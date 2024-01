Populárna diskusná relácia prichádza s novinkou! Zapojiť sa budete môcť aj vy

Braňo Král

Hlasovať sa bude dať na www.ta3.com počas relácie. Z jednej IP adresy bude možné odovzdať iba jeden hlas, to znamená, že z každého počítača, tabletu, telefónu iba 1x. Ten zo štvorice hostí, ktorý bude mať najviac hlasov získa Zlatú Kralovu čašu. Čaša je ručne vyrobená a pozlátená 24 karátovým zlatom. Víťazovi bude odovzdaná v priamom prenose na záver relácie. Počas relácie moderátor Braňo Král ozrejmí pravidlá hlasovania, priebežne bude informovať o výsledkoch a na záver ohlási víťaza.

Zlatá Králova čaša je navrhnutá a vyrobená najlepšími slovenskými sklármi. Je fúkaná do drevenej formy a po vychladnutí sa maľuje 24 karátovým zlatom, ktoré sa následne vypaľuje pri 520 stupňoch Celzia. Po výstupnej kontrole sa balí do hodvábneho papiera a ukladá do krabice, ktorá je vyrobená na mieru pre tento unikát. Zlatá Králova čaša je vyrobená v limitovanom počte pre reláciu Král na ťahu. Čaša je univerzálna, má objem 560 mililitrov a najlepšie si z nej vychutnáte tiché alebo šumivé víno.