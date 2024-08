Slovenskí vedci vyvinuli špeciálny materiál: Lietadlá budú vďaka nemu rýchlejšie!

Materiáloví vedci Slovenskej akadémie vied (SAV) prichádzajú s riešením, ktoré by mohlo do budúcna zrýchliť let lietadiel. Vyvinuli úplne nové, tzv. vysoko-entropické keramické materiály s výnimočnými vlastnosťami nielen pri izbových teplotách, ale najmä pri výrazne vysokých teplotách nad 2500 stupňov Celzia. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Tináková.