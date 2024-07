Rodičia POZOR, chystá sa zvýšenie prídavku na dieťa: Do peňaženiek vám pribudnie viac ako 100 eur! Má to háčik

BRATISLAVA – Rodičia prvákov si aj tento rok prilepšia. Dostanú totiž jednorazovo zvýšený prídavok na dieťa. Jeho cieľom je pomôcť im po finančnej stránke zvládnuť nástup do prvého ročníka. Zvýšený prídavok na dieťa bude poberateľom prídavkov na dieťa vyplatený automaticky v októbri 2024, rodičia – poberatelia si preto nemusia podávať žiadosť o tento zvýšený prídavok na dieťa.

Zvýšený prídavok na dieťa poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od roku 2019. Nárok naň majú rodičia detí, ktoré nastúpili v aktuálnom školskom roku prvýkrát do prvého ročníka základnej školy. „Vstup do školského života je veľkým krokom pre celú rodinu. Spája sa s ním nielen radosť zo štartu novej etapy, ale aj nápor na rodinný rozpočet. Práve pre zvládnutie nákladov súvisiacich s nákupom základných školských potrieb je určený zvýšený prídavok na dieťa,“ uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).

Celková suma prídavku na dieťa, ktoré nastúpi v septembri po prvýkrát do prvého ročníka základnej školy bude 170 eur. 60 eur z tejto sumy tvorí bežný prídavok na dieťa a 110 eur zvýšenie z dôvodu nástupu dieťaťa do prvého ročníka. Rodičom bude táto suma vyplatená automaticky v mesiaci október 2024. Zvýšenie prídavku na dieťa sa poskytuje jednorazovo a je priamo viazané na prvý nástup dieťaťa do školy.

„Od začiatku vyplácania tohto zvýšeného prídavku na dieťa sme podporili už takmer 280-tisíc prvákov sumou viac ako 29 miliónov eur. Verím, že aj vďaka tejto finančnej pomoci od štátu sa mnohým rodinám podarilo zvládnuť zvýšené výdavky na začiatku školského života ich detí,“ spresnil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vlani vyplatili zvýšený prídavok na dieťa z dôvodu nástupu do prvého ročníka 56 843 poberateľom. Išlo o podporu 57 742 prvákov sumou viac ako 6 miliónov eur.

Údaje o deťoch, ktoré nastúpili do 1. ročníka ZŠ, získavajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny z informačného systému Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. V prípade, ak oprávnená osoba poberá prídavok na dieťa v inom členskom štáte EÚ, nárok na zvýšený prídavok si uplatní podaním žiadosti. Informácie aj s tlačivom žiadosti sú zverejnené na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.