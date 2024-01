Slovensko zasiahne víchrica KATRIN, rýchlosť vetra až 150km/h, výstrahy tretieho stupňa platia na týchto miestach!

Najkritickejšia situácia môže nastať na horách, kde hrozí mimoriadne silný vietor (Zdroj: SHMÚ)

Mohutná tlaková výš a studený front, ktorý postupuje nad naše územie prináša mimoriadne vysoký vzostup tlaku až nad 1040 hPA. Tento tlak vyvoláva mimoriadne silné, severozápadné prúdenie, informuje portál imeteo.sk. Meteorologické výstrahy platia pre takmer celé územie Slovenska, no najkritickejšia situácia má nastať práve na horách v okrese Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno, kde od skorých ranných hodín dosahuje rýchlosť vetra až 45-50 m/s. Dramatické môže byť počasie aj v okrese Banská Bystrica, Dolný Kubín, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina a Martin kde je vydaná výstraha druhého stupňa.

Počasie sa začalo zhoršovať na našom území už v piatok večer a sobota nebude výnimkou. Nárazy vetra môžu byť silnejšie aj v nižších polohách, najmä na západe v okolí Bratislavy, Nitry ale aj na Horehroní, kde vietor môže dosahovať v nárazoch až 100 km/h. Na hrebeňoch Tatier by dokonca vietor mohol pokoriť hranicu sily 150 km/h. Víchrica Katrin by však okrem silného nárazového vetra mala priniesť aj výdatné sneženie, ktoré spolu s avizovaným vetrom môže spôsobiť poriadnu snehovú kalamitu. Odborníci preto odporúčajú v prípade, že sa na hory chystáte, aby ste dôkladne zvážili predpoveď počasia a zostali radšej doma.

SHMÚ vydal výstrahy tretieho stupňa pred víchricou na horách (Zdroj: SHMÚ)

Ranné sneženie by malo postupne ustať, no počas dňa sa situácia na severe Slovenska môže ešte viac skomplikovať. Chladný a vlhký vzduch a severozápadné prúdenie prinesie trvalejšie zrážky, ktoré by mohli ovplyvniť aj dopravu. Silný vietor a husté sneženie spolu s predpoveďou o úhrne snehových zrážok až do 20 cm by mohol priniesť tvorbu snehových jazykov a závejov. Odborníci nevylučujú ani vznik takzvanej bielej tmy, ktorá môže dohľadnosť znížiť iba na pár metrov. Počasie by sa malo upokojiť až v priebehu nedele.