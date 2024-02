Fico trvá na tom, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie: Blanár avizuje Ukrajine ďalšiu pomoc

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Slovensko chce aj naďalej poskytovať materiálnu, humanitárnu a rozvojovú pomoc Ukrajine. Podporí aj zapojenie slovenských subjektov do jej obnovy. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti druhého výročia začiatku vojny na Ukrajine.

Fico na summite EÚ o dohode o finančnej pomoci Ukrajine

"Slovenská republika podporuje Ukrajinu ako mierovú, demokratickú, teritoriálne celistvú, v medzinárodne uznaných hraniciach s perspektívou v Európskej únii po splnení všetkých kritérií stanovených pre všetky kandidátske krajiny. Nášmu susedovi chceme aj naďalej poskytovať materiálnu, humanitárnu a rozvojovú pomoc a podporíme zapojenie slovenských subjektov do obnovy Ukrajiny," uviedol minister.

Slovensko vyjadruje solidaritu so všetkými obeťami vojenskej invázie

Podotkol, že SR apeluje na čo najskoršie začatie mierových rokovaní. "Preto podporujeme mierové aktivity vrátane iniciatívy prezidenta Ukrajiny vedúce k tomuto cieľu," ozrejmil. Slovensko je podľa jeho slov pripravené konštruktívne sa zapojiť do procesov na medzinárodnej scéne, ktoré môžu prispieť k ukončeniu tejto vojny. "Pre SR je aj naďalej dôležité, aby bol budúci mier pre Ukrajinu komplexný, spravodlivý, trvalý a plne v súlade s kľúčovými princípmi Charty OSN. Iba taký prispeje k posilneniu celoeurópskej stability a bezpečnosti," skonštatoval. Dodal, že Slovensko vyjadruje solidaritu so všetkými obeťami vojenskej invázie.

Premiér trvá na tom, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie

Premiér Robert Fico (Smer-SD) trvá na tom, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Zdôraznil takisto, že vstup ruských vojsk na Ukrajinu bol porušením medzinárodného práva. Apeloval na mier, naďalej odmieta aj vojenskú pomoc Ukrajine. Uviedol to v sobotu v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. "Je naivné sa domnievať, že jadrovú veľmoc, ako je Ruská federácia, môže niekto poraziť v konvenčnej vojne," podotkol premiér. Skonštatoval, že na Ukrajine boje zamrzli. Tvrdí tiež, že kým sa Slovania zabíjajú, západ sa prizerá.

Podotkol, že Európska únia by sa mala prestať pozerať na USA a začať apelovať na hľadanie riešenia. Chce, aby sa hľadala dohoda tak, aby sa na jednej strane rešpektovali požiadavky Ukrajiny a na druhej by sa dali bezpečnostné záruky Rusku. "Tlačme obidve bojujúce strany - aj Ukrajinu, aj Rusko - do prímeria," uviedol s tým, že konflikt nemôže viac eskalovať. V tejto súvislosti zdôraznil svoj nesúhlas so vstupom Ukrajiny do NATO.

Premiér pozval na Slovensko aj ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa

Avizoval tiež, že na výjazdovom rokovaní vlády v Košiciach plánujú rokovať o urýchlení zapojenia cudzincov v slovenskom priemysle. Premiér podľa vlastných slov pozval na Slovensko aj ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa. Chce s ním a ukrajinskou vládou rokovať o civilnej spolupráci, napríklad pri železničnej doprave a obnove hraničného priechodu Vyšné Nemecké. Rovnako tu vidí priestor na diskusiu o tom, ako pomôcť odídencom z Ukrajiny aj tým, že ich budeme efektívnejšie zapájať na slovenskom trhu práce.