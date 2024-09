MIMORIADNY ONLINE Prvé mestá a obce zvolávajú krízové štáby: Hladiny riek rastú, najhoršie ešte len príde!

Situácia je už na mnohých miestach kritická, pod Devínom sú protipovodňové zábrany, v Ružinove sa lámu konáre (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, SHMÚ.sk, HaZZ)

BRATISLAVA – Tlaková níž, ktorá sa postupne presúva zo severného Jadranu priamo nad naše územie prináša rozsiahle zrážkové pole a extrémne úhrny. Už v nočných hodinách spadlo na Záhorí do 40 mm zrážok, no podľa meteorológov to najhoršie máme ešte len pred sebou.

14:15 Veliteľ zásahu úseku Kopčany v okrese Skalica Juraj Klátik z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) uviedol, že vojaci pomôžu pri preventívnom spevnení hrádze rieky Morava. "Momentálne si navážame stavebný materiál, čo je piesok a vrecia. Na mieste máme 40 kadetov Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku, 40 príslušníkov Ozbrojených síl SR a desať príslušníkov HaZZ," povedal Klátik.

Podotkol, že cieľom prác sú preventívne opatrenia, aby sa predišlo vyliatiu rieky z koryta. "Spevnenie hrádze robíme v úseku štyri kilometre od Kopčian smerom na Holíč. Zatiaľ budeme vrecia ukladať v jednom rade, poprípade potom pridáme druhý alebo tretí rad. Podľa toho, ako bude stúpať hladina rieky," dodal.

Priblížil, že druhý zásahový úsek sa nachádza pri Veľkých Levároch. Tam majú byť okrem vriec s pieskom ukladané aj protipovodňové bariéry, ktoré sa naplnia vodou.

Situácia na stanici Kopčany-Morava je dramatická, modelová predpoveď ukazuje 3. SPA (Zdroj: SHMÚ.sk)

14:00 Polícia Bratislavského kraja na sociálnej sieti informuje o mimoriadnej situácii. Policajné hliadky boli vyslané na Slovanské nábrežie do mestskej časti Devín, kde došlo k zatopeniu časti parkoviska. Na Budyšínskej ulici došlo k pádu konára na vozovku, na Odborárskej ulici a Račianskej ulici v blízkosti Depa Krasňany boli vykonávané úkony spojené s padnutým stromom na dve motorové vozidlá. Vodičov upozorňujú, aby neparkovali pod stromami, ani na miestach, kde by mohlo dôjsť k zatopeniu áut.

13:40 SHMÚ informuje, že vzostup hladín riek pozorujú od ranných hodín, najmä v lokalitách s najvyššími úhrnmi zrážok. Hladiny stúpajú predovšetkým v povodí Myjavy, Moravy, na prítokoch Malých Karpát zo záhorskej aj podunajskej strany. Výrazný vzostup zaznamenali aj v hornej časti slovenského úseku Moravy a Dunaja. Na tokoch západného a stredného Slovenska hrozí do sobotného rána prvý a druhý stupeň povodňovej aktivity.

Úhrny zrážok sa kontinuálne navyšujú, situácia na Morave sa zhoršuje (Zdroj: SHMÚ.sk)

13:30 Juhomoravskí hasiči v súvislosti so silnými dažďami a hroziacimi povodňami v piatok evakuovali viac než 100 študentov, ktorí sa spolu s vedúcimi nachádzali v chatovej oblasti Biskoupky pri Brne. Uviedli to na sociálnej sieti X. Evakuovať sa preventívne museli aj študenti Masarykovej univerzity v Brne, ktorí bývali na internáte. Škola zároveň pozastavila nástup českých a slovenských študentov na ostatné internáty, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. Oblasť, kde sa internáty nachádzajú, by podľa vedenia univerzity mohla v nedeľu zasiahnuť storočná voda, ktorá by budovy mohla zaplaviť až do výšky pol metra.

13:15 Podľa portálu Severe Weather bola na stanici Pernek (Záhorie) prekonaná prvá méta a úhrn zrážok 100 mm.

✅1.méta 100 mm prekonaná ℹ️Na Stanici Pernek (Záhorie) od včerajšieho rána už spadlo 100 mm, na druhej strane kopca... Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Friday, September 13, 2024

13:00 Intenzívne zrážky a prípadné povodne predstavujú veľké nebezpečenstvo aj pre zvieratá. Upozornilo na to občianske združenie Sloboda zvierat. Zvieratám je preto potrebné zaistiť bezpečný a suchý úkryt, najlepšie v dome.

Psy by nemali byť na reťaziach či v kotercoch. "V prípade vybreženia riek a povodní zviera nemá šancu uniknúť a zachrániť si život," podotklo združenie. Zabezpečiť ochranu zvieraťa pred nepriazňou počasia odporúča pripomenúť aj ostatným ľuďom. Povinnosť ochrany im prikazuje aj vyhláška o ochrane spoločenských zvierat.

"Tu už nejde len o niekoľkodňové státie v daždi a blate na reťazi bez búdy či v provizórnom koterci, teraz môže ísť o život," uviedlo združenie.

⚠️💦🌊 Na západnom Slovensku už intenzívne, vytrvalo prší a má to pokračovať aj ďalšie dni a na väčšine územia Slovenska.... Posted by Sloboda zvierat on Friday, September 13, 2024

12:50 Mesto Bratislava vyhlásilo v piatok na základe stanovísk Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) a vývoja meteorologickej situácie mimoriadnu situáciu. Zároveň preventívne od poobedia uzatvorí parkovisko na Tyršovom nábreží (Lunapark). TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.

"Hlavné mesto vyhlásilo dnes mimoriadnu situáciu. V prípade potreby umožní operatívnejšie a efektívnejšie vykonať potrebné opatrenia a práce v nadväznosti na predchádzanie alebo aj prípadné odstránenie vzniknutých škôd spôsobených počasím," skonštatoval Bubla.

12:40 Polícia upozorňuje na bezpečnosť a ohľaduplnosť na cestách počas silných dažďov. Vodičov vyzýva, aby zvýšili opatrnosť a jazdu prispôsobili povahe vozovky, stavu ciest i svojim schopnostiam a zručnostiam. Riskovať v tomto počasí sa podľa nej nevypláca. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Martina Sláviková.

"Mohutné dažde v kombinácii so silným vetrom, predovšetkým v západných častiach Slovenska, môžu skomplikovať situáciu v cestnej premávke," pripomenula Sláviková s tým, že polícia situáciu monitoruje.

12:30 Situácia v obciach nachádzajúcich sa v okrese Malacky pri rieke Morava je zatiaľ pokojná. Samosprávy sa však pripravujú na jej prípadné zhoršenie v dôsledku pretrvávajúceho dažďa a avizovaného silného vetra.

Do areálu bývalého družstva v obci Záhorská Ves bude navezený piesok určený na napĺňanie vriec. "Zatiaľ je u nás situácia pokojná. Premáva ešte aj kompa. Myslím si, že to bude dramatickejšie až od zajtra" uviedol pre TASR zástupca starostu Záhorskej Vsi Pavol Danihel.

Na krátkom úseku v obci Suchohrad bola inštalovaná mobilná protipovodňová bariéra. "Dúfam, že nepríde až k takej kritickej situácii, ako bola v roku 2006. A že sa nám nestane niečo podobné, ako vtedy zažila rakúska strana," povedal pre TASR starosta Suchohradu Jozef Temer. Podotkol, že v obci sa snažia byť pripravení na zhoršenie situácie.

Starosta obce Gajary Martin Rybecký poukázal na to, že v obci sledujú najmä stav a naplnenosť kanalizácie a odtoky vody. "Postupne sa pripravujeme na prípadné napĺňanie vriec pieskom," dodal pre TASR.

12:10 V súvislosti s predpoveďou výdatných zrážok a záplav v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) bude profesionálnym hasičom k dispozícii 4600 príslušníkov dobrovoľných hasičských zborov v kraji. Po piatkovom zasadnutí Štábu pre krízové situácie TSK o tom informoval predseda TSK Jaroslav Baška. Z deviatich okresov TSK je podľa neho v ôsmich vyhlásený druhý stupeň hydrologickej výstrahy, v okrese Myjava platí výstraha najvyššieho tretieho stupňa.

11:35 Banskoštiavnická spoločnosť Mestské lesy vydala vzhľadom na aktuálne počasie a meteorologické predpovede upozornenie týkajúce sa návštev lesa.

"Z dôvodu nepriaznivých meteorologických predpovedí, pre hroziace povodne a silný nárazový vietor, odporúčame návštevníkom Banskej Štiavnice a Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, aby v najbližších dňoch vzhľadom na vlastnú bezpečnosť nevstupovali do lesov a nezdržiavali sa v lesných porastoch," uviedla spoločnosť na svojej internetovej stránke.

🚷 NEBEZPEČENSTVO NÁVŠTEVY LESA 🚷 🌲Z dôvodu nepriaznivých meteorologických predpovedí - pre hroziace povodne a silný... Posted by Mesto Banská Štiavnica on Friday, September 13, 2024

11:30 Úroveň vodných hladín v Piešťanoch a okolí je zatiaľ štandardná. Mesto pozorne sleduje aktuálnu situáciu, v pohotovosti sú všetky zainteresované organizačné zložky. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.

Mesto spresnilo, že hladiny rieky Váh a potoka Dubová sa zatiaľ nezdvíhajú. "Môžeme potvrdiť, že aj situácia v meste je v tejto chvíli bežná - ako v každý iný daždivý deň," doplnila samospráva.

AKTUÁLNU SITUÁCIU MONITORUJEME, ÚROVEŇ VODNÝCH HLADÍN JE ŠTANDARDNÁ Mesto Piešťany pozorne sleduje aktuálnu situáciu, v... Posted by Mesto Piešťany on Friday, September 13, 2024

11:25 Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu na rieke Morava a predpoveď na najbližšie dni boli vodohospodári a hasiči poverení určiť miesta, kde by mohlo prísť k regulovanému vypusteniu rieky mimo obývaných oblastí. Po piatkovom zasadnutí ústrednej povodňovej komisie o tom informoval podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).

Ústredná povodňová komisia po rokovaní: V prípade zhoršenej situácie na rieke Morava zvážia jej cielené vypustenie (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

11:20 Primátor Levoče Miroslav Vilkovský zvolal v piatok krízový štáb v súvislosti s avizovaným intenzívnym dažďom. V okrese Levoča sa podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu ojedinele očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 70 až 120 milimetrov, čo predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Okrem iného už v Levoči pristúpili k regulácii tamojšej vodnej nádrže.

11:15 Český hydrometeorologický ústav aktualizoval výstrahu pred povodňami. Na niektorých miestach očakávajú viac ako 50-ročnú vodu. Varovanie rozšírili o oblasť Krušné hory a v Plzeňskom kraji platí výstraha pred silným vetrom.

⚠️ Aktualizace výstrahy ČHMÚ ℹ️ Tato výstraha rozšiřuje varování před povodňovým ohrožením a v některých oblastech... Posted by Český hydrometeorologický ústav on Friday, September 13, 2024

11:00 SHMÚ informuje, že intenzita zrážok sa v najbližších hodinách zvýši najmä na Záhorí. Na krajnom západe Slovenska je mimoriadne chladno, miestami len 7 °C, kým na východe je pred frontom podstatne teplejšie, pod Vihorlatom až 25 °C.

Najvýdatnejšie zrážky sa vyskytujú na Záhorí s intenzitou 5-10 mm/h (Zdroj: SHMÚ.sk)

10:30 Na mimoriadnu situáciu upozorňujú aj Lesy SR. Širokej verejnosti pre hroziace povodne a silný nárazový vietor neodporúčajú vstupovať do lesov a nemajú sa zdržiavať v lesných porastoch.

10:15 Dnes o 12:00 bude hlasitá skúška sirén v mestách a obciach na Slovensku. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že ide len o skúšku a ľudia nemajú prepadať panike.

🔊 V PIATOK NÁS ČAKÁ HLASITÁ SKÚŠKA SIRÉN S VÝNIMKOU KRAJSKÝCH MIEST 🔊 🕹Sirény sa budú spúšťať iba miestnym ovládaním... Posted by Ministerstvo vnútra SR on Thursday, September 12, 2024

10:00 Dnes popoludní by podľa modelovej predpovede mala stúpnuť aj hladina Dunaja a v nedeľu by môže Dunaj dosiahnuť 1. SPA. Aktuálne je situácia najhoršia na rieke Morava Podľa modelu SHMÚ môže Morava už dnes okolo polnoci dosiahnuť 1.SPA a v nedeľu až 3. SPA.

Modelová predpoveď vodného stavu Devin-Dunaj na nasledujúcich 48 hodín (Zdroj: SHMÚ.sk)

Modelová predpoveď vodného stavu Moravský Svätý Ján - Morava (Zdroj: SHMÚ.sk)

09:30 Zrážkové pásmo postupuje cez juhozápad Slovenska, trvalý, na návetriach aj výdatný dážď zasahuje najmä Záhorie a okolie Malých Karpát. Od štvrtka (12. 9.) napršalo v spomínaných regiónoch už 40 až 60 milimetrov (mm), v ostatných regiónoch na západe päť až 20 mm. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

"Úhrny zrážok výrazne klesajú smerom na východ a od osi Dolný Kubín - Lučenec sme zrážky doposiaľ zaznamenali len výnimočne," konštatuje SHMÚ s tým, že na Honte, Pohroní a Ponitrí pozorujú meteorológovia zrážky vo forme prehánok, ojedinele aj búrok.

"Tiež pozorujeme prvú odozvu na vodných tokoch, a to v povodí Myjavy, menších tokoch v Malokarpatskej oblasti a stúpať začala aj Morava a Dunaj," poznamenal SHMÚ.

Kumulatívny úhrn zrážok od štvrtka 12.9. (Zdroj: SHMÚ.sk)

09:15 V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou zasahovali hasiči i dobrovoľní hasiči v Bratislavskom kraji od štvrtka (12. 9.) do piatka do 6.00 h pri 14 udalostiach. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.

"Celkom 22 príslušníkov HaZZ a 23 členov dobrovoľných hasičských zborov odstraňovalo najmä spadnuté stromy z komunikácií a zaparkovaných vozidiel," približuje HaZZ.

Bratislavskí hasiči zasahovali sedemkrát, dobrovoľní hasiči z Petržalky dvakrát a členovia dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí Pezinok, Malacky, Stupava a Píla zasahovali celkovo pri piatich udalostiach.

🌧️Buďme pripravení a svojou zodpovednosťou a prípravou pomôžme predísť škodám na zdraví a majetku.🚒 Posted by Hasičský a záchranný zbor on Thursday, September 12, 2024

09:00 V súvislosti s varovaniami o možných nepriaznivých poveternostných podmienkach počas najbližších dní je mesto Kežmarok v plnej pohotovosti. Vedúci civilnej ochrany a krízového riadenia na tamojšom mestskom úrade Ladislav Melikant uviedol, že exponovaným miestom zostáva Ľubický potok, ktorý pravidelne monitorujú.

Primátor mesta Ján Ferenčák zdôraznil, že mesto berie varovania vážne a je plne pripravené reagovať na akékoľvek nepriaznivé situácie. Mesto Kežmarok tiež využíva varovný systém so šiestimi elektronickými sirénami rozmiestnenými po celom území.

AKTUÁLNE💦⚠️Zatiaľ najvyššie úhrny sú na našom území zaznamenané v obci Plavecký Peter, kde za posledných 24 hodín... Posted by www.iMeteo.sk on Friday, September 13, 2024

8:40 Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa v piatok ráno na niektorých miestach spomaľuje. Dôvodom sú kolóny i nehody. Informuje o tom Zelená vlna STVR.

Nehodu dokumentujú na diaľnici D2 pri výjazde Lamač smerom na tunel Sitina, vodiči musia počítať s 15-minútovým zdržaním aj na obchádzkovej trase po starej ceste. Nehoda sa stala aj na začiatku Mosta Lanfranconi smerom z Petržalky, kde v ľavom jazdnom pruhu havarovalo osobné auto. zdržanie je desať minút.

Vodiči si postoja aj na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 a po ceste I/2, kde je hlásené zdržanie 20 minút. Rovnako sa zdržia aj na starej Seneckej ceste smerom do Bratislavy.

Na Hradskej ulici v Bratislave, smerom k nákupnému centru na Ivánskej ceste, upozorňuje Zelená vlna STVR na spadnutý strom, ktorý vodiči obchádzajú v protismere.

Zrážkové pásmo zvlneného studeného frontu podľa predpokladov postupuje v týchto chvíľach cez juhozápad územia (obr. 1).... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Thursday, September 12, 2024

‼️ LEJAKY NA SLOVENSKU ÚRADUJÚ AJ DNES, DÁVAJTE SI POZOR ‼️ Posted by Polícia Slovenskej republiky on Thursday, September 12, 2024

8:32 Výstrahy tretieho stupňa pred dažďom platia pre okresy Malacky, Senica, Skalica a Myjava. Počas intenzívneho dažďa tam môže spadnúť okolo 200 milimetrov (mm) zrážok.

Výstrahy druhého stupňa platia pre okresy Bratislava, Pezinok, Senec, Trnava, Hlohovec, Piešťany, Topoľčany, Trenčín, Púchov, Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Bánovce nad Bebravou, Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto a Bytča. Meteorológovia tam miestami očakávajú úhrn zrážok 120 až 180 mm.

Výstrahy prvého stupňa platia pre celý Banskobystrický kraj, väčšinu Nitrianskeho a Žilinského kraja, niektoré okresy Trnavského, Trenčianskeho, Prešovského a Košického kraja. Úhrn zrážok tam môže byť 70 až 120 mm.

So silnejším vetrom treba počítať v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji a niektorých okresoch Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Podľa meteorológov môže vietor dosiahnuť priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu (km/h), v nárazoch 65 až 85 km/h.

8:30 V bratislavskom Ružinove spadlo niekoľko stromov. V pohotovosti je niekoľko pilčíckych tímov a jeden tím na odčerpávanie vody (s vlastným výkonným čerpadlom). Zároveň prosia ľudí o opatrnosť a lokalizáciu prípadných spadnutých stromov, vytopení alebo nalomených konárov.

V bratislavskom Ružinove už museli odstraňovať niekoľko spadnutých stromov (Zdroj: Facebook/Ružinovský podnik)

8:15 V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou zasahovali príslušníci HaZZ a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí v Trnavskom kraji od 12. septembra (od 6:00 hod) do 13. septembra 2024 (do 6:00 hod) celkom 9-krát.

"Hasiči odstraňovali popadané a naklonené stromy z cestných komunikácií, ktoré bezprostredne ohrozovali bezpečnosť premávky. Pri odstraňovaní následkov nepriaznivého počasia zasahovalo celkom 10 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a17 členov dobrovoľných hasičských zborov. Nasadených bolo 9 kusov hasičskej techniky," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave Lena Košťálová.

Radarové informácie zo SHMÚ, najdramatickejšia situácia bude na západe a severozápade (Zdroj: SHMÚ.sk)

8:10 SHMÚ vydal výstrahy najvyššieho stupňa. 3. stupeň výstrahy platí pre okres Senica, Skalica, Myjava a Malacky.

Na Záhorí platí hydrologická výstraha tretieho stupňa (Zdroj: SHMÚ.sk)

Už v nasledujúcich hodinách sa zrážky zintenzívnia a spadne 50 až 110 mm. Mimoriadne nepriaznivá situácia bude na západnom a severozápadnom Slovensku a po 13:00 hod by sa mohla ešte zdramatizovať, informuje imeteo.sk.

Za hodinu by mohlo lokálne spadnúť až 10 mm zrážok, čo je mimoriadne veľa. Intenzívny dážď je očakávaný až do večerných hodín. A hoci by sa mohlo zdať, že vo večerných hodinách dážď ustal, v sobotu ráno sa pridá ďalšia vlna zrážok, ktorá spôsobí povodne. Tie by mohli páchať aj materiálne škody a dvíhať hladiny vodných tokov. Situáciu sledujeme ONLINE.