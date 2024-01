Pročko si pustil ústa na špacír! Pellegrini mu vypol mikrofón: Rokovanie o Trestnom zákone vrcholí

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, repro foto NR SR)

BRATISLAVA - Poslanci NR SR v piatok pokračujú v rokovaní o novele Trestného zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Do debaty sa hlási najmä opozícia. Novela predpokladá zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Kauzy, ktoré rieši, majú prejsť do agendy krajských prokuratúr. Viac sa majú používať najmä peňažné tresty a tresty domáceho prostredia. Predpokladá sa, že hlasovať o prvom čítaní sa bude dnes okolo 13.00 h. Druhé čítanie o novele a všetky neprerokované body by sa mali následne presunúť na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať budúcu stredu (31. 1.).

13:44 Hlavným motívom napísania novely Trestného poriadku je podľa bývalého policajného prezidenta a poslanca Jaroslava Spišiaka (PS) znefunkčniť proces spolupráce s ľuďmi, ktorí páchali trestnú činnosť, priznali sa k nej a potom usvedčili iné, významnejšie štruktúry organizovaného zločinu. Preberaná novela zákona má podľa jeho slov odradiť potenciálnych spolupracujúcich obvinených podať svedeckú výpoveď proti vyšším organizátorom trestnej činnosti.

13:30 Jakab v rozrpave predstavil webovú stránku ficoveamnestie.sk, kde občania môžu vidieť, ako sa menia trestné sadzby. Okrem toho tam vedia nájsť ľudí, ktorých sa zmena zákona môže dotknúť, ktorým môže byť zastavené stíhanie alebo sa im trestná sadzba môže znížiť. Je rozdelená na tri podstránky a to majetok, hospodárstvo a korupcia.

13:25 Poslanec Július Jakab (Slovensko) zrekapituloval, čo sme tu za posledný mesiac zažili pri tomto zákone. Tiež vyčítal správanie predsedu parlamentu Pellegriniho. "Bohužiaľ sa mu veriť nedá. Neplní svoje slovo a nikdy ho neplnil," dodal s tým, že slúži súčasnému premiérovi Ficovi. To by sa podľa neho dialo, aj keby sa stal prezidentom.

13:15 V tejto novele sú také prekvapujúce zmeny zníženia postihov kriminálnikov, že to pôsobí, že to až nabáda na konanie zla a nespravodlivosť, vyhlásil poslanec Branislav Škrípek (KDH). "Ak toto bude pravda, tak sa bude len zvyšovať vedomie, že na Slovensku je zle a že sa neoplatí tu žiť," dodal s tým, že to len prinesie nepokoj do krajiny. "Momentálni pisatelia zákona sa fakticky boja zákona a preto sa ho pokúšajú zmeniť," skonštatoval.

13:08 "Rokovanie k najrozsiahlejšej novele zákona za posledných 18 rokov sa rozhodli ohraničiť na 20 hodín," uviedla vo svojom prejave poslankyňa Tamara Stohlová (PS). "Toto je tá nová politická kultúra? Toto je ten pokoj, ktorý chcete priniesť?," pýta sa Stohlová koaličných poslancov a v svojom prejave kritizovala Pellegriniho, ktorý podľa jej slov neoprávnene zasiahol do rokovania najskôr nočným rokovaním a potom "úplne hulvátsky časovým obmedzením tejto obsahovej rozpravy, pretože Robert Fico zavelil."

13:02 Tlačová konferencia hnutia Slovensko na tému "Kompletný zoznam dôsledkov Ficovej amnestie"

Brífing hnutia Slovensko na tému: Kompletný zoznam dôsledkov Ficovej amnestie (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

12:42 Ďalším v rozprave je Ľubomír Galko (Slovensko). "Ak prejdú navrhované zmeny trestného práva, verejnému funkcionárovi bude hroziť menší trest ako bežnému človeku za krádež. Vlády budú kradnúť v prvom roku vládnutia, lebo ich činy sa do troch rokov premlčia a ďalšia vláda ich už nebude môcť vyšetriť," vyhlásil Galko, ktorý citoval prokurátora Ladislava Masára zo Špeciálnej prokuratúry. Zákon nazval "Lex vitaj organizovaný zločin".

12:22 "Kým doteraz bolo Slovensko vnímané ako bezpečná krajina, po schválení tejto novely budeme môcť konkurovať najmenej bezpečným štátom," uviedla v rozrpave NR SR poslankyňa Andrea Turčanová (KDH). Najväčším problémom novely je podľa jej slov dramatické znižovanie trestných sadzieb v spojení s hranicou výšky škody a to všetko ešte zhoršuje skrátenie premlčacích lehôt trestného stíhania. "Ak páchateľ ukradne auto v hodnote 35-tisíc eur, už by nešiel do väzenia ale vybaví si to podmienkou," skonštatovala.

12:10 Poslanec Branislav Vančo (PS) označil v rozprave novelu Tresného zákona za promafiánsky balíček. "To, čo sa deje v tomto parlamente, je bezprecedentné," uviedol.

11:55 Pellegrini vypol pri rozprave Pročkovi mikrofón

Poslanec Jozef Pročko (Slovensko) na začiatku svojho prejavu označil za jedného z najzodpovednejších za to, že tento zákon idú prijať, predsedu parlamentu Petra Pellegriniho. Označil ho za podržtašku a zákerného klamára a sluhu mafie. "Tento človek povedal, že odchádzam od Fica," vyhlásil Pročko s tým, že aj tesne pred voľbami hovoril Pellegrini o tom, že nechce mať nič spoločné s Ficom.

Poslanec Jozef Pročko v piatok počas prejavu v NR SR, na sebe mal tričko s nápisom "Pelle zákerný sluha mafie"

Ľudia, ktorí nemajú radi Fica, mu podľa slov Pročka uverili. "Klamal tiež, že nebude kandidovať za prezidenta," dodal hlasno v rozprave. "Čo to je za človeka," kričal Pročko, na čo mu Pellegrini vypol mikrofón s tým, že sa nevyjadruje k návrhu zákona na prvé čítanie. "Moje meno nie je uvedené v zákone," vyhlásil Pellegrini. "Kde je minister spravodlivosti Boris Susko?" pýtal sa Pročko, keď mu opäť zapol mikrofón. "Fico, Pellegrini a Danko nás idu vrátiť pred rok 1989, kedy si komunisti robili, čo chceli," dodal.

SaS predniesla 16 prípadov z praxe, čo sa schváli novelou Trestného zákona

Zoznam absurdností, ktoré novela obsahuje, predstavila strana SaS. Zoznam dostanú do svojich poslaneckých lavíc všetci poslanci. „Som zvedavý, čo to urobí s ich svedomím. Sú aj takí poslanci, ktorí majú záblesky svedomia a žijú slušný život. Neverím, že sa budú chcieť pod toto podpísať, keďže aj oni majú susedov, priateľov, známych, niektorí sú starostami či primátormi,“ uviedol Richard Sulík s tým, že to budú musieť vysvetľovať ľuďom, ktorých budú denne stretávať.

Zároveň pripomenul jedinú požiadavku, ktorú opozícia má, a teda novelu stiahnuť a predložiť ju opäť, pokojne aj v rovnakom znení, do riadneho legislatívneho procesu. „Verím, že ich osvieti a novelu stiahnu,“ dodal na záver.

Tlačová konferencia strany SaS na tému: Čo sa schváli novelou Trestného zákona (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poslanci o novele rokujú v skrátenom legislatívnom konaní, koalícia predloží pozmeňovacie zákony

Rozprava k návrhu na skrátené konanie trvala tri týždne, pretože sa opozícia vo veľkom počte hlásila do diskusie. Vo štvrtok (25. 1.) vládni poslanci presadili, že diskusia v prvom čítaní bude trvať 20 hodín.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok uviedol, že koalícia predloží k novele Trestného zákona pozmeňovacie návrhy, ktoré konzultuje s generálnou prokuratúrou aj Európskou komisiou. Nebudú nič meniť na základnej podstate novelizácie Trestného zákona, Trestného poriadku a návrhu zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry. Pokiaľ opozícia predloží svoje pozmeňovacie návrhy, koalícia ich podľa jeho slov zváži.

"Pokiaľ budú mať logiku a racio a nebudú narúšať systém, ktorým má byť humanizácia trestného práva, a zosúladenie našich trestných sadzieb a podmienok, za akých sa vedie trestné konanie, tak sme, samozrejme, ochotní na to reagovať, alebo sa tým zaoberať," povedal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).

Susko viní opozíciu z démonizovania alternatívnych trestov

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) počas diskusie k novele Trestného zákona kritizoval opozíciu za "démonizovanie" alternatívnych trestov a restoratívnej justície. Preferovanie nepodmienečných trestov považuje za stredoveký prístup. Opozícia sa voči tomu ohradila. Jej predstavitelia novele vyčítajú nedostatočnú pripravenosť na zavádzanie alternatívnych trestov z technického, finančného i personálneho hľadiska.

Susko v pléne NR SR uviedol, že ho mrzí "neúprimný prístup" opozície k téme restoratívnej justície. Pripomenul, že aj v minulom volebnom období bola ambícia u jeho predchodcov upraviť niektoré tresty tak, aby sa ukladali alternatívne, napríklad peňažný trest.

Minister ozrejmil, že zmysel premlčacích lehôt spočíva v tom, že uplynutím času stráca spoločnosť záujem na potrestaní páchateľa. A to napríklad z dôvodu, že ak sa počas lehoty už znova nedopúšťal trestnej činnosti, tak sa predpokladá, že sa napravil a nie je potrebné ukladať trest. Podčiarkol tiež, že nepodmienečné tresty odňatia slobody nemajú nápravný charakter.

Opozícia slová ministra spravodlivosti odmieta

Zuzana Mesterová (PS) sa voči jeho slovám ohradila. Podotkla, že opozícia nikdy nehovorila o uprednostňovaní väzobných trestov pred alternatívnymi, ale žiada o tom riadnu odbornú diskusiu. Tina Gažovičová (PS) súhlasí s potrebou diskutovať o znižovaní kriminality. "Len to, prosím, naozaj nerobme v skrátenom legislatívnom konaní. To je závažná odborná diskusia," apelovala. Alojz Hlina (SaS) reagoval, že hoci sa zmeny pripravované v minulom volebnom období dotkli aj tejto oblasti, ministri ich predkladali do medzirezortného pripomienkového konania, v čom vidí zásadný rozdiel so súčasnosťou.

Branislav Vančo (PS) podotkol, že ak by to minister myslel s restoratívnou justíciou vážne, nešiel by na to takto. V prvom rade by podľa neho pri vážnom zámere pripravil kapacity a odborníkov napríklad na potrebný probačný dohľad, investoval by do celého systému, aby bol na zmeny dostatočne pripravený a nedoplatil na poddimenzovanie pri alternatívnych trestoch.

Podobne to vníma aj Marián Čaučík (KDH). Rovnako považuje diskusiu o alternatívnych trestoch za legitímnu, ale apeluje na riadnu odbornú diskusiu. Problém vidí v dôsledkoch kombinácií zmien trestných sadzieb, zvýšenia limitov škôd, zmeny premlčacích lehôt a prekvalifikácie trestných činov.

Diskusii vo štvrtok tiež dominovali vyjadrenia opozície, poslanci trvali na potrebe novelizácie.

Proti zmenám v Trestnom zákone vyšli ľudia do ulíc

Vo štvrtok sa opäť konali po celom Slovensku protesty proti prijatiu zmien v Trestnom zákone a rušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry. Zvolali ich opozičné parlamentné strany Progresívne Slovensko, SaS a KDH. Na bratislavské Námestie SNP či košickú Hlavnú ulicu prišli tisíce ľudí.

Opozičné protesty sa uskutočnili aj v Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Trenčíne, Štúrove, Prešove, Trnave, Považskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Martine, Leviciach, Spišskej Novej Vsi, Prievidzi a Piešťanoch. Okrem opozičných politikov na protestoch znovu vystúpili aj známe osobnosti. Vo viacerých mestách sa konali aj občianske protesty.

