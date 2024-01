Ďalším kandidátom na prezidenta bude zrejme Marek Krajčí: Taraba nevylúčil, že Harabin podporí Andreja Danka

Michal Šipoš (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Hnutie Slovensko naďalej rokuje o prípadnom kandidátovi na prezidenta. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš. Zopakoval, že jedným z potenciálnych kandidátov hnutia je exminister zdravotníctva Marek Krajčí. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) nevylučuje, že pred prvým kolom volieb môže prísť k dohode so Štefanom Harabinom o podpore prezidentskej kandidatúry Andreja Danka alebo naopak.

archívne video

Stanovisko hnutia Slovensko k prezidentským voľbám (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Hnutie Slovensko diskutuje o viacerých verziách postupu v prezidentských voľbách. "Definitívne rozhodnutie, či postavíme vlastného kandidáta, alebo si počkáme na definitívne znenie všetkých kandidátov a potom sa vyjadríme k podpore niekoho, povieme v utorok," priblížil Šipoš.Kandidáti na prezidenta podľa Tarabu pred voľbami vyhodnocujú svoje šance. "Myslím si, že nie je vylúčené, že ešte môže v určitej fáze dôjsť k dohode buď s Harabinom, že by podporil Danka, alebo by Danko podporil Harabina," dodal.

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Maarty)

Ak by do druhého kola postúpili Peter Pellegrini a Ivan Korčok, Taraba nevylúčil podporu šéfa Hlasu-SD. "Malo by byť v záujme pána Pellegriniho, aby sa čo najviac a čitateľne vedel od Korčoka odlíšiť," zdôraznil. S Pellegrinim chce diskutovať aj o tom, ako by sa v úrade prezidenta staval ku kultúrno-etickým otázkam.

Dianie v Národnej rade

Čo sa týka diania v Národnej rade SR, podľa Tarabu je už teraz jasné, že dôjde k zmene rokovacieho poriadku. V súvislosti s navrhovanou novelou Trestného zákona poukázal na to, že ide o návrat na úroveň, ktorá je štandardom v EÚ. Podotkol, že novelizovaná legislatíva kladie dôraz na to, aby bola nahradená škoda. Drakonické tresty odňatia slobody podľa jeho slov neodrádzajú od páchania trestných činov.

Šipoš reagoval, že opozícia využíva všetky nástroje, ktoré má, na to, aby tento zákon nebol prijatý. Je presvedčený o tom, že skrátené legislatívne konanie nie je odôvodnené. Kritizoval tiež skrátenie rozpravy v prvom čítaní na 20 hodín. Podľa Tarabu je diskusia k novele Trestného zákona intenzívna.