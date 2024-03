AKTUÁLNE Detaily tragického incidentu s medveďom na Liptove: FOTO 31-ročná Bieloruska mala devastačné poranenia!

Medveďom prenasledovaná žena sa nachádzala pod strmým terénom, žiaľ už bez známok života (Zdroj: Facebook/HZS)

Aktualizované 10:00 Horská záchranná služba informovala na sociálnej sieti, že dňa 15.03.2024 v podvečerných hodinách bolo na tiesňovú linku oznámené, že v oblasti Sinnej v Nízkych Tatrách došlo k stretu 2 osôb s medveďom. Pár, muž (29) so ženou (31) z Bieloruska sa po strete s medveďom rozutekali každý iným smerom a podľa dostupných informácii od nahlasovateľa, medveď mal prenasledovať ženu, ktorá mužovi zmizla z dohľadu a nemal s ňou ani hlasový kontakt. "Do terénu okamžite odišli záchranári HZS z Oblastného strediska Nízke Tatry so psom, dvaja príslušníci Strediska lavínovej prevencie s dronmi s termovíziou, spolu s príslušníkmi Policajného zboru SR a členom Zásahového tímu pre medveďa hnedého. Po krátkom čase služobný pes označil miesto pod skalným prahom, kde sa po páde strmým terénom nachádzala medveďom prenasledovaná žena, žiaľ už bez známok života. Medveď sa v tom čase nachádzal v ich blízkosti, našťastie sa ho podarilo za pomoci služobného psa, kriku a varovného výstrelu príslušníka PZ SR zahnať," informovala HZS. S mužom nadviazali zvukový kontakt a druhá skupina záchranárov ho našla uviaznutého nad skalným prahom. "Bol vystrašený ale bez zranení. Muža záchranári HZS sprevádzali k služobnému vozidlu HZS a previezli do Domu HZS na Lúčky. Telo ženy bolo po nevyhnutných úkonoch pomocou spustov vyprostené z exponovaného terénu, pozemne transportované na Lúčky a odovzdané príslušníkom PZ SR." Okolnosti ako aj príčina úmrtia je predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Aktualizované 9:30 Podľa tlačovej správy Policajného zboru v Žiline sa incident stal počas vychádzky po turistickej trase z obce Lazisko, okr. Liptovský Mikuláš, smerom na vrch Sina. Na tomto mieste sa po strete s medveďom hnedým rozdelili dve osoby utekajúc od seba. 31-ročná žena z Bieloruska bola nájdená bez známok života, pričom obhliadajúci súdny lekár konštatoval ako predbežnú príčinu smrti zlyhanie centrálneho nervového systému z dôvodu pádu z výšky, ktoré spôsobilo devastačné poranenia hlavy. Presnú príčinu určí až súdna pitva. "V súvislosti s uvedenou udalosťou poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Liptovský Mikuláš začal trestné stíhanie za prečin usmrtenie. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," uviedla hovorkyňa kpt. Mgr. Zuzana Šefčíková z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.

MŽP konkretizovalo, že k tragickej udalosti došlo v lyžiarskom stredisku Jasná, časti Repiská. Žena mala podľa envirorezortu zahynúť v dôsledku útoku medveďa. Okolnosti vyšetruje polícia, súčinný je Zásahový tím pre medveďa hnedého aj predstavitelia krízového štábu envirorezortu. Orgánom činným v trestnom konaní poskytuje envirorezort plnú súčinnosť. "O ďalších krokoch budeme transparentne informovať. Ak sa potvrdí, že išlo o priamy útok medveďa, tak sa to tak aj pomenuje. Nič sa ututlávať nebude," dodal Kuffa.

Som rád, že opatrenia, ktoré boli spomínané, nebudú len opatrenia, ktoré budú eliminovať problematické jedince, tvrdí Kaššák (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Slovenské ministerstvo životného prostredia pripomenulo, že spoločne s Rumunskom predloží na najbližšie rokovanie Rady ministrov životného prostredia Európskej únie návrh na preklasifikovanie medveďa do nižšej kategórie, ktorý umožní efektívny a aktívny zásah do populácie medveďa. V tejto súvislosti MŽP vykonalo ešte v januári analýzu, ktorú prekonzultovali s odborníkmi. Na najbližšiu schôdzu parlamentu predložia návrh na zmenu zákona o ochrane prírody a krajiny. Ako v piatok informovala polícia, dvojicu ľudí mal pri vrchu Na jame v katastri Demänovskej Doliny naháňať medveď. Muža vypátrali v poriadku, ženu našli bez známok života.