Najviac prednostných hlasov v eurovoľbách získali títo poslanci

Tretí najvyšší počet prednostných hlasov získal Erik Kaliňák (Smer-SD) so 151 860 hlasmi. Nasleduje Milan Uhrík (Republika) so 133 949 hlasmi, Monika Beňová (Smer-SD) so 131 126 hlasmi a Veronika Cifrová Ostrihoňová (PS) so 117 207 hlasmi. Ďalší kandidáti získali pod 100-tisíc prednostných hlasov. Martin Hojsík (PS) dostal 89 084 hlasov, Judita Laššáková (Smer-SD) 87.166 hlasov, Milan Mazurek (Republika) 71 656 hlasov. Nasleduje Ľubica Karvašová (PS) so 65 835 hlasmi, Miriam Lexmann (KDH) s 58 179 hlasmi, Katarína Roth Neveďalová (Smer-SD) so 44 409 hlasmi a Branislav Ondruš (Hlas-SD) so 42 423 hlasmi.

Zvolený kandidát Michal Wiezik (PS) získal 30 022 hlasov, no preferenčne silnejších od neho bolo niekoľko kandidátov, ktorí sa do EP nedostali. Sú nimi Branislav Becík (Hlas-SD) s 39 595 hlasmi, Richard Sulík (SaS) s 36 603 hlasmi, Anna Belousovová (Republika) s 32 313 hlasmi, Jaroslav Naď (Demokrati) s 31 751 hlasmi a József Berényi (Maďarská aliancia) s 31 469 hlasmi.