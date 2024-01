Zajtra sa na Slovensku môže vyskytnúť mohutná víchrica až orkán, ohrozené sú najmä tieto lokality

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video

Poľadovica v Petržalke dáva ľuďom zabrať (Zdroj: Tip čitateľa)

Vietor môže v polohách nad približne 1800 metrov nad morom dosiahnuť miestami v nárazoch rýchlosť 180 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť vetra môže byť do 120 kilometrov za hodinu. Výstraha by mala platiť predbežne od štvrtkovej polnoci do 11.00 h. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozorňuje SHMÚ.

(Zdroj: SHMÚ)

Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 160 kilometrov za hodinu

Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách je v okresoch Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Martin a Žilina v platnosti aj počas stredy. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 160 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť môže byť do 105 kilometrov za hodinu, čo je silná až mohutná víchrica.

(Zdroj: SHMÚ)

V okrese Michalovce platí druhý stupeň hydrologickej výstrahy

V okresoch Tvrdošín a Poprad platí zároveň najnižší stupeň výstrahy pred vetrom. Na väčšine územia Slovenska je naďalej v platnosti prvý stupeň výstrahy pred tvorbou poľadovice. Časť Slovenska môžu potrápiť aj snehové jazyky a záveje. Okresy Sobrance a Snina aj sneženie. Druhý stupeň hydrologickej výstrahy pre nebezpečenstvo povodne platí v okrese Michalovce. "Na vodnom toku Latorica budú naďalej pretrvávať vysoké vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity," avizuje SHMÚ. Najnižší stupeň výstrahy platí v okrese Trebišov bez povodia rieky Roňava.

(Zdroj: SHMÚ)