Na vrtuľník za milióny čakáme už vyše roka: Stále je v zahraničí! Situáciu komplikuje žaloba

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Vrtuľník zakúpený minulým vedením Ministerstva vnútra (MV) SR sa už vyše roka nachádza v zahraničí pre situáciu spojenú so žalobou na rezort. Predpokladá sa, že Letecký útvar MV SR by ho mohol mať k dispozícii do troch mesiacov, pričom ďalších šesť až deväť mesiacov potrvá jeho uvedenie do prevádzkového stavu umožňujúceho plniť špecifické úlohy pre záchranárske a bezpečnostné zložky. Súbežne s tým bude prebiehať výcvik posádok. Uviedol to tlačový odbor MV SR.