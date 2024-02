Hviezda Clash of the Stars sa chválila tetovaniami českých vrahov! Vémola: Niektoré veci by mali byť…

Najkontroverznejšia postava Clash of the Stars budí znovu pozornosť. A ako inak, opäť raz neslávne. Hviezda organizácie Tadeáš Veselý sa iba pred pár dňami pochválil novými tetovaniami. Na tom by nebolo nič zvláštne, ak by nešlo o podobizne českých sériových vrahov. V rozhovore pred uplynulým turnajom prezradil, že je s tetovaniami vrahov iba na začiatku.