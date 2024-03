Hnus, špina a chrobáky na jedle! Dovolenka za 4-tisíc sa pre Slovenku zmenila na nočnú moru

(Zdroj: Facebook/P.B.)

BRATISLAVA - Na prvý pohľad sa zdalo, že dovolenka na Kube bude výnimočná, no realita bola napokon úplne iná. Po príchode do hotela čakal na Slovenku Petronelu poriadny šok a zdesenie. Jej cesta do exotiky za bezmála 4-tisíc eur sa zmenila na zlý sen, keď uvidela špinu, poškodený starý nábytok a po jedle jej behali chrobáky.