Odvolávanie Šimkovičovej sprevádzajú frašky, márne snahy a teraz... Ministerka v Abú Zabí a poloprázdna NRSR!

Mimoriadnu schôdzu k návrhu na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej v pondelok neotvorili. Ministerka je aktuálne v Abú Zabí. (Zdroj: TASR/Martin Baumann, SITA/Milan illík, Getty Images)

V utorok ráno sa opäť nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k návrhu na odvolanie ministerky Šimkovičovej. V pléne sa prezentovalo iba 43 poslancov, teda ešte menej ako v pondelok. Keďže parlament nebol uznášaniaschopný, predseda NR SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) presunul začiatok rokovania o hodinu. Ak ani vtedy nebude parlament uznášaniaschopný, schôdzu ukončí.

V pondelok schôdzu neotvorili a opozícia nešetrila kritikou

V pondelok v rokovacej sále nebola v úvode mimoriadnej schôdze k návrhu na odvolanie ministerky Šimkovičovej nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, a to ani na druhý pokus. Prítomných bolo len 47 poslancov a to aj po polhodinovom odložení hlasovania. Keďže parlament nebol uznášaniaschopný, predseda NR SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) presunul rokovanie o návrhu na utorok (13. 2.) o 8.00 h.

Hnutie Slovensko to neprekvapilo. Avizovalo, že odvolanie Šimkovičovej hnutie podporí pri najbližšej príležitosti. Igor Matovič uviedol, že ministerka šla do Spojených arabských emirátov na konferenciu UNESCO o vzdelávaní v kultúre. Kritizoval však, že jej pracovná cesta má trvať šesť dní, do 17. februára, hoci konferencia trvá tri dni, od 13. do 15. februára. „Nevieme síce, prečo jej zahraničná cesta trvá až do 17. 2., ale to nám určite ozrejmí sama po návrate," povedala exministerka kultúry Natália Milanová.

Poslankyňa Zora Jaurová (PS) kritizovala, že na schôdzu v pondelok neprišli prevažne poslanci koalície. Z poslaneckého klubu PS podľa nej chýbali len traja poslanci, ktorí sú na služobnej ceste. Poslanec KDH Jozef Hajko od ministerky očakáva, že vystúpi pred poslancami a obháji sa.

Na snímke zľava podpredseda NRSR Ľuboš Blaha, predseda vlády SR Robert Fico (obaja Smer - SD), podpredseda NRSR Peter Žiga a predseda NRSR Peter Pellegrini (obaja Hlas-SD) počas pondelkového rokovania 10. schôdze parlamentu, ktorá nebola uznášaniaschopná (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

Koalícia sa bráni, ministerka má jej plnú dôveru

Podľa koaličného poslanca Mariána Saloňa (Smer-SD) má ministerka dôveru celej koalície. Ministerka je podľa neho pripravená čeliť debate v parlamente, ale je odcestovaná. Odmieta výhrady k vybranému termínu schôdze. Podľa podpredsedu parlamentu Petra Žigu je predseda NR SR Pellegrini pri zvolávaní schôdze k návrhu na vyslovenie nedôvery limitovaný rokovacím poriadkom. Podotkol, že v pléne chýbali aj poslanci opozície.

Koalícia podľa premiéra Roberta Fica za šéfkou rezortu kultúry Šimkovičovou stojí. "Ministerka má suverénne, slovenské, zdravé názory. Taká má byť ministerka kultúry," skonštatoval. Fico si je istý, že ministerku v parlamente nikdy neodvolajú.

Na snímke premiér SR Robert Fico (Smer-SD) odchádza v pondelok z pléna NR SR počas 10. schôdze Národnej rady SR, ktorá nebola uznášaniaschopná (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

Vopred sa avizovalo, že schôdzu v pondelok neotvoria

Parlament nebude uznášaniaschopný, avizoval vopred v diskusnej relácii TV Markíza Na telo predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS). Zároveň naznačil, že na pôde zákonodarného zboru sa návrhom budú zaoberať v inom termíne.

Michelko tvrdí, že Šimkovičová má silnú pozíciu, vzniká petícia na jej podporu (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Tiež oznámil, že ministerka sa pondelkového rokovania nebude môcť zúčastniť. "Má dlhodobo plánovanú pracovnú cestu," vysvetlil. Zároveň zdôraznil, že Šimkovičová sa chce v parlamente vyjadriť k návrhu na svoje odvolanie a uvádzaným argumentom. Tým, že v pondelok bude ministerka neprítomná, avizuje, že parlament nebude uznášaniaschopný a schôdza sa neotvorí.

Návrh na odvolanie ministerky kultúry podali opoziční poslanci z SaS a PS

Argumentujú nekompetentnosťou ministerky aj jej výrokmi či plánmi v oblasti kultúry. Strany PS a SaS jej vyčítajú, že nekomunikuje s relevantnými predstaviteľmi kultúrnej obce a nerozumie potrebám kultúry. Ministerka iniciatívu na jej odvolanie považuje za bežnú súčasť politického boja.

Mimoriadnej schôdzi predchádzala blamáž

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministerky Šimkovičovej už mohla byť skôr. Pellegrini ju však nemohol zvolať, pretože mu opozícia nedodala dostatočný počet podpisov. "Ako počítame, tak počítame, pod návrhom je len 28 podpisov,“ uviedol Pellegrini. Opozícii vtedy odkázal, aby sa naučili pravidlá platné v NR SR. Fico lídrov PS a SaS, ktorí prvý návrh na odvolanie podali s nesprávnym počtom podpsov, označil za babrákov a celú situáciu za blamáž a hanbu.

Progresívne Slovenske v reakcii uviedlo, že ide o administratívny omyl. "Na veci to nič nemení, návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k odvolaniu ministerky podáme znovu, už v utorok," uviedlo Progresívne Slovensko v stanovisku a tak aj urobili. Strana SaS vtedy uviedla, že liberáli dodali maximálny počet prítomných poslancov a zvyšné podpisy mali dodať poslanci PS.

Petícia na odvolanie Šimkovičovej získala takmer 190-tisíc podpisov

Otvorenú výzvu na odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej zverejnili 17. januára a ukončili 26. januára 2024 krátko po 22.00 h. Iniciátori výzvy vyčítajú ministerke autokratický spôsob vedenia rezortu, nezáujem o odbornú diskusiu a kroky, ktoré sú v rozpore s prijatou stratégiou kultúry a kreatívneho priemyslu.

Rovnako poukazujú i na diskriminačné a zavádzajúce vyhlásenia, prednesené prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov ministerstva. Petícia na odvolanie ministerky získala takmer sedemnásobne viac hlasov, ako dostala Šimkovičová v roku 2023 v parlamentných voľbách (27 615 hlasov).

Šimkovičová petíciu berie na vedomie. Podotkla však, že sa prešetruje, či je 189-tisíc podpisov právoplatných alebo nie. Podľa jej slov je tu ešte 5,4 milióna obyvateľov, ktorí petíciu nepodpísali. Šimkovičová opomenula existenciu fiktívnych osôb v petícii za jej odvolanie. Rezort kultúry podal v súvislosti s petíciou trestné oznámenie za údajné podozrenie z manipulácie, falšovania identity i počtu signatárov elektronickej petície.

Vášne naplno rozprúdila kontroverzná anketa

Ministerstvo kultúry SR kontroverznú anketu zverejnilo minulý utorok na svojom oficiálnom účte na sociálnej sieti. Pýtalo sa v nej, či má ministerstvo podporovať obnovu kultúrnych pamiatok alebo LGBT+ akcie. Ľudia ju odsúdili a považovali za prízemnú a vulgárnu. Súčasná ministerka kultúry už v minulosti nazývala LGBTI+ a gender ideológiu za "najzvrátenejšie zo zvráteného, čo nám prináša tzv. liberálna demokracia".