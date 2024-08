Klenovec patril k centrám SNP: Obyvatelia ukrývali tisícky ľudí

Obec Klenovec v severnej časti okresu Rimavská Sobota patrila počas Slovenského národného povstania (SNP) i po jeho potlačení k najvýznamnejším centrám odboja v regióne. Do povstania sa tam zapojila takmer celá dedina, neskôr miestni poskytli útočisko ľuďom utekajúcim pred postupujúcimi nemeckými jednotkami. Nemci nakoniec obec obsadili, desiatky ľudí poslali do koncentračných táborov. Pre TASR to uviedla knihovníčka obecnej knižnice v Klenovci Eva Biela.