MIMORIADNY ONLINE Deň 3: Hladiny viacerých riek stále rastú! Záplavy najviac sužujú obyvateľov Kysúc a Záhoria

12:19 Premávka na ceste prvej triedy pod Strečnom bude od pondelka 16. septembra do nedele 29. septembra od 7.00 h do 17.00 h riadená čiastočne svetelnou signalizáciou. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu. Na sociálnej sieti o tom v nedeľu informovala žilinská krajská polícia.

12:13 Na území mesta Pezinok vyhlásili v nedeľu od 9.00 h tretí stupeň povodňovej aktivity. Došlo k zaplaveniu bytového domu aj k vyplaveniu potoka Blatina. Existuje tiež riziko vyplavenia potoka v Grinave. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.

12:09 Pod vodou sa od noci ocitli viaceré oblasti v Bratislave. Zaplavená je Partizánska lúka a uzavretá je celá lokalita Železnej studničky. V dôsledku vetra je po celom meste veľké množstvo vyvrátených stromov a odlomených konárov. Postupne prichádza k ich odstraňovaniu. Informoval o tom hovorca hlavného mesta SR Peter Bubla.

12:04 Vzostupy hladín neobišli podľa meteorológov ani povodia na východe Slovenska. Väčšina z nich je však už v súčasnosti v poklese. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na sociálnej sieti s tým, že 1. stupeň povodňovej aktivity evidujú len na rieke Torysa v Košických Oľšanoch. Krátko pred 12. hodinou bol vodný stav rieky Torysa na úrovni 213 centimetrov a má stále stúpajúcu tendenciu. Hranica pre 3. stupeň povodňovej aktivity je tam 400 centimetrov. Povodňová situácia na východe Slovenska je však zatiaľ pokojná. Hydrologická výstraha 1. stupňa platí len pre okresy na Spiši a na Hornáde v okolí Košíc a tiež v Rožňave.

11:43 Situácia v súvislosti s nepriaznivým počasím je najkritickejšia na Záhorí. Bezpečnostné a záchranné zložky sú pre nepriaznivé počasie v plnom nasadení. Pomáhajú aj vojaci, v teréne je ich asi 100. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v diskusnej relácii TA3 V politike.

11:40 Bratislavskí policajti dôrazne apelujú na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa vyhli Devínskej ceste v Bratislave. Tá je z dôvodu aktuálnych poveternostných podmienok a s nimi súvisiacimi zosuvmi pôdy a pádu stromov po celom úseku cesty neprejazdná. Prejazd týmto úsekom je uzatvorený hliadkami PZ ako aj dopravným značením v úseku od výjazdu na Dlhé Diely až po mestskú časť Devín.

11:30 Rieka Dunaj by mala začať kulminovať od pondelka (17. 9.) do utorka (18. 9.). V bratislavskom úseku rieky by mohla výška hladiny dosiahnuť 930 centimetrov (cm). Uviedol to minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v diskusnej relácii TA3 V politike. Poukázal na to, že bratislavské pobrežie má byť do 20.00 h kompletne zabezpečené proti povodniam. Verí, že mesto sa podarí uchrániť. "Problémom je - čo nevieme ovplyvniť -, že stekajú veľmi výrazne najmä potoky z horských oblastí. Plná nádrž je v Kuchyni, tá začína tiež už pretekať," povedal. Rieka Morava by nemala podľa neho pretiecť. "Mala by sa podariť udržať už nie v koryte, ale v hrádznom systéme, že to nebude pretekať cez hrádze," podotkol.

11:07 V dôsledku nepriaznivého počasia upozorňuje Trnavská krajská polícia na viaceré uzavreté cesty na Záhorí. Vodičov vyzýva na opatrnosť, keďže sa aj na ďalších úsekoch ciest nachádza veľa vody.Uzavreté sú cesty druhej triedy v úsekoch Podbranč - Myjava, Skalica - Zlatnícka dolina, Borský Mikuláš - Lakšárska Nová Ves či Sobotište - Vrbovce. Uzavretý je aj most medzi Holíčom a Skalicou. Naďalej je uzavretá cesta vedúca k hraničnému priechodu Moravský Svätý Ján - Hohenau.

10:58 Vodohospodári pristúpili k riadenému odpúšťaniu vody z Kunovskej priehrady nachádzajúcej sa v senickej mestskej časti Kunov. Dôvodom je situácia v obci Sobotište. Mesto Senica o tom informovalo na sociálnej sieti. Zvýšená hladina Teplice sa v rámci Senice prejavuje vo viacerých lokalitách, napríklad v Kolónii a tiež v Čáčove. "Momentálne dobrovoľní hasiči mesta Senica sústredia sily na Teplici v mestskom parku," doplnilo mesto.

10:56 Situácia na Záhradnej ulici v Skalici sa zlepšila, prietok Zlatníckeho potoka po zásahu ťažkej techniky obnovili. Mesto Skalica o tom informuje na sociálnej sieti.

10:50 Bratislavskí policajti evakuujú obyvateľov celkovo piatich domov na Istrijskej ulici v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Pri evakuácii občanov asistujú aj policajné hliadky aj v obci Kuchyňa na Záhorí, kde dochádza k evakuácii cca 100 obyvateľov z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.

10:38 Mesto Stupava v okrese Malacky žiada všetkých obyvateľov, aby si pripravili evakuačnú batožinu pre prípad núdze a vyzvania na riadenú evakuáciu, ktorú samospráva nemôže zatiaľ vylúčiť. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.

10:35 Pre nepriaznivé počasie je železničná doprava v nedeľu na viacerých úsekoch prerušená, mnoho spojov má dlhé meškanie. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na to upozorňuje na svojom webe.

10:28 Kriticky ohrozené veľkou vodou sú podľa primátora Čadce Mateja Šimáška viaceré mosty v meste, predovšetkým na Horelici. Množstvo vody v rieke Kysuca označil za obrovské. Do záchranných prác sú zapojené všetky dostupné zložky aj technika. Radnica verí, že postupne bude rieka kulminovať. Uzatvorili viaceré cesty a snažia sa mosty zbaviť náplav. Šéf čadčianskej samosprávy ubezpečil, že priebežne čistia aj jednotlivé rodinné domy, z ktorých podľa potreby evakuujú ľudí do pripravených mestských priestorov. Z preventívnych dôvodov uzavreli aj jeden z mostov v centre mesta.

10:23 Jeden z obyvateľov Nového Mesta nad Váhom v Trenčianskom kraji publikoval na sociálnej video, v ktorom dokumentuje rýchlo tečúcu rieku a zaplavené ulice.

10:19 Hádzanárský klub HC Tatran Stupava vyzýva ľudí, aby dnes o 11:00 prišli pomôcť pri nakladaní piesku na zbernom dvore na Mierovej ulici.

10:05 Starosta obce Bošáca v okrese Nové Mesto nad Váhom výhlásil 3. stupeň povodňovej aktivity, informuje obec v príspevku na sociálnej sieti.

9:51 V bratislavskej mestskej časti Ružinov v noci zo soboty na nedeľu popadali na cestu stromy.

9:48 Polícia monitoruje situáciu na nábreží Dunaja.

9:22 Pre nepriaznivé počasie platia v mestskej hromadnej doprave v Bratislave obmedzenia. Premávka električiek je prerušená. Namiesto nich premávajú náhradné autobusy s prestupom v centre mesta. Odklonenou trasou jazdia aj viaceré trolejbusy. Informoval o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na sociálnej sieti.

9:03 Riziko povodní z trvalého dažďa hrozí v nedeľu vo viacerých okresoch na Slovensku. Výstrahy tretieho stupňa pred povodňami aktuálne platia pre okresy Pezinok, Trnava, Žilina- povodie rieky Rajčanka, Kysucké Nové Mesto, Čadca. Rovnako platia pre Skalicu, Senicu, Myjavu, Malacky a Bratislavu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.

8:57 Na sociálnych sieťach pribúdajú zábery zo zaplavených miest na Slovensku. Ulice obce Borinky a Stupavy v okrese Malacky zaplavila voda.

Cesty a domy zaplavila aj rieka Kysuca. Mesto Čadca sa aktuálne nachádza v treťom stupni povodňovej aktivity.

Situácia nie je pokojnejšia ani na Myjave.

8:42 Ako informuje polícia na sociálnej sieti, časť D2 je zaplavená. Vyzýva preto vodičov k väčšej opatrnosti.

8:41 Profesionálni a dobrovoľní hasiči v Žilinskom kraji zasahovali za posledných 24 hodín 52-krát. Zásahy súviseli s aktuálnou poveternostnou situáciou. Najviac výjazdov mali na Kysuciach. V nedeľu ráno to potvrdila žilinská krajská hovorkyňa hasičov Mária Pohanková Zahatlanová.

8:35 Viaceré úseky ciest v Bratislave sú pre nepriaznivé počasie neprejazdné. Ide o ulice Bratislavská a Gbelská v Záhorskej Bystrici aj ulicu Istrijská v Devínskej Novej vsi. Zaplavený je tiež podjazd od Patrónky k zoologickej záhrade.Zmeny sú pre počasie aj v mestskej hromadnej doprave. Premávka električiek v meste je s výnimkou Nového Mesta prerušená. Viaceré trolejové linky premávajú odklonenou trasou. Informovala o tom bratislavská polícia na sociálnej sieti.

8:30 Na Záhradnej ulici v Skalici sa vylial z koryta Zlatnícky potok. Potrebné je okamžité preparkovanie áut na dopravné ihrisko. Mesto Skalica o tom informovalo na sociálnej sieti.

8:07 V obci Radošovce v okrese Skalica v nedeľu ráno masy dažďovej vody a vody z vyliatych potokov zaplavili doteraz najmenej 50 domov.Zo zaplavených domov intenzívne odčerpávajú vodu desiatky členov dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) obce. "Zasiahnuté sú domy najmä v spodnej časti obce. Počet zaplavených domov bude stúpať. Voda intenzívne steká po uliciach," povedal predseda DHZ Radošovce Martin Daniška.

7:52 Na území mesta Myjava a priľahlých častiach Turej Lúky prichádza na rieke Myjava a všetkých jej prítokoch k stúpaniu vodných hladín. Prišlo k ich vyliatiu z koryta. Mesto pristúpilo k vyhláseniu tretieho stupňa povodňovej aktivity.

7:45 V najmenšej obci na Záhorí - Koválovec v okrese Skalica spôsobili masy vody stekajúce z polí a hôr do dediny, že sa nadránom vylial v spodnej časti obce potok. Zároveň dažďová voda tečúca z vrchu obce zaplavila viacero pivníc a domov. Starosta obce Patrik Renováček uviedol, že úplne zaplavené sú štyri domy a viaceré majú kompletne zaplavený dvor a pivnice.

7:30 Mesto Stupava v okrese Malacky vyhlásilo od nedele tretí stupeň povodňovej aktivity. Došlo k zaplaveniu Kaštieľskeho parku, aj k vyplaveniu Stupavského potoka v kritických úsekoch, ohrozujúcich rodinné domy. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.

7:07 Všetky dostupné zložky zasahujú v Čadci, kde v nedeľu nadránom vyhlásili tretí povodňový stupeň. Sprejazdňujú cesty a čerpajú vodu z pivníc rodinných domov. Mesto na sociálnej sieti informovalo, že hladina rieky Kysuca dosiahla o 3.00 h 2,5 metra.

5:50 Pre nepriaznivé počasie sú neustále v pohotovosti aj samosprávy v okrese Malacky. V Stupave i vo večerných hodinách dobrovoľníci napĺňajú vrecia pieskom. Obec Pernek vyhlásila tretí stupeň povodňovej aktivity.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu zasadal v sobotu večer v Stupave krízový štáb. "Ak spozorujete krízovú situáciu pri vodnom toku, v žľabe, spadnutý strom, zaplavenú komunikáciu alebo verejný priestor, prosím, ihneď kontaktujte mestskú políciu na čísle 159," vyzvala samospráva obyvateľov. Na viacerých miestach sú v meste dostupné vrecia s pieskom.