Zemetrasenie v americkej firme na Slovensku: Hromadné prepúšťanie! Odborári hovoria o hrubom zastrašovaní

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Konflikt bratislavskej pobočky spoločnosti Dell s jej odborovou organizáciou Technologies Unions Slovakia (TUS) prerástol do obludných rozmerov. Spoločnosť v posledných mesiacoch prepustila všetkých popredných predstaviteľov predsedníctva TUS. Udialo sa tak aj napriek tomu, že takéto konanie je v rozpore so slovenským Zákonníkom práce. Odbory hovoria o neprávostiach v súvislosti s pracovnými podmienkami slovenskej pobočky Dell. Spoločnosť sa pritom považuje za etickú, no výpovede čelných predstaviteľov odborov zasahujú do jej reputácie. O tom, čo sa v spoločnosti malo diať, informuje v stanovisku TUS.