Najnovší predvolebný prieskum veští tesný súboj v prvom kole! Celkovým víťazom má byť však Pellegrini

(Zdroj: SITA/Jozef Jakubčo, Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Najnovší volebný model agentúry MEDIAN pre RTVS odhalil nečakaný zvrat v prezidentských voľbách. Ivan Korčok, bývalý šéf rezortu zahraničia a diplomat by v prvom kole s prehľadom porazil predsedu Hlasu a parlamentu Petra Pellegriniho. Všetko by sa však zmenilo v druhom kole. Súboj o prezidentský palác by len o vlások vyhral stály favorit.

archívne video

Ivan Korčok podáva podnet pre porušenie pravidiel kampane (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Pokiaľ by sa voľby konali koncom februára, v prvom kole by s prehľadným náskokom 36% zvíťazil Ivan Korčok. Stabilná jednotka- Peter Pellegrini by tak so ziskom 32,7% hlasov voličov skončil na druhom mieste. Stabilné tretie miesto si udržal pronárodný kandidát Štefan Harabin, ktorému by svoj hlas odovzdalo 11,2% voličov.

(Zdroj: Topky/Maarty)

So ziskom 4,9% voličov by sa na 4. mieste umiestnil šéf hnutia SLOVENSKO Igor Matovič. Za ním by boli Ján Kubiš so ziskom 3,2% a Krisztián Forró so ziskom 2,7% hlasov. Okolo úrovne dvoch percent by sa umiestnili aj šéf národovcov Andrej Danko (2,2%), Marián Kotleba (2,1%) a Patrik Dubovský (2%). Robert Švec by získal 1,9% hlasov a Milan Náhlik len 1,1% voličských hlasov.

Igor Matovič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

V druhom kole by sa karta obrátila

Napriek jasnému víťazstvu Ivana Korčoka v prvom kole, ktoré prieskum predpovedal by sa však bývalý diplomat do prezidentského paláca nedostal. Novou hlavou štátu by sa tak stal Peter Pellegrini, ktorý by so ziskom 51,7% voličských hlasov s prehľadom porazil Korčoka. Ten by v druhom kole prezidentských volieb získal len 48,3% dôveru.