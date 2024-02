Polícia obvinila 22-ročného mladíka: Opitý za volantom spôsobil nehodu

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)

"Muž po popíjaní alkoholických nápojov so svojím kamarátom bez jeho súhlasu a vedomia zobral kľúče od auta Škoda Octavia. O pár minút neskôr pri inom pohostinstve sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, následkom čoho narazil do oporného dreveného stĺpa prístrešku, ako aj do zaparkovaného osobného auta," opísali policajti.

S vozidlom obvinený podľa nich pokračoval ďalej smerom na obec Pravenec, kde pri vchádzaní na most ponad rieku Nitra opäť nezvládol riadenie a zišiel z miestnej komunikácie do rieky Nitra. "Po príchode policajnej hliadky bol vodič podrobený dychovej skúške, ktorá ukázala 2,48 promile alkoholu v krvi," doplnila polícia.

