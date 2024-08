Miroslav zahynul pri dopravnej nehode! Jeho dcéra v šoku: O smrti sa dozvedela až po niekoľkých dňoch na internete

(Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj )

Zástupca Združenia veteránistov Turca Miroslav (†67) mal vážnu dopravnú nehodu, po ktorej skončil s ťažkými zraneniami v nemocnici. Tým napokon pred pár dňami 2.8. 2024 podľahol. "S hlbokým zármutkom vám oznamujeme že nás dňa 2. 8. 2024, na následky ťažkých zranení, vo veku 67 rokov, navždy opustil dlhoročný funkcionár ZZHV SR, člen dozornej rady ZZHV SR, riaditeľ sekcie HTK pre stredné Slovensko, štatutárny zástupca Združenia veteránistov Turca, mjr. Mgr. Miroslav. Nášho drahého priateľa odprevadíme na večný odpočinok v Piatok 9.8.2024 o 11:30 hodine," informovali o tom jeho kolegovia na sociálnej sieti.

Správa o náhlom úmrtí Miroslava zasiahla aj jeho dcéru. Tá sa o smrti otca dozvedela až prostredníctvom internetu. "Áno, môj otec mal dopravnú nehodu. Nie, nik z priamej rodiny nás, jeho dcéry z prvého manželstva, neinformoval," s obrovským žiaľom napísala Martina. O pohrebe otca sa dozvedela vďaka parte, ktoré zverejnili kolegovia na sociálnej sieti.

"Na parte na sociálnej sieti som bola dnes upozornená známymi. Na nehodu detto. Je to smutné, je to trápne, dohľadávať informácie kade-tade. Pritom ... mám služobné telefónne číslo zverejnené a ľahko dohľadateľné," skonštatovala jeho dcéra Martina. S celej situácie je zmätená a pohrebu vlastného otca sa preto zrejme nezúčastní. "No, keďže nás neinformovali, evidentne si našu účasť na pohrebe neprajú. Prečo? Čo sme im, my deti a vnúčatá, urobili? Nemáme právo vedieť? Rozlúčiť sa? Pre všetkých, ktorí by to chceli riešiť, na pohrebe sa nezúčastním, lebo si to evidentne nepriala žena a dcéry z druhého manželstva," dodala Martina.

S otcom sa pritom stretávala. "S otcom sme sa sporadicky stretávali. Svoju vnučku mal rád. Ozýval sa jej. Naposledy sa ozval 15.7.2024 kde sme sa dohodli, že sa v auguste stretneme osobne. Otcovi sme doma aj s jeho vnučkou, ktorá ho mala veľmi rada a dosť si poplakala, zapálili sviečku a budeme spomínať tak, ako my chceme. To nám vziať nemôžete," dodala utrápená žena.