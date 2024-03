Detaily brutálneho útok medveďa! Tatianu ťahal 20 metrov ako korisť: S priateľom boli na túre

(Zdroj: hzs, Getty Images)

archívne video

Medveď v centre Liptovského Mikuláša atakoval piatich ľudí (Zdroj: TASR/Miroslava Mlynárová)

Tatiana a Constantin pracovali podľa Nového času počas zimnej sezóny v Jasnej ako lyžiarski inštruktori. Obaja si chceli záver sezóny užiť a 29-ročný muž zobral 31-ročnú priateľku na výlet do Nízkych Tatier, aby jej ukázal krásy prírody. Čo sa však zdalo ako príjemný výlet sa razom stalo bojom o život. Dvojica sa totiž vybrala do nebezpečných lesov nad Demänovskú dolinu, kde platí piaty stupeň ochrany a môže sa chodiť len po značených chodníkoch v presne určených dátumoch. Táto divočina je až do 15. júna uzatvorená kvôli nevhodným podmienkam. Úsek je totiž kamenistý a nachádza sa tam extrémne strmý svah, ktorý je pokrytý suchou trávou, ktorá v prípade vlhkosti je mimoriadne šmykľavá.

To, či bolo zámerom dvojice si vybrať takúto trasu alebo v lokalite zablúdili je otázne. Vysvetliť si to nevie ani jeho kolega. „Dali sme mu niekoľko tipov, kam by mohol so svojou priateľkou ísť na turistiku. Prečo si vybral práve túto trasu, ťažko hodnotiť. Možno preto, že býval na Laziskách a chodník začína práve tam,“ prezradil.

Medveďom prenasledovaná žena sa nachádzala pod strmým terénom, žiaľ už bez známok života (Zdroj: Facebook/HZS)

Medveď ženu ťahal 20 metrov

Počas ich turistiky nebezpečným úsekom narazili na medveďa a začal sa boj o holý život. Dvojica podľa Nového času spanikárila a snažila sa statnému zvieraťu utiecť. Constantinovi sa ešte podarilo kontaktovať horských záchranárov, ktorí začali okamžite konať. Po telefonáte sa však Tatiana s Constantinom rozutekali "každý iným smerom a podľa informácii od nahlasovateľa, medveď mal prenasledovať 31-ročnú ženu, ktorá mužovi zmizla z dohľadu a nemal s ňou ani hlasový kontakt. Do terénu vyrazili záchranári z Oblastného strediska Nízke Tatry so psom, príslušníci Strediska lavínovej prevencie s dronmi s termovíziou, spolu s príslušníkmi polície a členom Zásahového tímu pre medveďa hnedého,“ potvrdili záchranári.

Constantinovi sa podarilo pred statným zvieraťom utiecť a skryť sa pod skalným previsom. Medveď preto naháňal niekoľko metrov Tatianu, ktorá spadla z obrovskou výšky v dôsledkom čoho utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Medveť telo ženy schmatol a ťahal viac ako 20 metrov ako korisť. Záchranár ju našiel zohavenú a pri nej spozoroval 120 kilového problémového samca.

Medveďom prenasledovaná žena sa nachádzala pod strmým terénom, žiaľ už bez známok života (Zdroj: Facebook/HZS)

Detaily tragického konca pátracej akcie porozprával náčelník horských záchranárov Jakub Filipko. „Mal som so sebou služobného psa Hektora, ktorý ma pred medveďom chránil. Našiel obeť a štekaním ju označil, no keď som k nej prišiel, medveď nejavil vôbec známky plachosti. Až pes ho vytlačil do bezpečnej vzdialenosti. Začal sa však pohybovať k druhej záchrannej skupine, načo som ich upozornil a vzápätí bolo počuť výstrel, ktorým medveďa odplašil príslušník polície.“ Na mieste muži zákona určili ako príčinu smrti pád. „Súdny lekár konštatoval ako predbežnú príčinu smrti zlyhanie centrálneho nervového systému z dôvodu pádu z výšky, ktorý spôsobil devastačné poranenie hlavy," poznamenal.