnosti," konštatuje samospráva s tým, že situáciu monitoruje.

🚒🌳Z dôvodu súčasnej meteorologickej situácie dočasne zatvárame záhrady: Medická, Grasalkovičova a Slubekova. Opatrenie... Posted by Staré Mesto - srdce Bratislavy on Monday, September 16, 2024

13:30 Vodárenská spoločnosť eviduje v súčasnosti viacero porúch na svojej infraštruktúre, ktoré je zložitejšie opraviť práve v súvislosti s povodňami. Ide o niektoré obce v spádovom území BVS. Na týchto miestach zabezpečujú náhradné zásobovanie pitnou vody cisternami alebo barelmi. "Takže v prípade výpadku pitnej vody budeme so samosprávou zabezpečovať náhradné zásobovanie pitnou vodou," doplnil Stračiak. Hlavné mesto potvrdilo, že v spolupráci s BVS rieši otázku zásobovania pitnou vodou pre Devín, keďže ide o jeden z možných scenárov. Na takúto možnosť pripravuje svojich obyvateľov aj samotná mestská časť.

(Zdroj: Facebook/Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. )

13:28 Pri ďalšom zvýšení hladiny Dunaja v niektorých mestských častiach v Bratislave sa pristupuje k úprave chodu vodovodnej siete tak, aby bola naďalej zabezpečená dodávka pitnej vody. Dodávka pitnej vody však môže byť za istých okolností prerušená. Súvisí to s odstavením vodných zdrojov a ich kvalitou. Uviedol to hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Matúš Stračiak. "Táto situácia sa môže týkať mestskej časti Devín a časti Devínskej Novej Vsi. V tejto chvíli nechceme predbiehať a momentálne sme schopní úpravami na vodovodnej sieti zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou z iných vodárenských zdrojov a vodojemov. Ak sa situácia zmení, budeme v spolupráci so samosprávou zabezpečovať náhradné zásobovanie cisternami alebo barelmi s pitnou vodou," skonštatoval Stračiak. Po ustúpení vody bude podľa neho potrebných niekoľko hodín na ustálenie situácie.

13:25 Dunaj v Bratislave prekoná vo večerných hodinách hranicu 950 cm a dostane sa cez úroveň 30-ročnej povodne. Informuje o tom iMeteo s tým, že povodňová vlna sa z Rakúska šíri smerom nad naše územie.

(Zdroj: SHMÚ)

13:15 V prípade splnenia podmienok veľkosti škôd by bolo na zvládanie dôsledkov súčasných povodní na Slovensku možné využiť aj Fond solidarity Európskej únie. Uviedol to minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD). "Pokiaľ by tieto povodne spôsobili škody, ktoré sú vyššie ako 1,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) daného regiónu, tak je možné žiadať aj o špeciálne finančné prostriedky z európskeho fondu solidarity," povedal pre novinárov.

12:59 V domove sociálnych služieb v stupavskom kaštieli zabezpečilo BSK stravovanie klientov, bolo ich podľa Drobu približne 166. "Nálada v zariadení je našťastie dobrá, ako keby kríza ľudí zomkla," povedal s tým, že v pondelok dôjde k prvej obmene personálu. "Objem vody, ktorý prišiel aj do stupavského kaštieľa, aj do stupavského parku, bol enormný. Museli sme sťahovať celé prízemie, kde bolo približne po pás vody, to znamená meter dvadsať vody priamo v našom objekte, tak sme ho sťahovali kompletne na prvé a druhé podlažie," povedal s tým, že šlo o administratívne priestory a kuchyňu, ktorá bude nepoužiteľná najbližších pár týždňov.

Bratislavský kraj zabezpečil pre domov sociálnych služieb v stupavskom kaštieli potraviny a hasiči pomáhali s distribúciou priamo ku klientom na člnoch (Zdroj: Facebook/Bratislavský kraj)

12:55 Opozičné Progresívne Slovensko (PS) vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na uvoľnenie financií ľuďom zasiahnutým povodňami. Avizuje, že v parlamente podporí maximálnu pomoc pre ľudí a samosprávy zasiahnuté povodňami. "V týchto rezervách sú milióny eur, ktoré v minulosti išli napríklad fitnes modelke na nechty. Som presvedčený, že oveľa viac ich potrebujú ľudia, ktorým prírodný živel kruto zasiahol do života. Prišli o svoje domovy, o strechu nad hlavou," zdôraznil v stanovisku šéf PS Michal Šimečka s tým, že reakcia vlády v Rakúsku aj v Českej republike bola pružná a rázna.

PS podporí v parlamente maximálnu pomoc pre ľudí aj samosprávy, ktorým prírodný živel kruto zasiahol do života. Zároveň... Posted by Michal Šimečka • Progresívne Slovensko on Monday, September 16, 2024

12:47 Oba cyklomosty ponad rieku Morava, teda VysoMarch a Cyklomost slobody, sú uzavreté. Zatvoria sa aj parky v Malinove a Stupave. Škody na budovách zatiaľ odhaduje na viac ako milión eur.

12:46 V okrese Senec je podľa Drobu výška hladiny vody už stabilizovaná, postupne klesá. V okrese Pezinok naďalej platí tretí stupeň. "Boli zatopené niektoré obytné domy, ide hlavne o stekanie prívalovej dažďovej vody z Malých Karpát," informoval. Najväčší problém podľa neho pretrváva v okrese Malacky. V obci Láb, kde je rieka Malina, sú na mieste vojaci aj hasiči. Hladina miestneho potoka klesla aj vo vojenských lesoch pri Malackách. V obci Kuchyňa tečie jej stredom obrovská rieka. Situácia v Lozorne je stabilizovaná. Železničná trasa z Kuchyne do Rohožníka nie je prejazdná.

12:45 Predseda BSK informoval o zasiahnutých stredných školách na území Bratislavy. "Máme väčšinou zatopené buď stropy alebo pivnice. Týka sa to niekoľkých škôl - gymnázium na Skalickej, stredná odborná škola na Adlerovej ulici, na Sklenárovej, potom obchodná akadémia na Račianskej, internát na Saratovskej, takisto škody na budove gymnázia na Grösslingovej a gymnázia na Pankúchovej. Problémy sú takisto na sociálnych zariadeniach pri obchodnej akadémii na Račianskej," skonštatoval Droba. Kritické priesaky sú podľa jeho slov aj v synagóge v Senci. "Ale, našťastie, iba v tej novej časti, pôvodná zrekonštruovaná pamiatka vyzerá, že bude a ostane v poriadku," doplnil.

12:42 Niektoré objekty v správe Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) majú zatopené pivnice. Ide o budovy niekoľkých stredných škôl. Hrozí tiež podmočenie Divadla Aréna, ktoré sa nachádza v Bratislave na petržalskej strane Dunaja. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal podpredseda SaS a predseda BSK Juraj Droba. "Momentálna hladina Dunaja v tejto časti je približne 890 centimetrov. Obávame sa, že ak by presiahla 930, dôjde aj k veľkým škodám na Divadle Aréna. Momentálne sú už v teréne silové zložky, ktoré nám pomáhajú pieskovať pieskovými vrecami celé okolie budovy. Piesok zamedzí prívalovej vode Dunaja, ale nezamedzí priesaku. Takže hrozí, že divadlo Aréna bude podmočené," informoval.

(Zdroj: Facebook/Bratislavský kraj)

12:39 Počasie ovplyvnilo aj prevádzku pošty. Zatvorené sú prevádzky v Jakubove, Borinke, bratislavskom Lamači a Devíne. Čiastočne obmedzená je aj prevádzka pošty na Tomášikovej ulici v Bratislave. Pre nepriaznivé podmienky doručovatelia nedoručujú poštu vo Vysokej pri Morave a Borinke, čiastočne obmedzené je doručovanie zásielok aj v Marianke, Stupave, Perneku či niektorých častiach Bratislavy.

12:37 Silný vietor skomplikoval i leteckú dopravu, odklonené museli byť dve linky. Bratislavské letisko hlásilo aj niekoľko meškaní pri príletoch a odletoch. Od nedele večera je zastavená lodná doprava na Dunaji. Podľa Poláčikovej sa na hlavnom toku momentálne nenachádzajú žiadne lode, všetky sú odstavené v prístave. V nedeľu musel Dopravný úrad riešiť dve mimoriadne udalosti, keď sa z kotviska odtrhli lode. V oboch prípadoch sa podarilo plavidlá zaistiť.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

12:35 Najväčšie problémy spôsobilo počasie v týchto dňoch v železničnej doprave. Tá sa skomplikovala najmä na cezhraničných linkách s Českom, kde boli viaceré vlaky odrieknuté alebo majú výrazné meškanie. Pre nepriaznivé počasie až do odvolania nepremávajú vlaku z Bratislavy do Viedne. Obmedzená alebo zastavená je aj nákladná železničná doprava, v pohraničnej oblasti je odstavených 18 naložených nákladných vlakov. Ako ďalej informovala Poláčiková, odstraňovanie popadaných stromov z koľajníc spôsobilo krátkodobé výluky na regionálnych tratiach v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji.

12:34 Výdatné dažde, nepriaznivé počasie a povodne ovplyvnili železničnú, cestnú, lodnú i leteckú dopravu. Na niektorých miestach následky nepriaznivého počasia skomplikovali aj doručovanie pošty. V pohotovosti sú stále stovky zamestnancov organizácií Ministerstva dopravy SR. V pondelok o tom informovala hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.

12:23 V bratislavskej mestskej časti Dúbravka žiadajú obyvateľov obmedziť používanie kanalizácie. „Z dôvodu výdatného dažďa odporúčame informovať obyvateľstvo miestnymi oznamovacími prostriedkami o možnej kontaminácii studní, pôdy a úrody v záhradách a zároveň o potrebe obmedziť používanie kanalizácie z dôvodu správnej činnosti čističiek odpadových vôd. V prípade potreby núdzového zásobovania pitnou vodou je možné vyžiadať ju prostredníctvom Koordinačného strediska IZS na čísle 112,“ informuje mestská časť na základe požiadavky Sekcie Krízového riadenia MV SR.

‼Na základe požiadavky Sekcie Krízového riadenia MV SR zverejňujeme nasledovný oznam‼ ⚠️„Z dôvodu výdatného dažďa... Posted by Dúbravka - mestská časť Bratislavy on Monday, September 16, 2024

12:20 Hladina Dunaja v Bratislave naďalej stúpa. Aktuálne (k 12.15 h) dosahuje výšku 922 centimetrov.

(Zdroj: SHMÚ)

12:17 Slovenský vodohospodársky podnik už nainštaloval protipovodňovú ochranu Bratislavy na očakávaný stav výšky Dunaja na všetkých miestach. A to v Karlovej Vsi, Devíne i v Starom Meste aj na petržalskej strane Dunaja. Rovnako tak medzi mestskými časťami Devín a Devínska Nová Ves, kde je predpoklad zaplavenia cesty. Informuje o tom hlavné mesto.

Na snímke budova Propeller ohradená protipovodňovými zábranami (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

12:15 Mesto Myjava zmiernilo stupeň povodňovej aktivity z tretieho na druhý. "Situácia je pokojná, stabilizovaná. Napriek zrážkam, ktoré znova dorazili, neevidujeme žiadne problémy," povedal hovorca mesta Marek Hrin.

12:14 V Skalici sú hladiny všetkých potokov aj po rannom daždi stabilizované a situácia je aj naďalej pokojná. Mesto na sociálnej sieti informovalo, že pri záhradníctve v smere do Zlatníckej doliny prišlo k dodatočnej likvidácii nánosov po víkendovom zaplavení.

12:12 Dobrovoľní hasiči aktuálne odčerpávajú zaplavené podzemné priestory v budove Záhorskej galérie Jána Mudrocha na Sadovej ulici v Senici. Mesto Senica o tom v pondelok predpoludním informovalo na sociálnej sieti. "Keďže situácia na Teplici stále nie je z dôvodu pretrvávajúceho daždivého počasia stabilizovaná, spodná voda sa objavuje na viacerých miestach, hasiči zostávajú v pohotovosti," priblížila samospráva.

👨‍🚒💦Aktuálne dobrovoľní hasiči odčerpávajú zatopené podzemné priestory v budove Záhorskej galérie J. Mudrocha na Sadovej... Posted by Mesto Senica on Monday, September 16, 2024

12:10 Na vyhýbanie sa pohybu v okolí stromov apeluje aj starosta Starého Mesta Matej Vagač. "Vyhýbajte sa pobytu v okolí stromov. Koreňové sústavy sú podmyté a mnohé z nich ešte môžu padnúť," vyzýva na sociálnej sieti.

(Zdroj: Facebook/Matej Vagač má rád Staré Mesto)

12:05 Mimoriadne vážna zostáva naďalej situácia v bratislavských mestských lesoch. Popadali tam stovky stromov, sú strhnuté a poškodené viaceré lávky a zaliata Partizánska lúka. Hlavné mesto opätovne vyzýva obyvateľov, aby do lesov v súčasnosti nechodili, ale zároveň aby sa vyhýbali aj verejným parkom. Aktuálne je to podľa magistrátu veľmi nebezpečné. "Počítať treba s tým, že táto situácia istý čas potrvá aj potom, ako dažde ustanú, pretože stále tu bude hrozba pádu podmáčaných stromov," podotkol Bubla s tým, že niekoľko dní si vyžiada aj odstraňovanie všetkých následkov.

12:00 Situácia v Bratislave je v súvislosti s počasím naďalej mimoriadne vážna. Najkritickejšia je v Devínskej Novej Vsi, kde sa na viacerých uliciach začalo s evakuáciou, prípadne s prípravami na ňu. Uviedol to hovorca Bratislavy Peter Bubla. a území hlavného mesta pokračujú práce na odstraňovaní následkov počasia vrátane vyvrátených a polámaných stromov či poškodeného trakčného vedenia. "Rozsah škôd po meste je rozsiahly a všetky následky určite nie je možné odstrániť hneď," skonštatoval Bubla.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

11:55 Hasičský a záchranný zbor zverejnil prehľad výjazdov počas nedele (15. 9.). Dohromady vykonali 558 výjazdov, pri ktorých zasahovalo 344 profesionálnych a 1 502 dobrovoľných hasičov.

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

11:52 Na pondelkovom zasadnutí vládneho kabinetu sa bude rokovať aj o možnostiach odškodnenia po povodniach. Avizoval to šéf envirorezortu a vicepremiér Tomáš Taraba (nominant SNS). Poukázal na to, že Slovensko situáciu aktuálne zvláda. Vyzdvihol pritom včasné zavedenie preventívnych opatrení. "Slovensko vďaka včasným preventívnym opatreniam zvláda napriek enormným úhrnným zrážkam situáciu zatiaľ na dané pomery výborne. V okolitých štátoch vidíme obrovské materiálne škody a aj tragické udalosti. Rozhodujúce budú teraz nasledujúce dva dni," poznamenal. Zopakoval, že voda na Slovensku bude kulminovať od pondelka 18.00 h do utorka (17. 9.) rána. V súčasnosti podľa neho evidujú viaceré miesta priesaky. "Zatiaľ kolaps hrádze ani na Morave, ani v iných úsekoch nehrozí," doplnil. Včas sa podľa neho stihli aj práce na hradení bratislavského úseku Dunaja.

11:45 V Sabinove, v mestskej časti Orkucany, sa v smere na Jakubovany vylial potok a zatopil viaceré ulice.

11:36 Všetky spoje prímestskej dopravy i mestskej hromadnej dopravy v Čadci v súčasnosti premávajú podľa cestovného poriadku. V pondelok o tom informovala hovorkyňa Slovenskej autobusovej dopravy Žilina Ivana Strelcová. Na trasách jazdia aj náhradnými a záložnými vozidlami. "Celkovo bolo v nedeľu (15. 9.) v Čadci zatopených 16 autobusov. Nevykonávame jediný spoj do Českej republiky," konkretizovala hovorkyňa.

11:32 Povodňová situácia v meste Stupava je stabilizovaná. Oočas noci sa povodňová situácia v meste zlepšila a voda začala ustupovať, informoval v pondelok primátor mesta Peter Novisedlák. "Hoci zóna okolo kaštieľskeho parku zostáva zaplavená, situácia na ostatných komunikáciách je stabilná. Situáciu stále pozorne monitorujeme," dodal s tým, že o 13:00 h je plánované zadanutie krízového štábu aj so všetkými zložkami, ktoré budú pomáhať pri odstraňovaní a riešení následkov povodní.

(Zdroj: Facebook/Peter Novisedlák)

11:25 Hraničný priechod Brodské - Lanžhot je z dôvodu vzostupu hladiny rieky Morava úplne uzatvorený. Trnavský samosprávny kraj priblížil, že uzatvorenie sa týka hraničného priechodu na tzv. starej ceste.

Zobraziť galériu (43) (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky) Zobraziť galériu (43) (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

11:20 Polícia informuje aj o obmedzeniach v doprave v okrese Bratislava V. Viedenská cesta je uzatvorená od výstaviska až po úsek pod Starým mostom. Rovnaké obmedzenia platia aj na ulici Pri Seči od benzínovej pumpy či od ulice Kočánkova po Starý most. Polícia vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky, aby jazdili opatrne, prípadne, aby nejazdili vôbec, ak to nie je nevyhnutné.

11:17 Obmedzenia v doprave platia v okrese Bratislava IV. V Devínskej Novej Vsi je Istrijská ulica ťažko prejazdná a neodporúča sa prejazd. Neprejazdná je aj Devínska cesta v úseku od výjazdu na Dlhé Diely po Devín. Slovanské nábrežie je zaplavené a neprejazdné. Zaplavená a neprejazdná je aj Kremeľská ulica, neprejazdné je aj Devínske Jazero. Na ulici Na hriadkach medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou sa vykonávajú protipovodňové opatrenia.

11:15 Bratislavská polícia upozorňuje na obmedzenia v doprave. V okrese Malacky je úsek Stupava – Lozorno neprejazdný, rovnako aj trasa Kuchyňa smerom na Pernek. V obci Kuchyňa sú záplavy z priehrady a z obce Láb v smere na Vysokú pri Morave je neprejazdná komunikácia z dôvodu vybreženia potoka.

10:59 Od soboty (14. 9.) do pondelkového rána absolvovali profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji v súvislosti s počasím 67 zásahov. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne Marián Petrík. Príslušníci HaZZ odstraňovali popadané a naklonené stromy z cestných komunikácií, ktoré ohrozovali premávku. Hasiči tiež stavali protipovodňové zábrany a odčerpávali vodu zo zatopených priestorov. Na odstraňovaní následkov živelnej pohromy sa od soboty do pondelka zúčastnilo 71 profesionálnych a 215 dobrovoľných hasičov s 88 kusmi techniky.

(Zdroj: Facebook/HAZZ)

10:54 Starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír pre Ta3 uviedol, že už od piatka čakajú na protipovodňové bariéry. "Možno som už bol aj troška agresívnejší počas počas telefonátov v rámci krízového riadenia. Očakával som, ako bolo prisľúbené, že budú osadené v piatok," dodal s tým, že stále dostáva len informáciu, že sa snažia, že už je to na ceste a pod. Podľa neho hrozí, že ak by sa zábrany postavili neskoro, zatopilo by najnižšiu časť ulice, v ktorej bývajú seniori.

10:46 Cesta z Devínskej Novej Vsi v smere do Devína je momentálne úplne uzatvorená. Informuje o tom mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves. "Cesta bude prístupná iba pre záchranné zložky. Prosíme všetkých obyvateľov o dodržiavanie pokynov policajtov," dodáva radnica.

10:42 Hladina Dunaja je vyššia, ako bola prognóza, informuje iMeteo.sk. Aktuálne je jej výška 904 cm. Chýba už necelých 50 cm k predpokladanému stavu kulminácie.

(Zdroj: SHMÚ)

10:38 V prístave v Komárne stavajú kvôli hladine Dunaja v pondelok protipovodňové zábrany.

Stavanie protipovodňových zábran v prístave v Komárne (Zdroj: TASR/Milan Drozd)

Stav hladiny rieky Dunaj a Alžbetin most v Komárne (Zdroj: TASR/Milan Drozd)

10:35 Mesto Košice v súčasnosti neeviduje obmedzenia v súvislosti s počasím. Ako uviedol primátor Jaroslav Polaček, očakávajú, že v pondelok dážď ustane. "Sledujeme vodné toky a civilná ochrana je v pohotovosti," povedal s tým, že rieka Hornád by nemala nikoho ohroziť. Pripomenul, že v Košiciach je niekoľko kritickým miest, kde po intenzívnejšom či dlhotrvajúcom daždi pravidelne evidujú komplikácie. Ide napríklad o Ťahanovský most či o vybrané úseky v mestských častiach Myslava a Krásna. Mesto Košice zároveň vyjadrilo solidaritu s oblasťami postihnutými povodňami. "Naši kolegovia z civilnej ochrany komunikovali aj s českým mestom Ostrava, či nevieme nejak pomôcť," doplnil s tým, že témou pomoci sa zaoberajú.

10:23 Meteorológovia očakávajú prechod Dunaja v Bratislave a v Devíne do kulminácie počas dnešného večera, samotná kulminácia by mala nastať v utorok ráno, respektíve dopoludnia. Upozornili tiež, že kým hladina Moravy v hornej časti už stúpa len mierne, v dolnej časti nad sútokom s Dunajom je, naopak, vzostup stále výrazný. "V Malokarpatskej oblasti, Záhorí a na Myjave po včerajších kulmináciách väčšina tokov klesá, vzhľadom na objem spadnutých zrážok je vážna situácia aj mimo tokov. Na ďalšie zrážky však už reagujú opätovnými vzostupmi toky na Kysuciach a v Rajci," doplnil SHMÚ.

10:20 Po krátkej prestávke znovu zaznamenávame na Slovensku plošné zrážky, informuje SHMÚ. V skorých ranných hodinách sa pásmo zrážok rozšírilo nad celé územie.

(Zdroj: Facebook/SHMÚ)

"Intenzita dažďa je menšia než počas víkendu, za posledných 6 hodín spadlo najviac zrážok na Kysuciach, Orave, Spiši a čiastočne na dolnom Šariši a severne od Košíc. Tieto zrážky môžu v kombinácii s nasýtenou pôdou a nízkym výparom spôsobiť opätovné vzostupy vodných hladín - najmä tam, kde sme počas víkendu zaznamenali povodňové stavy, t. j. na západe a severozápade," informuje SHMÚ.

(Zdroj: Facebook/SHMÚ)

10:15 Situácia s hladinou Dunaja pri bratislavskom obchodnom centre Eurovea je vážna. Okolie Dunaja je opáskované, promenáda je zatopená.

Situácia s hladinou Dunaja pri obchodnom centre Eurovea v Bratislave (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

10:08 So zvýšenou opatrnosťou je prejazdný úsek cesty tretej triedy Borský Svätý Jur, časť Tomky - smer Studienka. Cez cestu preteká voda. Úsek je označený dopravným značením. "Ak musíte cestovať, zvýšte opatrnosť na cestách a ak je to možné, vyhnite sa vyššie uvedeným úsekom ciest," doplnil trnavský samosprávny kraj.

(Zdroj: Facebook/Borský Svätý Jur+časť Tomky/B.M.)

10:07 Až do odvolania je uzatvorený hraničný priechod Moravský Svätý Ján - Hohenau. "Cesta medzi Borským Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou je stále zaplavená, no prejazdná so zvýšenou opatrnosťou. Úsek je označený dopravným značením," doplnila krajská samospráva.

10:06 Dočasné premostenie ponad rieku Chvojnica medzi Holíčom a Skalicou je stále neprejazdné. Linky regionálnej autobusovej dopravy medzi týmito dvomi mestami jazdia cez Vrádište a Prietržku. "Prejazdnosť ciest na Záhorí sa veľmi pomaly zlepšuje, avšak stále sú niektoré úseky ťažko prejazdné alebo neprejazdné. Situácia sa však môže meniť, preto prosíme, rešpektujte dopravné značenia a buďte opatrní," upozornila krajská samospráva. Cestári zo Správy a údržby ciest TTSK boli celú noc v pohotovosti. "Odstraňovali napadané stromy na cestách, blato a robili opatrenia, aby dosahy prívalov vody boli čo najmenšie," doplnil kraj.

10:05 Situácia v Topoľčanoch je po víkendových výdatných dažďoch stabilná. Informoval o tom mestský úrad. Hladina rieky Nitra je podľa radnice nízka a bez povodňového rizika. "Vietor a dážď nespôsobili významnejšie škody, s výnimkou spadnutého stromu na Kalinčiakovej ulici neboli nutné zásahy bezpečnostných zložiek," uviedol magistrát. Ako doplnil, mesto aktuálne odstraňuje následky počasia na cintorínoch. "Tie sú otvorené, ale z dôvodu podmáčanej pôdy a navlhnutých konárov odporúčame odložiť ich návštevu na iný deň. Rovnako je vhodné vyhnúť sa zatiaľ parkom," odporučila radnica.

10:00 Na Tyršovom nábreží je situácia vážna, zatopené sú viaceré oblasti. Bratislavská mestská polícia žiada verejnosť, aby dodržiavala pokyny polície a to najmä zákazy vjazdu a vstupu do oblastí pri Dunaji. „Ide v prvom rade o váš život, zdravie a majetok. Nejazdite vozidlami do oblastí, kde pracujú vodohospodári na výstavbe protipovodňových zábran, aby ste im nekomplikovali náročnú prácu,“ dodáva a občanov tiež vyzýva, že ak môžu, aby zostali pracovať počas najbližších dní z domu.

Situácia v pondelok predpoludním na Tyršovom nábreží (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

09:54 Dunaj v Bratislave dosiahol v pondelok predpoludním hranicu 900 centimetrov. O 09.45 h bola jeho výška 902 centimetrov a jeho hladina stále rastie.

(Zdroj: SHMÚ)

09:52 Vytopilo aj Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Informuje o tom na sociálnej sieti predseda SaS Branislav Gröhling aj poslanec Alojz Hlina.

09:49 Dokopy 250 profesionálnych a dobrovoľných hasičov zasahovalo v uplynulých 24 hodinách v Žilinskom kraji. Odstraňovali následky nepriaznivej poveternostnej situácie. Pondelok to povedala hovorkyňa Krajského riaditeľstva HAZZ v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová. Hasiči v kraji zasahovali za uplynulých 24 hodín celkom 68-krát. Najviac výjazdov mali na Kysuciach. "Išlo o odstránenie spadnutých stromov, odčerpávanie vody z rodinných domov, vozovky, záchranu zatopených automobilov či evakuáciu obyvateľov," vymenovala hovorkyňa.

Tretí stupeň povodňovej aktivity na rieke Kysuca (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

09:47 Pre silné a dlhotrvajúce dažde zasahovali počas víkendu profesionálni i dobrovoľní hasiči prakticky na území celého Nitrianskeho kraja. Ako uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre Michaela Gundová, pomáhali predovšetkým pri odstraňovaní popadaných stromov a pri odčerpávaní vody. V priebehu soboty (14. 9.) sa na 11 výjazdoch zúčastnilo celkovo 14 príslušníkov HaZZ a 29 členov dobrovoľných hasičských zborov, nasadených bolo osem kusov hasičskej techniky. V nedeľu (15. 9.) boli hasiči v Nitrianskom kraji vyslaní do terénu 13-krát.

09:44 V priebehu uplynulého týždňa zaznamenali príslušníci Hasičského a záchranného zboru 1 051 zásahov. HaZZ o tom informuje na sociálnej sieti. Najviac zásahov sa týkalo technickej asistencie, zo 627 prípadov sa 317 odohralo v Bratislavskom kraji. V 235 prípadoch asistovali pri odstraňovaní následkov dopravnej nehody, najčastejšie (45 prípadov) na území Banskobystrického kraja. K požiarom vyšli 163-krát, najväčší počet (46) hasili v Banskobystrickom kraji. V 26 prípadoch hasiči asistovali pri eliminovaní nebezpečných látok, najviac zásahov, sedem, sa odohralo v Žilinskom kraji.

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

09:42 V niektorých okresoch treba počítať aj so silnejším vetrom. Výstrahy prvého stupňa platia pre takmer celý Bratislavský a Žilinský kraj, okresy Považská Bystrica, Púchov, Komárno a Dunajská Streda. Meteorológovia tam miestami očakávajú vietor v nárazoch 65 až 70 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 45 km/h.

(Zdroj: SHMÚ)

09:38 Výstrahy tretieho stupňa pred dažďom platia pre okresy Myjava, Skalica, Senica a Malacky. Výstrahy druhého stupňa platia pre väčšinu Bratislavského kraja a niektoré okresy Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja a okres Topoľčany. Výstrahy prvého stupňa platia pre celý Banskobystrický kraj, väčšinu Nitrianskeho kraja, viaceré okresy Žilinského a Prešovského kraja a tiež niektoré okresy Trenčianskeho, Trnavského a Košického kraja.

(Zdroj: SHMÚ)

09:35 Situácia v Bratislave je v súvislosti s výškou Dunaja vážna, Dunaj stále stúpa.

Pohľad na Dunaj v Bratislave, rieka dosahuje tretí povodňový stupeň (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

09:30 Reštaurácia Aušpic na nábreží Dunaja je zaplavená.

Aktuálna situácia na Dunaji (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

09:22 Viaceré mestské časti v západnej časti Bratislavy, najviac postihnutej záplavami, zatvorili v pondelok základné školy a v niektorých prípadoch i materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V Lamači sú škola i škôlky otvorené. Zatvorené škôlky i základné školy sú v Devínskej Novej Vsi, prerušená je tiež prevádzka materskej školy i súkromnej základnej školy v Devíne. V Záhorskej Bystrici je v pondelok základná škola na Hargašovej ulici zatvorená, triedy materskej školy ostávajú otvorené. V Karlovej Vsi tiež zatvorili základné školy, materské školy sú otvorené, deti sa však nebudú môcť pohybovať vonku v areáloch škôlok.

09:13 Morava zaplavila záhradky na Kremeľskej ceste medzi Devínom a Devínskom Novou Vsou v Bratislave. Pod hradom Devín sú postavené protipovodňové zábrany, ktoré zachytávajú vodu z Dunaja.

Situácia medzi Devínom a Devínskom Novou Vsou (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Situácia pod hradom Devín (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Situácia pod hradom Devín (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

09:10 Viedenská cesta v bratislavskej mestskej časti Petržalka je naďalej uzavretá.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

09:07 V pondelok o 15.30 h sa uskutoční mimoriadne rokovanie vlády SR v súvislosti s aktuálnou situáciou spôsobenou nepriaznivým počasím.

09:05 Situácia s výpadkami elektriny na strednom Slovensku, ktoré vznikli v súvislosti s víkendovou poveternostnou situáciou, sa zlepšila. Hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš v pondelok informoval, že bez elektriny už ostávajú len desiatky odberných miest. "Na úrovni vysokého napätia sa energetikom zo SSD podarilo odstrániť už všetky poruchy. Zostáva im doriešiť už len niekoľko porúch na úrovni nízkeho napätia," uviedol Gejdoš. Ako doplnil, tieto poruchy však nemajú za následok výpadky elektriny v rozsiahlejších rozmeroch a zväčša sa týkajú len niekoľkých domácností alebo ulíc. "Elektrikári už pracujú na tom, aby obnovili dodávku prúdu čo najskôr aj pre týchto odberateľov," dodal hovorca SSD.

09:02 Pri nákupnom centre Central Bratislava vyvrátilo stromy a poškodilo chodník, čo spôsobuje chodcov problémy. V dôsledku toho je až po Ružinov uzavretá električková trať.

Pri obchodnom centre Central vyvrátilo stromy (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

08:52 Pri Bajzovej ulici v bratislavskej mestskej časti Ružinov vyvrátilo strom aj lavičku.

(Zdroj: Tip čitateľa)

08:50 Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí v Trnavskom samosprávnom kraji zasahovali počas nedele (15. 9.) od 6.00 do 18.00 h v súvislosti s nepriaznivým počasím celkom 150-krát. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave Lena Košťálová. "Celkom zasahovalo 43 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 879 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí. Nasadených bolo 919 kusov hasičskej techniky," priblížila.

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

08:35 Dunaj je v Bratislave na treťom stupni a stále rastie. K 08.30 h dosahoval výšku 889 centimetrov.

(Zdroj: SHMÚ)

08:30 Mesto Pezinok v nedeľu večer informovalo, že situácia na vodných tokoch v meste a v okolí je stabilizovaná a hladina potokov poklesla. "Ďakujeme všetkým, ktorí s maximálnym nasadením prispeli k riešeniu krízovej situácie - hasičom, policajtom, zamestnancom mesta a MPS, pezinským športovcom a všetkým zúčastneným, ktorí priložili ruku k dielu," napísala samospráva na sociálnej sieti.

08:25 Meteorológovia vydali aj v pondelok hydrologické výstrahy prvého až tretieho stupňa. Tie najvyššie sa týkajú okresov Skalica, Senica, Malacky, Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky - juh, Čadca a Kysucké Nové Mesto. Druhý stupeň platí pre okres Pezinok.

(Zdroj: SHMÚ)

08:13 Areál Bratislavského hradu bude v pondelok z preventívnych dôvodov a aktuálnej poveternostnej situácie pre verejnosť a návštevníkov uzatvorený.

08:05 Zvažovaná evakuácia obyvateľov Malaciek bývajúcich v blízkosti potoku Malina nebola zatiaľ potrebná. O rozhodnutí, ktoré padlo ešte počas noci, informuje samospráva na sociálnej sieti. Primátor Juraj Říha upozornil, že v prípade mimoriadnej zmeny budú obyvateľov dotknutého územia informovať mobilnými sirénami.

07:58 V pondelok platia viaceré obmedzenia liniek bratislavskej MHD

Električková linka číslo 9 v pondelok nebude premávať na Miletičovej a Ružinovskej ulici. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojej stránke v rámci informácie o pondelkových dopravných obmedzeniach. "Linka 9 zo zastávky Trnavské mýto premáva na stanicu Nové Mesto a späť na Kútiky. Náhradná autobusová doprava X9 premáva obojsmerne medzi zastávkami Trnavské mýto - Astronomická," spresňuje dopravca.

PONDELOK ZAČÍNAME BEZ VÄČŠÍCH OBMEDZENÍ Dnešné ráno je v MHD je takmer štandardné. Kolegovia celú noc pracovali na čo... Posted by Dopravný podnik Bratislava on Sunday, September 15, 2024

Naďalej platí, že autobusová linka 29 nepremáva po Devínskej ceste. "Zo zastávky Malá scéna premáva po Botanickú záhradu, ďalej pokračuje cez Karlovu Ves, Dúbravku, Vápenku, Eisnerovu a od zastávky Uhrovecká po svojej trase na Opletalovu, VW5 a späť touto istou odklonenou trasou," uvádza DPB. Pripomína, že medzi zastávkami Hrad Devín - Hradištná premáva náhradná linka X29. DPB takisto upozorňuje, že autobusové linky 20, 21 a 29 neobsluhujú zastávku Mlynská v Devínskej Novej Vsi.

07:48 V obci Radošovce v okrese Skalica v nedeľu masy dažďovej vody a vody z vyliatych potokov zaplavili desiatky domov. K situácii sa vyjadrila starostka obce Iveta Matúšová. Podľa nej sa situácia v obci po náročnom víkende upokojila. Hasiči momentálne odčerpávajú vodu z posledných zaplavených priestorov. Obec je však stále v pohotovosti a monitoruje vodné toky.

Starostka Radošoviec Iveta Matúšová o situácii v obci (Zdroj: TASR/Michal Svítok, Ivan Kríž)

(Zdroj: Facebook/DHZ Radošovce)

07:46 Povodňová situácia je v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves stále veľmi komplikovaná a vážna. Informuje o tom samospráva, ktorá zároveň vyzvala obyvateľov z lokality Na hriadkach, aby si zabezpečili svoje obydlia a majetok pred prípadným zaplavením. "Rovnako týchto obyvateľov vyzývame, aby sa pripravili na možnú evakuáciu," preventívne informovala vedúca mediálneho oddelenia bratislavskej mestskej časti Martina Legáth.

07:45 Všetky mosty v Čadci, ktoré sú majetkom mesta, sa po nedeľňajšej (15. 9.) povodni podarilo sprejazdniť. Na sociálnej sieti o tom informovala čadčianska radnica. Čadcu totiž v nedeľu postihla 50-ročná voda. Neprejazdné ďalej ostávajú mosty v správe štátnych organizácií. Po opadnutí vody radnica spolu s mestským podnikom služieb a dobrovoľnými hasičmi z Čadce i okolitých obcí začala s čistením zatopených oblastí a objektov v postihnutých domácnostiach a priemyselnom parku. Dodali, že napriek zatopeniu autobusov Slovenskej autobusovej dopravy Žilina sa tiež podarilo zabezpečiť funkčnosť mestskej hromadnej dopravy aj prímestskej dopravy.

ČADČIANSKÉ MOSTY SÚ SPREJAZDNENÉ. Všetky mosty, ktoré sú majetkom mesta sa podarilo sprejazdniť. Neprejazdné ďalej... Posted by Mesto Čadca on Sunday, September 15, 2024

07:40 Medzi obcami Gajary a Malými Levármi na Záhorí uzavreli most ponad rieku Rudava. Potvrdil to starosta obce Malé Leváre Adrián Pernecký. Už počas noci samospráva na sociálnej sieti informovala, že Rudava začína pretekať, vyzvali dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť roznášať vrecia s pieskom. Materská i základná škola budú v obci v pondelok zatvorené.

07:30 Rieka Dunaj by mala začať kulminovať od dnes do utorka. V bratislavskom úseku rieky by mohla výška hladiny dosiahnuť 930 centimetrov. Aktuálne (7.15 h) dosahuje hladina Dunaja v Bratislave výšku 865 centimetrov.

(Zdroj: SHMÚ)

Na väčšine Slovenska sa aj dnes očakáva intenzívny dážď. Meteorológovia vydali pre viaceré okresy výstrahy prvého až tretieho stupňa. Platia predbežne do 18.00 h.

(Zdroj: SHMÚ)

Na území Bratislavského kraja pretrvávajú viaceré dopravné obmedzenia spôsobené nepriaznivým počasím. Polícia vyzýva vodičov, aby jazdili opatrne, prípadne, aby nejazdili vôbec, ak to nie je nevyhnutné.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

V Bratislave sú v dôsledku nepriaznivého počasie rozsiahle škody. Zaplavená je Partizánska lúka a uzavretá je celá lokalita Železnej studničky. Dnes treba rátať s dopravnými obmedzeniami a pohyb po hlavnom meste minimalizovať na nevyhnutný, uviedol to primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

Mimoriadna schôdza parlamentu k bezpečnostnej situácii na Slovensku sa uskutoční v pondelok ráno. Okrem iného bude opozícia žiadať zvolať mimoriadny Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pre zlyhávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu pri protipovodňovej ochrane.

Predpoveď meteorológa Cyrila Simana pre Západné Slovensko na najbližšie dni (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Na pomoc obciam a mestám zasiahnutým aktuálnymi povodňami navrhne Združenie miest a obcí Slovenska zriadiť transparentný účet. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš avizuje po odznení záplav poskytnutie finančnej a humanitárnej pomoci obyvateľom v zasiahnutých oblastiach.

Vlakom sa z Bratislavy do Viedne nedostanete

V dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej nepriaznivým počasím prerušili v nedeľu večer osobnú železničnú dopravu medzi Bratislavou a Viedňou až do odvolania. informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Dominik Drevický. Povodňami boli zasiahnuté železničné trate aj cestná infraštruktúra, čo výrazne komplikuje dopravu v oblasti. Preto nie je možné zabezpečiť ani náhradnú autobusovú dopravu.

"V dôsledku tejto situácie sú zrušené aj vlaky RJX 167 (15. 9.) a RJX 160 (16. 9.) medzi Bratislavou a Viedňou. Náhradná autobusová doprava (NAD) v úseku Bratislava - Marchegg však nie je ohrozená a je zabezpečená podľa plánu," ozrejmil hovorca.

Evakuácia z hausbótov

Policajti poriečneho oddelenia pomáhali v priebehu nedele evakuovať obyvateľov hausbótov na Jaroveckom ramene Dunaja. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.