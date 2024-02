AKUÁLNE Veľké protesty farmámov začali: Cez Slovensko sa presúvajú traktory, prehľad obmedzení

Na snímke kolóna poľnohospodárských strojov a traktorov v rámci celoslovenského protestu farmárov, gazdov, roľníkov a poľnohospodárov (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

BRATISLAVA/PRAHA - Vodiči v slovenských mestách dnes pocítia viaceré obmedzenia v doprave spojené s pondelňajším protestom farmárov. Protesty sú naplánované na väčšine územia Slovenska pred sídlami Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Protestuje sa aj v Česku. Stovky traktorov a ďalších poľnohospodárskych strojov prišli skoro ráno do Prahy kvôli protestu poľnohospodárov.

Slovenským farmárom, gazdom, roľníkom a poľnohospodárom došla trpezlivosť a rozhodli sa, že svoju nespokojnosť dajú, po vzore ich kolegov z iných krajín, hlasne najavo v uliciach veľkých miest. Počas pondelkového dopoludnia protestujú pred sídlami Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Cieľom protestu je podľa Združenia mladých farmárov na Slovensku - ASYF, poukázať na situáciu farmárov na Slovensku, ktorí sú obeťou nepredvídateľných rozhodnutí štátnych inštitúcií.

"Policajný zbor prijal viaceré bezpečnostné opatrenia. Na miestach presunov budete vidieť viac policajtov, ktorí budú zabezpečovať verejný poriadok a usmerňovať dopravu," informuje polícia na sociálnej sieti.

V Bratislave bude presun poľnohospodárov prebiehať po 10:00 h po Lamačskej ceste smer Mlynská dolina, cez Búdkovú ulicu, Mudroňovu ulicu smer Palisády, následne budú pokračovať po Štefánikovej ulici, Šancovej ulici, Trnavskej ceste, Bajkalskej ulici, Prievozskej ulici až na Hraničnú ulicu. V čase medzi 10:30 – 12:00 h môže dôjsť k obmedzeniu cestnej premávky na Búdkovej ulici, pred Národnou radou SR a na ulici Palisády. Po 12:00 h môže v Brdôjsť k obmedzeniu cestnej premávky na Dobrovičovej ulici pred Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

V Trenčíne sa obmedzenia vodičov dotknú v čase od 9:30h do 12:00h na trase Trenčín - Nozdrkovce.

Protestná jazda poľnohospodárov bude od 12:00h do 16:00h prebiehať v meste Levice po uliciach Ku Bratke, Saratovská, Kpt. J. Nálepku, Červenej Armády, Bernolákova, Čsl. Armády, Nám. Hrdinov, F. Engelsa, P.O. Hviezdoslava, Turecký rad, Koháriho, Kozmálovská cesta, M.R. Štefánika, Dopravná, L. Štúra, Nádražný Rad.

Od 9.00 do 14.00 h sa očakáva obmedzenie v okolí obce Liesek v okrese Tvrdošín, Námestova, Ružomberka a Kraľovian. Farmári sa budú postupne presúvať do Dolného Kubína.

Protestná jazda farmárov pri Martine bude od 12.00 do 15.00 h na trase Sklené - Turček - Kremnické Bane - Turček - Turčianske Teplice, Turčiansky Michal - Turček - Kremnické Bane - Turček - Sklené. V Žiline budú policajné hliadky situáciu monitorovať.

Vo Zvolene sa bude asi 50 traktorov presúvať od 10:00 po 14:00 hod. po miestnej komunikácii od kruhového objazdu Ul. Janka Jesenského po autobusovú stanicu.

V Prešove je akcia naplánovaná na čas od 10:00 hod do 16:00 hod. cez trasy Lipany – Sabinov – Prešov, Bardejov – Raslavice – Kapušany – Prešov, Vranov nad Topľou – Kapušany - Prešov a Stará Ľubovňa – Spišská Belá – Kežmarok - Poprad

V Košiciach začiatok o 10:00 pri predajni CBA v Haniske. Trasa: budova PPA na Moldavskej ulici v Košiciach - Šebastovce, ul. Osloboditeľov - na mostoch VSS odbočia doľava na ul. Alejovú - na kruhovom objazde odbočia doprava na ul. Moldavskú

#VÝSTRAHA V Trenčíne sa pre protest farmárov presúvajú traktory na trase Nozdrkovce - Nový cestný most - okolo OC Kaufland - Inovecká -Soblahovská - Námestie sv. Anny a naspäť. — Zelená vlna RTVS (@zelenavlna) February 19, 2024

Účastníkov cestnej premávky požiadala polícia o trpezlivosť pri prechádzaní uvedených úsekov, ohľaduplnosť a rešpektovanie pokynov polície.

Najväčší protest príde vo štvrtok

Vo štvrtok 22. februára má potom Slovensko zažiť najväčšie farmárske protesty v histórii. Na cesty po celej krajine podľa plánov vyrazí až približne dvetisíc traktorov a najmä doprava v centrách väčších miest bude na istý čas úplne zablokovaná. V tomto prípade má ísť protesty slovenských poľnohospodárov namierených proti politike európskych orgánov, najmä Európskej komisie a Európskeho parlamentu.

Prahu zaplavili traktory

Už pred šiestou hodinou dorazili českí protestujúci pred ministerstvo pôdohospodárstva, kde chcú ministrovi Markovi Výbornému odovzdať list so svojimi požiadavkami. Protestná jazda farmárov čiastočne zablokovala pražskú magistrálu a v centre Prahy na chvíľu obmedzila premávku električiek. Väčšie dopravné problémy však zatiaľ nespôsobila. Organizátori akcie uvádzali, že by dnes mohlo do Prahy prísť 600 až 1 000 traktorov a ďalších strojov, niekoľko desiatok účastníkov z regiónov ale nakoniec jazdu odriekli.

Podľa vopred ohláseného plánu organizátorov prichádzali farmári do mesta z viacerých strán. Pražský primátor Bohuslav Svoboda povedal Českej televízii, že bola zaznamenaná aj jedna nehoda traktora, ale bez vážnejších následkov.

Do Prahy smeruje asi 500 kusov poľnohospodárskej techniky, uviedla okolo 05: 30 polícia na sieti X.

V tuto chvíli do Prahy míří asi 500 kusů zemědělské techniky. Doprava je zatím plynulá a nikde se netvoří kolony. Zaznamenali jsme první přestupky v podobě zákazu zastavení ve Wilsonově ulici, které budeme oznamovat správnímu orgánu, kde hrozí pokuta až 5 tis korun. pic.twitter.com/bpz13nysNg — Policie ČR (@PolicieCZ) February 19, 2024

Pražský magistrát ľudí pred protestom varoval, aby v pondelok do hlavného mesta nechodili, ak nemusia. Ak je to nevyhnutné, aby použili vlak. Pražský dopravný podnik podľa svojich slov maximálne posilnil dispečing, ktorý situáciu nepretržite monitoruje a podľa vývoja bude dopravu operatívne riadiť. Zároveň sú na všetkých linkách metra pripravené záložné vlaky, ak by bolo potrebné posilniť prepravnú kapacitu.

Podľa ministra majú organizátori politické ciele

Ranný príchod k ministerstvu poľnohospodárstva sprevádzali protestujúci trúbením. Demonštranti majú na svojich strojoch nápisy ako "Stop byrokratickému teroru" alebo "Zachráňme zomierajúce poľnohospodárstvo". Protestujúci chcú dopoludnia odovzdať ministrovi pôdohospodárstva list s požiadavkou, aby česká vláda odstúpila od Green Dealu, teda únijnej Zelenej dohody pre Európu.

Minister Výborný povedal, že uprednostňuje skôr rokovanie pri okrúhlom stole ako protest na uliciach. Organizátori, ku ktorým patrí predseda Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva a výživy a Asociácie slobodných odborov Bohumír Dufek alebo bývalý prezident Agrárnej komory ČR Zdeněk Jandejsek, podľa ministra sledujú vlastné politické ciele a poľnohospodárov nezastupujú.

Veľké odborové organizácie ako Agrárna komora, Poľnohospodársky zväz a Asociácia súkromného poľnohospodárstva sa od akcie dištancovali. S požiadavkami tohto protestu sa nestotožňujú a chcú sa zapojiť až do štvrtkového medzinárodného protestu, ktorý bude aj na hraniciach so SR.