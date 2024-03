AKTUÁLNE Poplach v Košiciach: Závažný požiar v nemocnici, evakuovali vyše 400 ľudí, hlásia zranených

(Zdroj: Topky)

Informovalo o tom Operačné stredisko záchrannej služby SR. Na miesto vyslali tri ambulancie RZPS a jednu RLP, ktoré transportovali pacientov do iných nemocníc. Hlásia aj zranených.

Podľa hasičov išlo o závažný požiar, pre ktorý evakuovali stovky ľudí. "V budove bolo u 766 osôb, evakuovaných bolo 404 ľudí. Na mieste bolo nasadených 13 kusov techniky a zasahovalo 35 hasičov. Požiar je už uhasený," uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach. Požiar bol nahlásený okolo 1.30 h. Vypukol na štvrtom poschodí - psychiatrickom oddelení nemocnice na Triede SNP. Zisťovateľ určil ako príčinu požiaru manipuláciu s otvoreným ohňom.

"Ďakujem všetkým hasičom, zdravotníkom a ďalším záchranným zložkám, ktorí pred druhou hodinou nadránom hasili požiar v košickej nemocnici a evakuovali viac ako 400 pacientov," uviedla štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská. Na zásahu bolo 33 hasičov, použili 12 kusov techniky a som veľmi rada, že sa situáciu podarilo zvládnuť bez ujmy na zdraví.

Nemocnica uviedla, že požiar bol uhasený v krátkom čase, no prblémy spôsobilo zadymenie. "Siedmi pacienti z psychiatrickej kliniky boli kvôli nadýchaniu sa splodinami a kvôli hyperbarii prevezení do nemocnice Košice - Šaca. Časť pacientov bola evakuovaná, spolu so zdravotníkmi do iných priestorov v rámci UNLP," informuje UNLP. Momentálne sú na miestne záchranné zložky, krízový štáb UNLP Košice, polícia. Príčiny požiaru sa budú vyšetrovať. "Ubezpečujeme pacientov a ich blízkych, a taktiež zamestnancov UNLP, že v súčasnosti je situácia pod kontrolu. Osoby ani majetok v tejto chvíli nie sú ohrozené. Nepríjemnosti v objekte monobloku, ktoré súvisia s následkami po požiari aktuálne riešime," dodali.