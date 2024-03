ONLINE Veľká prezidentská debata: Korčok a Pellegrini sa prvýkrát stretávajú tvárou v tvár!

(Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

20:52 Pellegrini povedal, že Slovensko pomohlo Ukrajine, koľko sa dalo a viac sa ani nedá.

20:48 Podľa Korčoka sú so súhlasom súčasnej vlády vyvážané zbrane na Ukrajinu.

20:45 "Suverénny politik má stáť na strane Slovenska, nie českej vlády," vyhlásil Pellegrini. Reagoval tak na aktuálne česko-slovenské vzťahy. Korčok uviedol, že to, čo robí koalícia, je hrubým porušením záujmov Slovensko a vláda škodí Slovensku.

20:40 Peter Pellegrini na úvod povedal, že nemá vedomosť, že by sa doteraz vyhýbal debate s Ivanom Korčokom. Ivan Korčok uviedol, že občania nemali možnosť, aby ich v dueli videli. Pellegrini však tvrdí, že dostal dve pozvánky do duelov s Korčokom, do Denníka N a SMe, za ktoré si ľudia museli kupovať lístky. "By som sa hanbil, keby ľudia museli platiť, aby nás videli," povedal šéf Hlasu. Záležitosť už nechce riešiť ani Korčok.

Reláciu môžete sledovať na TV Markíza.

Pellegrini a Korčok sú horúci kandidáti

Vo voľbách na prezidenta SR, ktorých prvé kolo sa uskutoční najbližšiu sobotu (23. 3.), sa chystá uchádzať o hlasy voličov desať kandidátov. Okrem Harabina sú to Patrik Dubovský, Krisztián Forró, Ivan Korčok, Marian Kotleba, Ján Kubiš, Igor Matovič, Milan Náhlik, Peter Pellegrini a Róbert Švec.

Peter Pellegrini a Ivan Korčok patria podľa prieskumov k horúcim kandidátom na postup do druhého kola. Podľa posledného prieskumu agentúry Focus, ktorý bol realizovaný začiatkom marca pre TV Markíza, by vyhral Pellegrini so ziskom 56 percent hlasov voličov. Druhý by skončil bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok, získal by 44 percent. Prvé kolo prezidentských volieb by vyhral Pellegrini, získal by 34,4 percenta hlasov. Korčok by skončil druhý s 33,1 percenta. Na treťom mieste by v prvom kole volieb skončil Štefan Harabin (12,7 percenta). Nasledovali by Igor Matovič (4,7 percenta), Ján Kubiš (4,5 percenta), Krisztián Forró (3,2 percenta) a Andrej Danko (3,1 percenta). Menej ako tri percentá by získali Marian Kotleba (1,8 percenta), Patrik Dubovský (1,5 percenta), Róbert Švec (0,6 percenta) a Milan Náhlik (0,4 percenta). Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1010 respondentov v období od 7. do 11. marca.