Prvé FOTO z miesta tragickej nehody! Vlak zhorel do tla: Autobus sa zlomil na dve polovice! Počet obetí stúpol

Nehoda autobusu s vlakom (Zdroj: FB)

Aktualizované 6:00 Počet obetí štvrtkovej (27. 6.) zrážky vlaku s autobusom pri Nových Zámkoch stúpol na sedem. Vyplýva to z aktualizovanej informácie, ktorú zverejnilo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) na sociálnej sieti. Záchranári na sociálnej sieti uviedli, že ďalších päť osôb bolo zranených.

AKTUALIZOVANÉ ❗️Udalosť s hromadným postihnutím osôb❗️ NEHODA AUTOBUSU A VLAKU NOVÉ ZÁMKY smer Dvory nad Žitavou -... Posted by Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR on Thursday, June 27, 2024

Na mieste nehody stále pokračuje zaisťovanie všetkých dôkazov, prítomný je aj znalec z odboru cestnej dopravy a tím vyšetrovateľov. Kynológovia so psami prehľadávajú okolie nehody. Železničná spoločnosť Slovensko na sociálnej sieti informovala, že očakáva sprejazdnenie jednej traťovej koľaje približne o 04.00 h.

Ďakujeme všetkým cestujúcim za trpezlivosť. Mimoriadne nešťastie ovplyvňuje železničnú dopravu nielen na Slovensku, ale... Posted by ZSSK on Thursday, June 27, 2024

K zrážke vlaku a autobusu došlo vo štvrtok krátko po 17.00 h na chránenom železničnom priecestí na Dvorskej ceste pri Nových Zámkoch. Zranení boli prevezení do nemocníc v Bratislave, Nitre, Komárne a Leviciach.

Autobus sa pri nehode zlomil na dve časti

Podľa aktuálnych fotografií z miesta nehody zhorel predok vlaku do tla. Autobus sa pri nehode zlomil na dve polovice. "Môžeme potvrdiť, že pri dnešnej dopravnej nehode prišlo o život až šesť osôb. Ďalšie štyri osoby boli so zraneniami prevezené do nemocnice. V mene Policajného zboru vyjadrujeme pozostalým úprimnú sústrasť," poznamenala nitrianska polícia.

Galéria: Tragická nehoda vlaku s autobusom v Nových Zámkoch



Zobraziť galériu (6)

Počet obetí po štvrtkovej zrážke vlaku s autobusom pri Nových Zámkoch sa zvýšil na šesť. Vyplýva to z aktualizovanej informácie, ktorú zverejnilo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) na sociálnej sieti. Obete dopravnej nehody zrážky vlaku s autobusom pri Nových Zámkoch sa zatiaľ nepodarilo identifikovať. Potvrdil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Pri nehode prišlo podľa ministra o život šesť ľudí z autobusu. Zranili sa aj ďalší najmenej štyria ľudia z autobusu a rušňovodič z vlaku, ktorí boli prevezení do nemocníc v Bratislave, Nitre, Komárne a Leviciach. Stav dvoch z nich je vážny, do nemocnice boli prevezení vrtuľníkom. Jedným z nich je vodič autobusu. Ďalších troch zranených so stredne ťažkými zraneniami previezli do nemocníc sanitky. K zrážke vlaku a autobusu došlo krátko po 17.00 h na chránenom železničnom priecestí na Dvorskej ceste pri Nových Zámkoch.

Po nehode pri Nových Zámkoch hlásia najmenej šesť obetí, cesta je neprejazdná (Zdroj: TASR/Michal Svítok, Henrich Mišovič)

V čase nehody linkového autobusu Nové Zámky - Kolta sedelo v autobuse osem cestujúcich a vodič. V medzinárodnom vlaku EC z Prahy do Budapešti sa viezlo zhruba 200 ľudí. Nikto z cestujúcich vo vlaku neutrpel pri nehode zranenia. Po zrážke zostal autobus roztrhnutý na dve časti, rušeň začal horieť. Ako prví dorazili na miesto nehody hasiči z Nových Zámkov, následne sa k nim pridali ďalší. Na mieste zasahovalo 30 hasičov. "V prvom rade sme poskytli prvú pomoc, až po vyskratovaní vysokého napätia sme mohli začať s hasiacimi prácami. Následne došlo k objaveniu piatich uhorených tiel," povedal riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre Vojtech Valkovič.

Na mieste nehody stále pokračuje zaisťovanie všetkých dôkazov, prítomný je aj znalec z odboru cestnej dopravy a tím vyšetrovateľov. Kynológovia so psami prehľadávajú okolie nehody. "Chceme si byť istí, že na mieste nie sú ďalší ľudia, ktorí mohli byť účastníkmi nehody," povedal minister. Informácie o tom, že príčinou nehody mohla byť nefunkčná signalizácia po búrke, ktorá zasiahla región v stredu (26. 6.), minister nepotvrdil. "V tomto štádiu je predčasné hovoriť, či zlyhal ľudský faktor alebo technika. Urobíme všetko preto, aby sme túto tragickú nehodu vyšetrili," povedal Šutaj Eštok.

❗️Udalosť s hromadným postihnutím osôb❗️ NEHODA AUTOBUSU A VLAKU NOVÉ ZÁMKY smer Dvory nad Žitavou - Operačné... Posted by Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR on Thursday, June 27, 2024

V úseku je aktuálne prerušená železničná doprava. Informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti. Video na sociálnej sieti zachytáva ako vlak po zrážke s autobusom zachvátili plamene.

Nehoda za Novými Zámkami, smer Štúrovo: Horí vlak (Zdroj: Facebook/Katarína Molnárová Perlacosmetic)

Minister vnútra Slovenskej republiky Matúš Šutaj Eštok potvrdil, že ide o tragickú nehodu. "So zármutkom som prijal správu o tragickej zrážke vlaku s autobusom pri Nových Zámkoch. Vyjadrujem úprimnú sústrasť pozostalým. Zraneným prajem čo najrýchlejšie zotavenie. Ďakujem zložkám za zásah, mierim na miesto nehody," poznamenal.

Na mieste zasahuje aj polícia. "Novozámockí dopravní policajti momentálne zasahujú pri dopravnej nehode, ktorá sa stala na Dvorskej ceste II/1503 v Nových Zámkoch. Cesta je úplne neprejazdná. Obchádzková trasa vedie po ceste I/75. Viceprezident Policajného zboru pre vnútorný poriadok a bezpečnosť plk. Ing. Rastislav Polakovič smeruje na miesto a poskytne bližšie informácie," informovali.

MIMORIADNE: ZRÁŽKA VLAKU S AUTOBUSOM, ZASAHUJEME NA MIESTE Novozámockí dopravní policajti momentálne zasahujú pri... Posted by Polícia Slovenskej republiky on Thursday, June 27, 2024

Ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky Zuzana Dolinková potvrdila, že viac ako 10 ľudí je zranených. "S hlbokým zármutkom som prijala správu o tragickej nehode, ktorá sa odohrala v podvečerných hodinách pri Nových Zámkoch. Pri zrážke autobusu s vlakom bolo zranených viac ako 10 ľudí," poznamenala.

Železničná spoločnosť Slovensko informovala, že vlak, ktorý sa zrazil s autobusom, bol EuroCity (EC) 279, ktorý smeroval Prahy do Budapešti. "Lokomotíva a rušňovodič patrili Českým dráham (ČD), zatiaľ čo vlaková súprava a sprevádzajúci personál patrili Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK)," poznamenali. Ako ďalek dodali, "pracujeme na zabezpečení náhradnej autobusovej dopravy v tomto úseku. Vo vlaku sa viezlo viac ako 100 cestujúcich, pre ktorých sme zabezpečili náhradnú dopravu až do stanice Štúrovo. Železničná spoločnosť Slovensko spolupracuje s príslušnými zložkami na zabezpečení bezpečnosti cestujúcich a riešení následkov nehody."