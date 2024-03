Šimkovičová rozdúchala vášne! RTVS sa má otriasť v základoch: Ostré REAKCIE, chcú ju ovládnuť

Ministerstvo kultúry SR pod vedením Martiny Šimkovičovej predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (Zdroj: SITA/Milan illík, TASR/Michal Svítok)

Aj pomsta by mala mať nejakú úroveň, reaguje moderátor RTVS

„ RTVS je jedným z nástrojov, ako Slovensko ešte stále dokáže vnímať naozajstnú skutočnosť. Nie paranoidné fabulácie, opilecký primitivizmus a nevychovanosť,“ reaguje publicista Michal Havran, ktorý na RTVS moderuje diskusnú reláciu Večera s Havranom.

„ Za RTVS sa oplatí postaviť. Nie iba na námestiach. Nie oportunisticky. Nebude stačiť opatrnosť a ani predstava, že nejako sa to utrasie. Teraz sa to deje, teraz je čas a príležitosť ukázať na čom naozaj záleží, čomu veríme a čo s tým dokážeme. Je nás viac, nemobilizujú nás bludy ani pomsta. Jedinou odpoveďou je skutočný odpor,“ vyhlásil.

Podľa Šimečku chce vláda zničiť nezávislé médiá

Progresívne Slovensko upozorňuje, že vláda si chce ovládnutím RTVS vytvoriť vlastný propagandistický kanál. Budú rozhodovať o programe aj o vedení - a opäť to robia narýchlo a silou, varuje predseda PS a podpredseda NR SR Michal Šimečka.

"Ohlásili frontálny útok na RTVS, chcú ovládnuť a zničiť nezávislé médiá. Toto im naozaj nesmie prejsť. Inak môžeme skončiť ako Orbánovo Maďarsko. Už sa zmocnili tajnej služby, polície, zrušili špeciálnu prokuratúru a vyhrážajú sa aj Ústavnému súdu," reaguje Šimečka. Na piatok (15.3.) o 18.00 h zvoláva na Námeste Slobody v Bratislave veľký protest proti tejto vláde.

"Je úplne jasné, že si tu budujú neslobodný autoritársky režim, v ktorom sa chcú zabetónovať pri moci," reaguje Michal Truba (PS). Podľa neho Robert Fico, Peter Pellegrini a Andrej Danko ťahajú občanov do takej izolácie a neslobody, že naši jediní partneri o chvíľu budú Viktor Orbán, Vladimir Putin a Kim Čong-un.

Podpredsedníčka Výboru NR SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová upozornila, že ministerka Šimkovičová zákon predložila do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. “O rušení médií, ktoré existujú na Slovensku celé desaťročia, tak máme diskutovať presne 7 dní. Riaditeľ verejnoprávnych médií má byť po novom volený prostredníctvom vládou kontrolovaného orgánu. Zavádzajú aj akýsi cenzorský orgán, ktorý má priamo kontrolovať vysielaný obsah. Detaily, ako napr. že členom Rady RTVS po novom môže byť aj štátny tajomník, sú už len čerešničkou na tejto pokazenej torte,” dodala Jaurová.

To bude čistá cenzúra, reaguje SaS

O demokraciu musíme bojovať aj na kultúrnom poli, reaguje strana SaS. "Snahou vládnej koalície je ovládnuť verejnoprávnu televíziu a rozhlas, aby sa z nezávislých správ stali správy, ktoré budu lahodiť Robertovi Ficovi," vyhlásil poslanec Branislav Gröhling. "Priestor v RTVS dostane po novom najmä provládna propaganda, emotívne zafarbené reportáže a podlizovanie sa vládnym politikom," uviedol René Parák, tímlíder SaS pre kultúru.

Vládna koalícia podľa SaS rúca všetko, čo tu doteraz fungovalo. Podľa nej hrozí, že sa zo Slovenska stane čierna diera Európy, s ktorou nebude chcieť mať civilizovaná časť nič spoločné. „Pripravujeme hromadnú pripomienku,“ uviedli. Táto vládna koalícia nepozná podľa Juraja Krúpu ani hranice, ani dno. Avizujú, že sa obrátia aj na Európsku komisiu.

Parák dodal, že predložený návrh je snahou vrátiť RTVS do 90. rokov. "Ide o totálne ovládnutie celej televízie, finančné, programové, spravodajské," tvrdí. Nová rada, ktorá ma miesto parlamentu voliť generálneho riaditeľa média, bude podľa jeho slov pozostávať čisto zo zástupcov koalície. "Navyše vzniká ďalší orgán, ktorý priamo vyzerá ako jednoznačný cenzorský inštitút, a to je programová rada," dodal s tým, že aj jej členovia budú zástupcovia koalície.

Parák kritizuje aj skrátenie pripomienkovania k novele na deväť dní. Avizoval, že pripravujú hromadnú pripomienku, o ktorej bude ministerstvo kultúry povinné rokovať v rozporovom konaní. Vzhľadom na potrebu zapojenia sa väčšieho počtu osôb SaS apelovala aj na odbornú verejnosť, inštitúcie a organizácie, ktorá sa môžu do procesu zapojiť, aby sa pridali.

Vláda prekračuje všetky červené čiary, reaguje Remišová

Mocenské ovládnutie RTVS bude znamenať, že verejnoprávny rozhlas a televízia sa stanú len slúžkou a handrou vládnej moci. Reaguje tak poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.

"To, čo si táto vláda dovoľuje, prekračuje všetky červené čiary a vytvára predpoklady na širší občiansky odpor. A my v parlamente urobíme všetko pre to, aby sme tejto vláde čo najviac sťažili jej snahu spáchať únos RTVS," uviedla Remišová.

Predložený návrh fatálny vplyv na nezávislosť verejnoprávnych médií, tvrdí KDH

Poslanec KDH a člen Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Jozef Hajko tvrdí, že predložený návrh má fatálny vplyv na nezávislosť verejnoprávnych médií. "Tie sa novým zákonom dostávajú do rúk vládnej moci a stávajú sa de facto štátnym médiom," vysvetľuje.

Nový spôsob kreovania orgánov verejnoprávneho média hodnotí ako zjavné spolitizovanie telerozhlasu. "Vzhľadom na štýl zmien a spôsob, akým sa budú kreovať orgány Slovenskej televízie a rozhlasu, môžeme programovú radu pokojne vnímať ako politický cenzorský orgán vládnej moci," spresňuje Hajko.

Ďalším prostriedkom zaviazania si náklonnosti vedenia novej inštitúcie zo strany štátu bude podľa kresťanských demokratov obnovený inštitút Zmluvy so štátom, na základe ktorého sa bude môcť zvýšiť rozpočet k základnému percentu jej financovania, ktorý ostáva vo výške "najmenej 0,12 percenta HDP". "S týmto bezprecedentným konaním zo strany ministerstva kultúry, ktoré má jasné politické zadanie predsedu vlády na zmeny vo vedení RTVS, zásadne nesúhlasíme," uzatvára Hajko.

Demokrati chcú proti zmenám bojovať nielen na domácej pôde, ale i v rámci EÚ

Vládna koalícia si chce prisvojiť verejnoprávne médium a urobiť z neho nástroj svojej propagandy, uviedol zástupca strany Demokrati Kristián Čekovský. Bývalý predseda Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá upozornil, že schválením zákona okamžite skončí nielen súčasný riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj, ale aj celá Rada RTVS. "Vláda chce takto ovládnuť nielen vedenie, ale aj kontrolný orgán verejnoprávneho média," zdôraznil, poukazujúc na to, že rada vytvorená výlučne politickými nominantmi bude voliť generálneho riaditeľa, rovnako bude mať možnosť ho odvolať bez udania dôvodu.

Skritizoval tiež plánované kreovanie programovej rady, taktiež s výraznou prevahou politických nominantov. "Tento orgán bude fungovať ako cenzorský úrad. Jeho úlohou bude posudzovať a kontrolovať vysielanie," dodal Čekovský. Pripomenul aj to, že vláda obmedzila diskusiu k zámeru skráteným pripomienkovým konaním. Demokrati zároveň informovali, že proti zmenám chcú bojovať nielen na domácej pôde, ale i v rámci EÚ. Oficiálnym listom sa preto strana obrátila na Věru Jourovú - eurokomisárku pre hodnoty a transparentnosť, do ktorej kompetencií spadá aj sloboda médií.

Rezort kultúry predložil návrh zákona o telerozhlase

MK SR predložilo v pondelok (11. 3.) do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Súčasná inštitúcia by sa nemala rozdeliť, navrhuje sa však viacero zmien. Riaditeľa by mala po novom voliť sedemčlenná rada zložená z troch nominantov ministra a štyroch zvolených v parlamente. Vzniknúť má aj programová rada, ktorej väčšinu volí Národná rada SR. Opätovne sa má zaviesť inštitút zmluvy so štátom.

"Navrhovaná právna úprava - zákon o Slovenskej televízii a rozhlase neprináša formálne rozdelenie týchto dvoch inštitúcií, vytvára však podmienky na ich samostatný rozvoj s ich špecifikami, prináša vyššiu formu flexibility a zavádza nové prvky a kombináciu verejného a súkromného práva do procesu voľby a odvolávania generálneho riaditeľa inštitúcie, do procesu kreovania rady Slovenskej televízie a rozhlasu a zavádza nový inštitút programovej rady," načrtol rezort v materiáli.

Rada STR bude tromi tvorená nominantmi ministra kultúry

Rada Slovenskej televízie a rozhlasu má dohliadať na dodržiavanie zákona zo strany inštitúcie, využívanie verejných prostriedkov, voliť a odvolávať generálneho riaditeľa či schvaľovať návrh rozpočtu. Tvorená bude tromi nominantmi ministra kultúry - dvoch menuje bez návrhu a jedného na návrh ministra financií Slovenskej republiky. Malo by ísť o odborníkov v oblasti vysielania, ekonómie, práva alebo informačných technológií. Štyroch členov rady podľa návrhu volí Národná rada SR nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

Programová rada má posudzovať a kontrolovať program Slovenskej televízie a rozhlasu z hľadiska dodržiavania verejnoprávneho charakteru vysielania. Deväť z jej 11 členov má voliť parlament. Dvoch by si mali vyberať spomedzi seba zamestnanci telerozhlasu, jedného za televíziu, druhého za rozhlas.

Každý deň bude hrať štátna hymna

Návrh zákona rešpektuje zrušenie koncesionárskych poplatkov v roku 2023 a tiež úplné financovanie zo štátneho rozpočtu. "Zavádza opätovne inštitút zmluvy so štátom, kde Slovenská republika zaviaže Slovenskú televíziu a rozhlas poskytnuté verejné financie použiť výhradne na programy vo verejnom záujme alebo na zlepšenie technickej infraštruktúry verejnoprávnej inštitúcie," uviedol rezort. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.

V návrhu zákona sa píše, že "Rozhlas a televízia Slovenska zaradí každý deň do vysielania v čase od 23:30 hodiny do 00:30 hodiny štátnu hymnu Slovenskej republiky tak, aby hranie štátnej hymny Slovenskej republiky bolo predelom medzi zložkami programovej služby a nebolo súčasťou mediálnej komerčnej komunikácie a ani nenasledovalo bezprostredne pred ňou alebo po nej."

Tarabovi okrem iného prekáža logo RTVS

"RTVS aj s jej ružovučkým logom sa zmení na Slovenskú televíziu a rozhlas. Verím, že získa riaditeľa čo neprešiel osobným bankrotom, bude mať moderátorov, čo nie sú politici Progresívneho Slovenska a vlastnú tvorbu televízia už nebude robiť cez externé kamarátske firmy," uviedol Podpredseda vlády poverený riadením Ministerstva životného prostredia SR.

Podľa Tarabu je RTVS roky paródiou vyváženosti a objektívnosti. Podľa jeho slov predložený zákon dá Slovensku verejnoprávnu televíziu, kde sa nebudú hanbiť pustiť štátnu hymnu a národný program nebude vytláčaný na okraj. O novom zákone o Slovenskej televízii a rozhlase majú hlasovať na rokovaní vlády do konca marca.