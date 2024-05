Osud RTVS je v rukách parlamentu! Kolíková sa obula do Šimkovičovej: Takto nekultúrne sa tu ešte nerokovalo!

(Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

10:30 "RTVS nerobila od roku 2020 do 2023 informačnú ale aktivistickú žurnalistiku," povedal poslanec Karol Farkašovský (SNS), pričom spomenul infomovanie o pandémii či vojne na Ukrajine. Z programu RTVS podľa neho vyžaroval tendenčnosť či vládna zaujatosť. Alternatívne médiá podľa neho počas týchto rokov suplovali objektívnejšie informovanie a stali sa z nich médiá hlavného prúdu. Poukázal aj na odbornosť a profesionalistu manažmentu RTVS, o ktorých má vážne pochybnosti.

10:18 Poslankyňa Martina Holečková (KDH) vyzdvihla jej verejnú kontrolu a zodpovednosť. "Je zodpovedná voči občanom," povedala. Poukázala aj na to, že RTVS produkuje kvalitné dokumentárne filmy a seriály, za ktoré získava ocenenia, ktoré by komerčné médiá, napríklad aj kvôli ich nižším zárobkom, neprodukovala.

10:10 Na "nekultúrne správanie" v pléne parlamentu upozornila vo faktickej poznámke aj poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS). Nepáči sa to ani poslancovi Jozefovi Pročkovi (Slovensko). Podľa neho ide zo strany predsedajúceho (Danka) a ministerky Šimkovičovej o neúctu. Podľa jeho slov sú si istí, že kvôli väčšine koaliční poslanci zákon schvália a preto sa tak správajú. "Vy nebliakajte v tejto sále. Vy nerozprávajte o slušnosti," zareagoval Danko.

10:00 V prípade RTVS odmietla, že by bola v nejakom politickom područí. Kritizuje tiež, že k tomuto zákonu neprebehla žiadna poriadna diskusia. Nepáči sa jej ani zaradenie štátnej hymny do vysielania. "Bude to devalvácia vážnosti štátnej hymny," argumentuje. Nový generálny riaditeľ STVRT bude podľa nej "nesvojprávny", pretože zodpovednosť za jeho rozhodovanie sa prenáša na kontrolné orgány. "Považujem to za hrubú chybu v demokratickej spoločnosti, objektívnosti," povedala.

09:45 Poslankyňa Mária Kolíková (SaS) poukázala na kultúru, ktorá práve vládne v NR SR. Podľa nej predkladateľka návrhu zákona ministerka kultúry Martina Šimkovičová si nevšíma a nepočúva rečníkov počas rozpravy. "Nehráme sa tu na diskusiu, tu diskutujeme," povedala. "Považujem to napochoponie kultúry, ktorú ma reprezentovať," dodala. Nepáči sa jej, že ministerka "pobehuje po parlamente" a rozpráva sa s poslancami. "Ja si nepamätám, že by sa tu takto hrubo a nekultúrne rokovalo," povedala rozhorčene Kolíková s tým, že volanie po zmieri a slušnosti musí byť vzájomné. Slovná výmena následnej prebehla medzi Kolíkovou s predsedajúcim Andrejom Dankom (SNS).

Mária Kolíková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

09:38 Poslanec Ivan Hazucha (Smer-SD) vidí priestor na lepšie fungovanie RTVS, uviedol vo faktickej poznámke. Poukazuje na výsledky dôveryhodnosti, pričom sa sústredil na percentá ľudí, ktorí dôveru vo verejnoprávne médium nemajú. Vyjadril sa aj k vysielaniu RTVS k atentátu na premiéra. "Výber hostí bol pre mňa veľmi zvláštny, podporujúci naratív, ktorí šírite niekoľko rokov. Bolo to veľmi nevyvážené," povedal.

09:30 Kleinert poukázala na to, že v prípade atentátu na premiéra si občania častejšie pustili RTVS ako mainstreamové médiá. Dodala, že RTVS venovala vysielaniu spravodajstva o atentáte premiéra 11 hodín, pričom štyri hodiny boli na Jednotke a 7 hodín na :24. Dodáva, že tieto správy si aspoň na 3 minúty zaplo 28 percent populácie. V porovnaní s predchádzajúcimi dňami pred atentátom ide viditeľný nárast, pričom v prípade :24 až o 204 percentný nárast.

Dana Kleinert (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

09:10 Ako prvá v stredu vystúpila poslankyňa Dana Kleinert (PS), ktorej prejav minulý týždeň prerušili v dôsledku atentátu na premiéra. Popisuje, že nový zákon bude mimoriadne finančne nákladný aj v vzhľadom na nový rebranding STVR. Ten bude podľa nej trvať dlhé roky, bude sa týkať celého vizuálu, všetkých kanálov, všetkých papierov až po poslednú vizitku. Okrem iného poukázala na rozpor zákona s Európskou legislatívou. "Súčasné vedenie znížilo dlh o 91 percent," argumentovala na tvrdenia vlády, že RTVS je nehospodárna.

09:00 Parlament pokračuje v prerušenej rozprave o zákone o STVR. Prihlásených je ešte viac ako 30 poslancov. Diskusia k návrhu v pléne je časovo obmedzená, vyhradený čas sa delí medzi jednotlivé poslanecké kluby

Návrh nového zákona o STVR koncom apríla schválila vláda. Formálne nerozdeľuje súčasnú RTVS, mení však pravidlá kreovania orgánov telerozhlasu. Dňom jeho účinnosti má zaniknúť mandát súčasného riaditeľa Ľuboša Machaja i členov Rady RTVS.

Momenty z prvého dňa rokovania o zákone

Počas prvého dňa rokovania predstúpila ministerka kultúry Šimkovičová s odôvodnením predloženia zákona o zmenách v RTVS. Hovorila okrem iného, že RTVS stratila vyváženosť, verejnoprávnosť, nezávislosť, objektívnosť, pravdivosť či transparentnosť. Počas jej prejavu spôsobili rozruch poslanci z hnutia Slovensko postavili pred ňu do radu so zalepenými ústami a sloganom "Koniec slobody slova v RTVS". Následne sa ako podpora za ministerku postavili koaliční poslanci. V priestoroch parlamentu boli prítomní aj diplomatickí zástupcovia britskej a americkej ambasády.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Následne po ministerke vystúpilo niekoľko rečníkov, medzi ktorými bola podpredsedníčka Výboru NR SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová (PS). Povedala, že chce vláda ovládnu verejnoprávne médium a upozornila, že návrh zákona obsahuje množstvo technických nedostatkov. Kritizovala aj navýšenie reklamy. Podľa Alojza Hlinu (SaS) je zákona „des a hrôza“. "Vytvorí sa politický orgán súčasnej vládnej koalície," uviedol v súvislosti novou radou STVR s tým, že bude v zásade neodvolateľná. Naopak, riaditeľ verejnoprávnej televízie a rozhlasu sa po prijatí nového zákona stane ľahko odvolateľným.

Obeťou poľovačky na generálneho riaditeľa RTVS sa podľa Jozefa Hajka (KDH) stala celá inštitúcia, teda fungujúca, vo verejnosti dôveryhodná značka. "Účelovosť dosadiť nového generálneho riaditeľa z tohto zákona až kričí," dodal. Poslanec Roman Michelko (SNS) odmieta, že zvýšenie podielu reklamy vo verejnoprávnej televízii a rozhlase na päť percent ovplyvní ich charakter. Vyvrátil, že reklama bude narúšať vysielanie programu. "Je to šírenie poplašnej správy. Verejnoprávne média budú môcť dať reklamu len mimo relácii, nie v priebehu relácii," vysvetlil v pléne NR SR.

Zobraziť galériu (7) Roman Michelko a Igor Matovič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poslanec Ľubomír Galko (Slovensko) sa neštítil vulgarizmov. Do Michelku sa pustil naozaj zostra a zareagoval na jeho výrok, že mu vo verejnoprávnej televízii skákali do reči. "Ono je to celé skoro smiešne. Michelko je ten, čo má naložené v gatiach a bojí sa ísť s poslancami nášho hnutia do diskusie, lebo je pokakaný až za ušami. Ešte aj nad tým, že mu nejaký moderátor skočí do reči, narieka. Mal radšej zostať doma schovaný pod perinou pri žene, keď je taký pos*atý, a nie sa trepať do politiky," vyhlásil bez servítky Galko. Označil to ako dôvod, prečo poslanci nie sú pozývaní do diskusie. Koaličných poslancov označil za lotrov. "Figu borovú, že idú rekonštruovať RTVS. Zbabelci pos*atí," dodal.

Iniciatíva za verejnoprávnosť vyzýva poslancov, aby ho nepodporili

Koordinačný výbor iniciatívy zamestnancov a spolupracovníkov RTVS za verejnoprávnosť a nezávislosť odovzdal na začiatku mája v NR SR listy adresované poslancom parlamentu. Vyzýva ich, aby nepodporili návrh zákona o STVR. "Práve týmto formálnym aktom chceme tieto aktivity posunúť, ukázať, že nám ako zamestnancom veľmi záleží na tom, aby sme mohli pracovať v slobodnej inštitúcii," zdôvodnil člen koordinačného výboru Tomáš Bartoněk. Poznamenal, že listy priniesli symbolicky v Svetový deň slobody tlače.

Čierny deň v SRo Bratislava (Zdroj: RTVS)

Autori listu argumentujú, že návrh zákona o STVR vzbudzuje obavy nielen o budúcnosť objektívneho spravodajstva, ale aj o celkovú dôveryhodnosť a postavenie verejnoprávnej inštitúcie na Slovensku. Ako pripomenuli, tieto obavy vyjadrili stovky pracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska. Poukázali aj na kritiku zo zahraničných médií či protestný hlas rešpektovaných osobností.

Zamestnanci telerozhlasu upozorňujú zákonodarcov, že oslabenie verejnoprávnej inštitúcie ešte viac prehĺbi obavy o stav právneho štátu a úroveň demokracie v očiach partnerov vrátane Európskej komisie. "To môže mať aj negatívne ekonomické dôsledky, ktoré budú znášať všetci občania a obyvatelia Slovenska, teda aj vaši voliči," podotkli v liste. Poslancom sa prihovárajú s tým, že veria v zhodu na tom, že pre úspech Slovenska a všetkých jeho obyvateľov je nevyhnutné, aby boli médiá skutočne slobodné, nezávislé a najmä, aby šírili len pravdivé a overené informácie.

Petíciu podpísalo viac ako 85-tisíc ľudí

Pod petíciu "Zastavme únos RTVS" sa doteraz podpísalo vyše 85-tisíc ľudí. “ Sme presvedčení, že sloboda tlače je jeden zo základných pilierov právneho štátu a hodnôt, na ktorých stojí Európska únia. Slobodné a od štátnej moci nezávislé verejnoprávne médiá sú nevyhnutným predpokladom funkčnej demokracie, v ktorej majú občania ako pôvodcovia moci prístup k objektívnym informáciám o činnosti politikov,” uvádza Zuzana Petková, riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu a jedna z autorov petície.