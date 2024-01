VAROVANIE Slovensko zasiahne víchrica KATRIN, rýchlosť vetra až do 180km/h, mimoriadne nebezpečenstvo na horách!

Najkritickejšia situácia môže nastať na horách, kde hrozí mimoriadne silný vietor (Zdroj: gettyimages.com)

Aktualizované 11:10 Na Chopku zaznamenali meteorológovia v noci z piatka (26. 1.) na sobotu orkán. Najsilnejšie nárazy vetra však boli vo Vysokých Tatrách. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

"Na Chopku sme namerali desaťminútovú priemernú rýchlosť vetra až 127 kilometrov za hodinu (km/h), zaznamenali sme teda orkán. Nárazy vetra presiahli 150 km/h," konštatuje SHMÚ.

Najsilnejšie nárazy vetra však boli vo Vysokých Tatrách, kde stanica Horská záchranná služba (HZS) Ľadové pleso namerala náraz vetra 166 km/h.

Aktuálne je vietor podľa meteorológov trochu slabší, avšak stále silný. Vo vysokých polohách dosahuje silu víchrice až silnej víchrice. "Vo večerných hodinách opäť na niekoľko hodín zosilnie," podotýka SHMÚ.

Aktualizované 10:30 Podľa SHMÚ môže vietor dosiahnuť v polohách nad 1800 metrov nad morom rýchlosť v nárazoch do 180 kilometrov za hodinu a priemerná rýchlosť môže byť do 120 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozorňuje SHMÚ. Druhý stupeň výstrahy platí v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Žilina, Martin, Ružomberok a Banská Bystrica.

Silnejšie zafúkať môže aj v Nitrianskom, Bratislavskom a Trnavskom kraji. Tiež v časti Trenčianskeho kraja a v okresoch Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok. Vydané sú výstrahy najnižšieho stupňa. Výnimkou je Bratislava a okresy Pezinok, Senec a Trnava, kde by mala do 12.00 h platiť výstraha druhého stupňa.

Počas dňa upozorňuje SHMÚ na možnú tvorbu snehových jazykov a závejov v Prešovskom a Žilinskom kraji s výnimkou okresu Bytča. Tiež v okresoch Spišská Nová Ves, Brezno a Banská Bystrica. Sever Slovenska môže potrápiť aj sneženie. Lokálne tam môže napadnúť desať až 20 centimetrov snehu.

Hydrologická výstraha druhého stupňa pred možnou povodňou platí v okrese Michalovce. "Na Latorici očakávame mierny pokles vodnej hladiny ešte na úrovni druhého stupňa povodňovej aktivity," priblížili zo SHMÚ s tým, že vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.

Mohutná tlaková výš a studený front, ktorý postupuje nad naše územie prináša mimoriadne vysoký vzostup tlaku až nad 1040 hPA. Tento tlak vyvoláva mimoriadne silné, severozápadné prúdenie, informuje portál imeteo.sk. Meteorologické výstrahy platia pre takmer celé územie Slovenska, no najkritickejšia situácia má nastať práve na horách v okrese Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno, kde od skorých ranných hodín dosahuje rýchlosť vetra až 45-50 m/s. Dramatické môže byť počasie aj v okrese Banská Bystrica, Dolný Kubín, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina a Martin kde je vydaná výstraha druhého stupňa.

Policajná naháňačka na Kysuciach (Zdroj: Polícia SR - Žilinský kraj)

Počasie sa začalo zhoršovať na našom území už v piatok večer a sobota nebude výnimkou. Nárazy vetra môžu byť silnejšie aj v nižších polohách, najmä na západe v okolí Bratislavy, Nitry ale aj na Horehroní, kde vietor môže dosahovať v nárazoch až 100 km/h. Na hrebeňoch Tatier by dokonca vietor mohol pokoriť hranicu sily 150 km/h. Víchrica Katrin by však okrem silného nárazového vetra mala priniesť aj výdatné sneženie, ktoré spolu s avizovaným vetrom môže spôsobiť poriadnu snehovú kalamitu. Odborníci preto odporúčajú v prípade, že sa na hory chystáte, aby ste dôkladne zvážili predpoveď počasia a zostali radšej doma.

SHMÚ vydal výstrahy tretieho stupňa pred víchricou na horách (Zdroj: SHMÚ)

Ranné sneženie by malo postupne ustať, no počas dňa sa situácia na severe Slovenska môže ešte viac skomplikovať. Chladný a vlhký vzduch a severozápadné prúdenie prinesie trvalejšie zrážky, ktoré by mohli ovplyvniť aj dopravu. Silný vietor a husté sneženie spolu s predpoveďou o úhrne snehových zrážok až do 20 cm by mohol priniesť tvorbu snehových jazykov a závejov. Odborníci nevylučujú ani vznik takzvanej bielej tmy, ktorá môže dohľadnosť znížiť iba na pár metrov. Počasie by sa malo upokojiť až v priebehu nedele.