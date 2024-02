Čaputová hostila bývalých prezidentov, pozrite na to MENU! Padol rázny návrh... no takto Schuster zavtipkoval

V Prezidentskom paláci sa uskutočnil tradičný novoročný obed prezidentov SR (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - V Prezidentskom paláci sa v utorok uskutočnil tradičný novoročný obed hlavy štátu Zuzany Čaputovej s bývalými prezidentmi SR Rudolfom Schusterom, Ivanom Gašparovičom a Andrejom Kiskom. Ide o tradíciu, ktorú založil exprezident Kiska a vždy sa koná začiatkom roka. Počas obeda sa zhodli, že v krajine je "strašný zmätok", nemáme dobrý volebný zákon a preto by sa mal volebný systém do NR SR zmeniť.

Príchod bývalých prezidentov Slovenskej republiky do Prezidentského paláca (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Bývalí prezidenti SR priniesli prezidentke Čaputovej kytice kvetov, ktoré jej odovzdali pri zvítaní. "Som veľmi rada, že sa nám podarilo stretnúť. Nadviazala som tým na tradíciu, ktorú založil pán prezident Kiska," vyhlásila prezidentka vo vyhlásení po spoločnom obede.

Prezidentka hostila bývalých prezidentov SR štyrmi chodmi. Predjedlo sa skladalo z kroketky zo syra vršatec a pažítkového crème fraîche. Nasledovala mrkvová polievka so zázvorom, timiánovým olejom a pohánkovými pukancami. Hlavný chod tvorila balotínka z morky, topinamburové pyré, konfritovaný paštrnák, gratinovaný zemiak a čips z čierneho kelu. Ako dezert podávali pošírovanú hrušku vo víne a vanilke, krehké cesto a citrusový pribináčik. "Je to možno prešpekulovanejší slávnostný obed, ale chute tradičné," podotkol hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Bolo to podľa nej veľmi príjemné stretnutie, kde sa porozprávali o aktuálnej situácii na Slovensku ale aj o spomienkach na minulé udalosti, keď pôsobili ako prezidenti Schuster, Gašparovič a Kiska. Spoločne sa aj zasmiali. "Samozrejme, je úplne prirodzené, že niekedy máme rozdielne pohľady na veci, ale v každom prípade dnes sme sa v tomto formáte my štyria stretli naposledy," skonštatovala. "Pán Schuster mal veľmi milý nápad, aby sme si dnešný jedálniček podpísali," uviedla. Prezidenti veria, že nová hlava štátu túto tradíciu zachová.

Bývalí prezidenti sa vyjadrili aj k aktuálnej situácii na Slovensku

"Obed bol priateľský a takmer bez akejkoľvek politiky," uviedol Kiska. Kiska uviedol, že s postupom prezidentky podať návrh na posúdenie ústavnosti novely Trestného zákona na Ústavný súd SR súhlasí. Poukázal na to, že sa o takomto dôležitom zákone rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní a navyše za neho hlasovali politici, ktorých sa priamo dotýkal. Schuster Čaputovú chápe, pretože sa podľa jeho slov prezident nerozhoduje sám, ale má okolo seba odborníkov. Ústavný súd to podľa neho posúdi. Gašparovič na túto tému dodal, že je to jej právo.

Vyhlásenie Zuzany Čaputovej po spoločnom obede s bývalými prezidentami Slovenskej republiky (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Toto, čo sa deje v našom parlamente, nebolo nikdy," uviedol Schuster a podotkol, že sa tak nesprávali ani vtedy, keď sa lámala politická moc v rokoch 1989 - 1990. Upozornil na nenávisť medzi koalíciou a opozíciou. "To je všetko preto, že nechce jeden druhého počuť. Je to, ako keď vyhrám voľby, môžem všetko... a opozícia čaká, kým vyhrá najbližšie voľby, a potom to vracia. Takto to dneska funguje," vyhlásil Schuter.

Situácia sa vyhrocuje, varuje Schuster

Podľa Gašporoviča by mala medzi koalíciou a opozíciou fungovať vzájomná dôvera. "Nemusí to byť totálna zhoda, ale musí to byť zhoda na tom, že prijmem rozhodnutie, ktoré nie je výhodné pre mňa ako opozíciu alebo koalíciu ale v prospech všetkých," vysvetlil. "Teraz je zabetónovaná koalícia proti opozícii a opačne. Možno to trošku rozsekne nová voľba prezidenta a poslancov do europarlamentu," podotkol Gašparovič. "Táto deľba je nebezpečná, lebo sa vyhrocuje," popísal aktuálnu situáciu Schuster. Podľa neho musí nastúpiť "kurz zmierovania," ale ten podľa neho môže prísť len zhora.

Schuster našiel v súčasnej situácii na Slovensku paralelu z minulosti. Spomenul časy, keď kritizoval privatizáciu plynární a reakcie na to, keď nepodpísal nejaké zákony. Dnes vidí, že sa väčšina tých zákonov novelizovala. "To znamená, tie zákony sa prijímali účelovo - vždy koalícia pre svojich podnikateľov a podobne. A dnes to funguje ďalej," dodal.

Navrhujú zmenu volebného zákona

"Všetci sme sa zhodli, že je tu strašný zmätok a treba urobiť konečný konkrétny krok, aby v budúcnosti nemohlo dochádzať k takejto situácii," vyhlásil Gašparovič s tým, že jedným z dôvodom je aj to, že nemáme dobrý volebný zákon a ten by sa mal zmeniť. Podľa Schustera je najvyšší čas volebný systém zmeniť, aby do parlamentu prišli poslanci z dedín a miest.

"Zmena volebného systému pre našu krajinu by bola nesmierne prospešná, aby sme sa presne vyhli tomu, čo sa dnes v parlamente deje," poznamenal Kiska.

Najzhovorčivejší bol pre médiami Schuster, ktorý, ako sa priznal, dnes cestuje naspäť do Košíc. "Ihneď idem, čo najskôr. Viete, aby ma tu nezbili, lebo však my Košičania tu (v Bratislave, pozn. red.) nemáme taký dobrý kurz," zavtipkoval pri odchode.