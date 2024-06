Volebné miestnosti sa otvorili: Voľby do europarlamentu sú v plnom prúde! TAKÉTO sú pravidlá

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

BRATISLAVA - Deň D je tu. Dnes od 7. hodiny ráno do 22. hodiny večer budú chodiť voliči k volebným urnám, aby volili poslancov do Európskeho parlamentu. Na Slovensku ide v poradí o piate voľby od vstupu do únie. Spomedzi 24 kandidátnych listín si volič vyberie jednu a v nej zakrúžkuje 2 kandidátov. Štatistický úrad upozorňuje, že výsledky sa dozvieme až na konci víkendu.

Voľby do Európskeho parlamentu prebiehajú v rámci krajín Európskej únie už od štvrtka. Volebný supervíkend odštartovalo Holandsko a ukončí v nedeľu ďalších 21 krajín. Prvé výsledky sa preto začnú zverejňovať až po uzavretí posledných volebných miestností vo všetkých štátoch. Slovenský Štatistický úrad upozorňuje, že z toho dôvodu zverejní až definitívne výsledky, a to v nedeľu 9. júna po 23. hodine. Voľby sa konajú každých 5 rokov a pre Slovákov pôjde o už piate eurovoľby.

Dobrovoľné eurovoľby

Na Slovensku sú eurovoľby, rovnako ako iné voľby, dobrovoľné. Povinnosť voliť majú občania v Belgicku, Bulharsku, Luxembursku a s viacerými výnimkami aj v Grécku. V Belgicku a Luxembursku hrozí za neúčasť pokuta a tieto krajiny zaznamenávajú v eurovoľbách aj najvyššiu účasť - v roku 2019 to bolo 88,47 percenta a 84,24 percenta, zatiaľ čo priemer všetkých krajín bol 50,66 percenta, vyplýva z informácií zverejnených na stránke EP. Na Slovensku je záujem o eurovoľby najnižší, priemerne sa pohybuje okolo 20 percent. Celkovo sa bude voliť 720 poslancov Európskeho parlamentu, čo je o 15 viac ako v predchádzajúcich voľbách



Jeden hlasovací lístok a dvaja kandidáti

Podľa Štatistického úradu vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) môžu Slováci krúžkovať najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Hlas bude platný aj vtedy, ak volič odovzdá neupravený hlasovací lístok. Volič dostane od okrskovej volebnej komisie hlasovacie lístky. Hlasuje sa za plentou. Volič si vyberie jeden lístok s preferovaným politickým subjektom, ktorý vloží do obálky buď bez úprav, alebo zakrúžkuje poradové číslo jedného alebo dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží do obálky a následne do volebnej schránky. Na tzv. prekrúžkovanie je podľa MV potrebné získať aspoň tri percentá prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre stranu alebo koalíciu.

"Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov," ozrejmil hovorca MV Matej Neumann. Slováci si budú v eurovoľbách vyberať 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Kandiduje 23 politických strán a jedna koalícia.

Z doterajších výsledkov štatistického úradu vyplýva, že najviac voličov sa eurovolieb v SR zúčastnilo v roku 2019. K urnám vtedy prišlo takmer 1 mil. osôb, čo predstavovalo len 22,74 % oprávnených voličov. Druhá najvyššia účasť bola v roku 2009, kedy volilo 19,64 % oprávnených voličov, čo bolo vyše 800-tisíc osôb. Najnižšia volebná účasť bola v roku 2014, kedy si vyberalo svojich zástupcov za poslancov Európskeho parlamentu len 13,05 % oprávnených voličov (561-tisíc).

Ministerstvo vnútra SR zriadilo pre voľby do Európskeho parlamentu infolinku, na ktorej budú voličom poskytované informácie súvisiace s uplatňovaním volebného práva.

Infolinka bude dostupná na telefónnych číslach: 02/4859 2317 a 02/4859 2312.

Voličom bude k dispozícii:

v dňoch 3. júna až 7. júna 2024 od 7:30 h do 15:30 h

v deň volieb v sobotu 8. júna 2024 od 7:00 h do 22:00 h.

Voliť sa dá aj mimo miesta trvalého pobytu, potrebné je mať pri sebe hlasovací preukaz. Ten si vedeli voliči vybaviť do piatku 7. júna. Ak ho nemajú a nezdržiavajú sa v mieste trvalého pobytu, voliť ísť nemôžu.

V prípade, ak volič zistí, že si vybral iný hlasovací lístok, ako pôvodne chcel, prípadne ak sa pomýli a omylom zakrúžkuje iných kandidátov, môže volebnú komisiu požiadať o vydanie nových hlasovacích lístkov. Zle upravené lístky následne zahodí do schránky, ktorá je na to určená.

Informácie o vzdaní sa kandidatúry

Zoznamy s kandidátmi, ktorí sa vzdali kandidatúry v sobotných (8. 6.) eurovoľbách, budú visieť vo volebných miestnostiach na viditeľnom mieste. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h. "Tieto informácie budú vo volebnej miestnosti na viditeľnom mieste a okrem toho aj za zástenou, aby volič pri úprave hlasovacieho lístka mal možnosť si správnosť úpravy hlasovacieho lístka skontrolovať," uviedli z tlačového odboru MV. Kandidatúry sa vzdala Gabriela Michaláková z kandidátnej listiny strany Slovenský patriot. Celú svoju kandidátnu listinu vzala späť Pirátska strana - Slovensko. MV pripomína, že údaje o takýchto kandidátoch ostávajú na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na nich neprihliada.

Štvrť milióna prvovoličov

V sobotných (8. 6.) voľbách do Európskeho parlamentu (EP) môže na Slovensku hlasovať približne 4,37 milióna voličov. Ide o občanov SR a Európskej únie, ktorí majú v Slovenskej republike trvalý pobyt. Prvýkrát môže v európskych voľbách voliť takmer 260.000 mladých ľudí vo veku od 18 do 23 rokov. Vyplýva to z kvalifikovaného odhadu Štatistického úradu (ŠÚ) SR, ktorý je gestorom demografických dát na Slovensku.

Europarlament sa bude na plenárnom zasadnutí zaoberať návrhom na zrušenie striedania letného a zimného času (Zdroj: TASR/AP)

"Najväčší podiel potenciálnych voličov, viac ako 60 percent, tvoria ľudia v aktívnom produktívnom veku od 31 až 64 rokov. Spolu je to 2,62 milióna obyvateľov SR, ktorí sú občanmi Európskej únie," priblížila hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová. K volebným urnám môže prísť tiež vyše milióna dôchodcov v poproduktívnom veku 65 a viac rokov. Seniori tak predstavujú takmer štvrtinu (23 percent) potenciálnych voličov, pričom prevládajú ženy, ktorých je takmer 600.000.

Najmenej početnú vekovú skupinu predstavujú voliči od 18 do 30 rokov. Podľa dát ŠÚ SR ju tvorí takmer 730.000 ľudí, skoro 17 percent spomedzi možného počtu voličov. Najviac potenciálnych voličov, viac ako 600.000, má trvalý pobyt v Prešovskom a v Košickom kraji. Najmenej voličov je z Trnavského a Trenčianskeho kraja, v každom z nich sa do eurovolieb môže zapojiť približne 470.000 voličov.

Názvy strán a koalície

Slovenský PATRIOT MySlovensko Demokrati Magyar Szövetség - Maďarská aliancia SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana Spájame Občanov Slovenska - SOSK Pirátska strana - Slovensko SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA Socialisti.sk Slovenská národná strana REPUBLIKA Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko ZDRAVÝ ROZUM Komunistická strana Slovenska Kresťanská únia SMER - sociálna demokracia Kresťanskodemokratické hnutie Sloboda a Solidarita Progresívne Slovensko SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ HLAS - sociálna demokracia Volt Slovensko

Pri otvorení volebných miestností polícia nezaznamenala žiadne incidenty

,,Policajný zbor aj počas týchto volieb zabezpečuje verejný poriadok. Od včera až do dnešného rána voľby prebiehajú z pohľadu polície bez problémov, nezaznamenali sme žiaden incident“, informoval plk. Mgr. Stanislav Hromádka , riaditeľ Odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru na dnešnom brífingu k voľbám do Európskeho parlamentu. Polícia bezpečnostnú situáciu naďalej monitoruje, na pokojný priebeh volebného dňa dohliada dostatočný počet síl a prostriedkov PZ.

Piate eurovoľby po vstupe SR do EÚ

Pre voličov je k dispozícii 5 930 volebných miestností, ktoré sú otvorené v sobotu 8. júna od 7:00 do 22:00 h. Počas volieb funguje infolinka rezortu vnútra na číslach 02/4859 2317 a 02/4859 2312. Ide v poradí o piate eurovoľby po vstupe SR do EÚ. Voliči rozhodnú o 15 europoslancoch za Slovenskú republiku na päťročné volebné obdobie.

Na voľby dohliada Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Volebné moratórium platí až do zatvorenia volebných miestností na Slovensku. Zverejnenie výsledkov volieb vrátane priebežných výsledkov bude možné, až keď sa skončia voľby v celej EÚ.

Voliči s trvalým pobytom na Slovensku (občania SR a občania iných štátov EÚ) hlasujú v okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu. S hlasovacím preukazom môžu voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti. Okrskovej volebnej komisii preukáže volič svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana EÚ. Ak mu bol vydaný hlasovací preukaz, predloží aj ten a komisia mu ho odoberie.

Trvalý pobyt a hlasovacie lístky

Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku a ani v inom štáte EÚ, môže hlasovať v ktoromkoľvek okrsku. Predloží slovenský cestovný pas a čestné vyhlásenie, že má trvalý pobyt v cudzine. Platí, že voliť do EP možno len v jednom členskom štáte EÚ.

Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce, pričom na farbe pečiatky na obálke nezáleží. Volič v priestore za plentou vyberie 1 hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Vloží ho bez ďalšej úpravy do obálky ALEBO na ňom vyznačí odovzdanie prednostného hlasu najviac u dvoch kandidátov. Spraviť tak môže zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. Obálku s hlasovacím lístkom vloží následne do volebnej schránky.

Na požiadanie okrsková volebná komisia vydá voličovi za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na to určenej. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky aj v deň volieb, a to okrskovú volebnú komisiu.

Na pokojný priebeh volieb dozerá dostatočný počet síl a prostriedkov Policajného zboru. Zvýšený počet policajtov sa zameriava najmä na ochranu verejného poriadku, života, zdravia, bezpečnosti osôb a majetku.

Informácie o voľbách nájdete aj na webovom sídle MV SR: https://www.minv.sk/?ep24-info1sk.

V bratislavskom Starom Meste na prvých voličov nečakali

Sobotňajšie voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa v okrsku č. 17 v bratislavskom Starom Meste začali načas a bez problémov. Pred volebnou miestnosťou okrsku, ktorý pred piatimi rokmi zaznamenal vyše 50-percentnú účasť voličov, čakali prví záujemcovia o hlasovanie už pred 7.00 h.

"Niektorí tu boli už o pol siedmej," spresnila predsedníčka okrskovej volebnej komisie Adriana Petrová. Začiatok i prvé minúty volieb boli plynulé. "Začali sme na sekundu presne, všetko prebieha tak, ako má, voliči prichádzajú," zhodnotila prvé minúty. Očakáva, že podľa záujmu hneď na začiatku volieb bude aj tentoraz slušná volebná účasť.

Jedna z prvých hlasujúcich, pani Zuzana, odôvodnila svoju účasť záujmom, aby Slovensko nevybočilo z cesty, na ktorú svojím vstupom do Európskej únie nastúpilo. "Hoci som vo veku, v ktorom by sa mohlo povedať, že mi to môže byť jedno, nie je mi jedno, akú budúcnosť budú mať moje deti a vnúčatá," zdôraznila.

Pán Jaroslav upozornil, že ako obyvatelia členskej krajiny Únie majú Slováci nielen práva, ale aj zodpovednosť zaujímať sa o to, ako vyzerá a ako sa vyvíja európske spoločenstvo. "Preto je podľa môjho názoru aj našou povinnosťou prísť voliť a spolurozhodovať o tejto budúcnosti," dodal.

Vo voľbách do EP môže na Slovensku voliť približne 4,37 milióna voličov. Prvýkrát môže v európskych voľbách hlasovať takmer 260.000 mladých ľudí. Definitívne výsledky v poradí piatych eurovolieb na Slovensku budú zverejnené v nedeľu (9. 6.) po 23.00 h po ukončení hlasovania vo všetkých krajinách EÚ. Zverejnia ich na stránke www.volbysr.sk.

V Trenčianskom kraji môžu voliči hlasovať v 644 volebných okrskoch

Vo voľbách do Európskeho parlamentu môžu v sobotu v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) voliči hlasovať v 644 volebných okrskoch. Vyplýva to z informácií Štatistického úradu SR. V okrese Bánovce nad Bebravou je 62 okrskov, v obvode Nové Mesto nad Váhom 99 okrskov (v okrese Nové Mesto nad Váhom 67, v Myjavskom okrese 32). V považskobystrickom obvode je pripravených 124 volebných okrskov (v okrese Považská Bystrica 71, v Púchovskom okrese 53).

Vo volebnom obvode Prievidza môžu voliči hlasovať v 183 okrskoch (v okrese Prievidza 133, v okrese Partizánske 50) v obvode Trenčín je možné hlasovať v 176 volebných okrskov, 116 ich je v Trenčianskom a 60 v Ilavskom okrese.

Pred piatimi rokmi dosiahla vo voľbách do Európskeho parlamentu volebná účasť v TSK 22,98 percenta. Najvyššia bola v okrese Trenčín (24,71 percenta), najnižšia v Považskobystrickom okrese (21,60 percenta).

Voľby v Žilinskom kraji sa začali bez väčších problémov

Okresné volebné komisie v Žilinskom kraji nezaznamenali problémy pri otvorení volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu (EP). Potvrdili zo všetkých siedmich okresných volebných komisií. Menší problém s volebnou obálkou aktuálne riešia len v obci Beňadovo v Námestovskom okrese.

Žilinský kraj má dovedna 715 volebných okrskov. Vo volebnom obvode Čadca je zriadených 77 volebných okrskov a vo volebnom obvode Dolný Kubín 43 volebných okrskov. Vo volebnom obvode Ružomberok si môžu voliči vybrať poslancov do EP v 59 okrskoch a vo volebnom obvode Liptovský Mikuláš v 95 okrskoch. Volebný obvod Námestovo zastrešuje 32 okrskov v okrese Tvrdošín a 52 okrskov v Námestovskom okrese. V martinskom volebnom obvode môžu voliči využiť 32 okrskov v okrese Turčianske Teplice a 106 okrskov v okrese Martin. Žilinský volebný obvod zastrešuje okresy Kysucké Nové Mesto s 28 okrskami, Bytča s 33 okrskami a Žilina so 158 volebnými okrskami.

Začiatok eurovolieb je v Levickom i Šalianskom okrese pokojný

Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa v okresoch Levice a Šaľa začali bez problémov. Ako informovali okresné volebné komisie, všetky volebné miestnosti na juhu Nitrianskeho kraja sa otvorili včas. Podľa zapisovateľky okresnej volebnej komisie v Leviciach Kristíny Nagyovej neboli zo žiadneho zo 160 volebných okrskov hlásené komplikácie. Pokojný začiatok volieb do EP je aj v Šalianskom okrese, kde sa volí v 42 volebných okrskoch . "Volebné miestnosti boli otvorené včas, všetko je v poriadku," uviedla zapisovateľka okresnej volebnej komisie v Šali Mária Tóthová.

V okrese Veľký Krtíš otvorili v sobotu volebné miestnosti včas

Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa v sobotu začali o 7.00 h vo všetkých obvodoch spadajúcich pod okres Veľký Krtíš. Povedala predsedníčka okresnej volebnej komisie vo Veľkom Krtíši Mária Dohňanská. Dodala, že pri otváraní volebných miestností nezaznamenali žiadne problémy. Podľa komisie má Veľkokrtíšsky okres 83 okrskov. Špeciálny spôsob hlasovania podľa komisie hlásili pre domov dôchodcov vo Veľkom Krtíši. S urnou určenou na tento spôsob hlasovania pôjdu za nimi členovia volebných tímov, ktoré sú na to určené.

V okrese Topoľčany sa všetky volebné miestnosti otvorili včas

V okrese Topoľčany sa voľby do Európskeho parlamentu (EP) začali bez problémov. Potvrdila Zuzana Chudá z okresnej volebnej komisie. Ako doplnila, volebné miestnosti sa vo všetkých 88 okrskoch otvorili včas. "Začiatok volieb je bez ťažkostí. Zo žiadneho volebného okrsku sme nemali hlásené problémy ani incidenty," dodala Chudá.

V okrese Banská Bystrica sa volí v 130 okrskoch, na Horehroní v 65

V okresoch Banská Bystrica a Brezno boli v sobotu ráno otvorené všetky volebné miestnosti včas a bez problémov. V okrese Banská Bystrica bolo pre voľby do Európskeho parlamentu vytvorených 130 volebných okrskov, v okrese Brezno je ich 65. Uviedli jednotlivé okresné volebné komisie.

V krajskom meste Banská Bystrica môže voliť približne 61.170 oprávnených voličov. V meste je 78 volebných miestností približne so 700 členmi okrskových volebných komisií. "Matričný úrad a ohlasovňa pobytu vydali k voľbám do Európskeho parlamentu 2816 hlasovacích preukazov. V roku 2019 ich bolo vydaných 1350," uviedla hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

Bez komplikácií sa o 7.00 h ráno začali eurovoľby aj v okrese Brezno. Na Horehroní občania volia v 65 volebných miestnostiach, v okresnom meste Brezno ich bolo vytvorených rovných 20. "Všetkých 65 okrskov, ktoré máme v okrese, je otvorených, začiatok volieb je v poriadku," potvrdil zapisovateľ okresnej volebnej komisie v Brezne.

Vo voľbách do Európskeho parlamentu na Slovensku kandiduje 22 strán a jedna koalícia. Slováci volia 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie, zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Definitívne výsledky eurovolieb budú známe v nedeľu (9. 6.) po 23.00 h po ukončení hlasovania vo všetkých krajinách Európskej únie.