VAROVANIE meteorológov! Už túto noc to príde: Na Slovensku udrú silné búrky s rizikom TORNÁD

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, gettyimages.com)

BRATISLAVA – Meteorologické leto je už v plnom prúde a na väčšine územia prináša mimoriadne priaznivé teploty pre vonkajšie aktivity. Hoci by sa mohlo zdať, že sa počasie upokojilo, opak je pravdou a už v nadchádzajúcich hodinách sa na nás rútia opäť nebezpečné búrky.

14:20 Podľa najnovších informácií sa už prvé búrkové mračná objavili okolo 13:00 vo Volovských vrchoch medzi Rožňavou a Košicami ale aj na Magure, informuje imeteo.sk. Kritickú situáciu hlásia aj zo Sabinova, kde prívalový dážď skomplikoval dopravu.

Prívalový dážď už začína komplikovať aj dopravu na cestách (Zdroj: Facebook/Dopravný servis okres Sabinov)

Príjemné teploty, ktoré priniesol stred týždňa na úrovni 23 až 29 stupňov Celzia pokračujú aj dnes. Na juhu by lokálne mohli teploty dosiahnuť hranicu 30 stupňov Celzia, no odborníci avizujú, že v nadchádzajúcich hodinách bude všetko inak. Už v priebehu dnešného popoludnia nás čaká príchod vlhkého vzduchu. Hrozí, že studený front prinesie aj silné prejavy búrok, informuje Počasie a Radar. Meteorologická služba Estofex dokonca informovala, že najhoršia situácia môže nastať na severe Slovenska, kde nie je vylúčený ani vznik tornád.

Alarmujúca situácia v Rusovciach, majitelia sa nevedia dostať kvôli vode k svojim hausbótom (Zdroj: Tip čitateľa)

Zatiaľ čo v piatok sa búrkové mračná budú sústrediť najmä na východe Slovenska, v sobotu by sa mali presunúť aj na západ. Je vysoko pravdepodobné, že so studeným frontom príde aj prívalový dážď, krúpy, ale aj silný vietor. Kritická situácia by mohla opäť nastať na vodných tokoch a spolu s rizikom vysokých úhrnov zrážok na jednom mieste opäť zdvihnúť hladinu vodných tokov.

Teploty už nebudú atakovať hranicu 30 stupňov Celzia a budú sa skôr pohybovať na hranici normálu. Situácia sa nezmení ani na začiatku nového týždňa, keď popri búrkach a prehánkach sú očakávané teploty v rozmedzí od 20 na severe až po 26 stupňov Celzia na juhu Slovenska, ktoré sa skôr približujú k dlhodobému priemeru.