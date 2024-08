Slovensko zasiahne VLNA silných búrok! Vypukne to už dnes, zajtra to bude ešte horšie

(Zdroj: TASR - Roman Hanc, Windy.com)

BRATISLAVA - Od silných víkendových búrok sme si poriadne ešte neoddýchli a už nás čakajú ďalšie. Prvá vlna by mala prísť už dnes, no výraznejšie by nás mali zasiahnuť zajtra. Dobrou správou však je, že po nich by sa malo vrátiť príjemné letné počasie.