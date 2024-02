Spor Richterovej a Kollára sa vyostruje! Tvrdé ultimátum: V hre je aj súd o zverejnie syna do opatery

(Zdroj: Facebook BR, Ján Zemiar)

Začiatkom mesiaca sa Boris Kollár vo videu pustil do matky svojich dvoch synov Barbory Richterovej. Tá mala totiž vyhodiť jedného z nich z domu. ”Včera, keď som doviezol Artura domov z víkendu, kde sme boli na Donovaloch lyžovať, tak bol podrobený nejakému výsluchu, asi neodpovedal tak, ako mal a vznikla tam veľká roztržka a dostal nejaký fyzický atak zo strany mamy. Nakoniec bol vyhodený z domu. Volal mi s plačom, že aby som si ho zobral, tak som si ho zobral a ex post mi oznámila Barbora Richterová, že už ho viac nechce, že ho vyhodila z domu,” opísal celú situáciu Kollár.

Reakcia Barbory Richterovej na jeho slová na seba nenechala dlho čakať. "Môj syn Artur sa rozhodol po víkende strávenom s otcom ísť bývať k nemu. Ja jeho rozhodnutie rešpektujem a nebudem mu v ničom brániť. Som rada , že bude mať s otcom intenzívny vzťah, so všetkým čo výchova a starostlivosť o dieťa obnáša 24 hodín denne, 7 dní v týždni,” poznamenala matka dvoch detí.

O pár hodín si však opäť pustila ústa na špacír a svojmu synovi poslala poriadne tvrdý odkaz. ”U mňa doma platia moje pravidlá. Áno, treba sa učiť, treba pomáhať, treba si upratať izbu či vyložiť umývačku... Treba sa pripravovať do školy, treba sa slušne správať aj keď s nami plieska puberta. U mňa doma platia moje pravidlá a keď sa synovi nepáči, nech sa páči, “tam sú dvere”... Nemám s tým najmenší problém,” napísala na sociálnej sieti.

Syn sa vrátil k mame

Po niekoľkých dňoch napätej situácie sa však malý Artur opäť vrátil späť k svojej mame. Podľa Borisa Kollára však už bola v dome úplne iná atmosféra. ”Priatelia, tak po dvoch týždňoch, čo Artur býval u mňa, tak bol u mamy na víkend. No a určite zažil úplný šok, keď zrazu atmosféra doma u Barbory bola úplne iná. Všetko bolo v kľude, v pohode, nič sa nedialo, mohol ísť do kina, zrazu sa mu dostalo takej pozornosti, ktorú určite celý rok nemal. Dokonca mu vrátila mobilný telefón, ktorý mu zobrala. Artur sa rozhodol, že zostane nateraz bývať u mamy. Ja to všetko rešpektujem,” skonštatoval vo videu.

Obáva sa však, že by sa situácia mohla opäť vyhrotiť. ”Ja len dúfam, viete, nemôžem povedať verím, preto, lebo keby som povedal verím, asi by som sa opäť sklamal. Ja len dúfam, že v takejto atmosfére bude môcť môj syn ďalej fungovať u Barbory, že bude tam kľud, lebo keď som si prečítal pred pár dňami jej status, akým spôsobom píše, že syn ma poprosil, aby sme už s touto vojnou skončili, že už nebude dávať žiadne statusy no a vtom istom čase mi napísala najsprostejšie najvulgárnejšie SMS-ky na moje partnerky, na deti mojich partneriek. Na moje deti, akým spôsobom ich dehonestovala. To išla až úplne do kanála, vulgarizmy, dokonca do rasizmu to zabehlo. Tak po týchto skúsenostiach ja len môžem dúfať, nie veriť, že ten Artur tam bude mať kľud,” poznamenal multiotecko.

Nabudúce keď dôjde k podobnej situácii však už bude radikálnejší. Syna si totiž chce vziať do opatery. ”Musím povedať, že keby sa toto malo zase opakovať, to, čo tu vystrájala, pravdepodobne za veľké peniaze, zo strany ľudí, ktorým veľmi záležalo na tom, aby nám poškodili na tej politickej scéne, keď sa toto bude opakovať, tak môžem tu jasne verejne vyhlásiť a je to odkaz aj pre Barboru Richterovú, že nie, že teraz to bude len navon, ale že budem žiadať súd, aby mi bol zverený tento chlapec do opatery," dodal Kollár.