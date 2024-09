Tragický piatok na východe Slovenska: Auto skončilo rieke! Mladík šoféroval bez vodičáku, zranené je aj dieťa!

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

Ako uvádza, 20-ročný vodič viedol osobné motorové vozidlo od obce Parchovany na miestnu časť Božčice, avšak bez príslušného vodičského oprávnenia."Podľa doterajších zistení pri prechádzaní pravotočivou zákrutou pred mostom ponad rieku Topľa, z doposiaľ nezistených príčin, prešiel s autom do protismeru, zišiel z cesty a narazil do koryta rieky Topľa. Po náraze sa auto prevrátilo na strechu," uvádza polícia.

Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel vodič ťažké zranenia, ktoré si predbežne vyžiadajú viac ako 42-dňovú dobu liečenia a práceneschopnosti. Okrem vodiča sa vo vozidle nachádzali spolujazdci, konkrétne 17-ročný utrpel zranenia predbežne stanovené na dobu liečenia do siedmich dní, 16-ročný spolujazdec a maloletý 11-ročný spolujazdec sa zo zranení budú predbežne liečiť viac ako 42 dní. Zdravotný stav vodiča a dvoch spolujazdcov je podľa polície naďalej veľmi vážny."To, či bol vodič vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok bude zisťované z biologického materiálu, ktorý mu bol odobratý po prevoze do nemocnice," informuje polícia.