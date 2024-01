PRÁVE TERAZ Ďalšia parlamentná fraška: Opozícia chcela odvolávať Danka! Nič z toho nebude

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Takmer presne týždeň od momentu, kedy šéf SNS Andrej Danko zrovnal so zemou semafor v bratislavskej Dúbravke, žiada opozícia jeho hlavu. Na mimoriadnej schôdzi, ktorú iniciovali, ho chceli odvolať z postu podpredsedu parlamentu.

Odvolávanie podpredsedu parlamentu Andreja Danka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Schôdza však ani nezačala. Nenašlo sa totiž dosť poslancov, ktorí by zahlasovali za jej program. Za bolo iba 52 zo 126 prítomných poslancov. 25 sa zdržali a 49 bolo proti. Proti bol takmer celý klub strany Smer-SSD a celá SNS s vínimkou samotného Danka. Ten sa pri hlasovaní zdržal.

(Zdroj: Reprofoto/ NR SR)

Strana Hlas-SD už vopred avizovala, že jej poslanci sa pri schvaľovaní programu zdržia. "Strana HLAS po dopravnej nehode podpredsedu parlamentu vyhlásila, že v prípade preukázania jeho vážneho porušenia zákona vidí priestor aj na vyvodenie politickej zodpovednosti. Nehodu momentálne vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní, pričom z rozhodnutia generálneho prokurátora skúmajú aj trestnoprávny rozmer tohto skutku. HLAS očakáva, že po skončení vyšetrovania v závislosti od jeho výsledkov zaujme Andrej Danko k celému incidentu jasný osobný i politický postoj. Dovtedy však HLAS odmieta podporovať zjavné politické zneužívanie celej témy parlamentnou opozíciou, ktorá používa na predstaviteľov vládnej koalície úplne iný morálny meter ako na svojich vlastných nominantov v minulosti. Preto sa poslanci HLASu pri schvaľovaní programu mimoriadnej schôdze zdržia hlasovania a počkajú na výsledky vyšetrovania," uviedla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

Opozícia však s vývojom situácie spokojná nie je. "To, že Andrej Danko prišiel o vodičský preukaz dokazuje, že pochybil. Peter Pellegrini vyzýval Andreja Danka na vyvodenie osobnej zodpovednosti, no namiesto toho ho dnes poslanci strany Hlas podržali a nedovolili nám v parlamente ani len diskutovať o jeho odvolávaní. Na jednu vec je to však dobré, aspoň celé Slovensko môže vidieť ako vyzerá nová politická kultúra, ktorú pred voľbami sľuboval Peter Pellegrini," uviedol bezprostredne po hlasovaní šéf KDH Milan Majerský.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/Jaroslav Novák)

Z miesta odišiel, fúkal až na druhý deň

Andrej Danko havaroval v neskorých večerných hodinách vo štvrtok 11. januára. S vozidlom značky škoda narazil do semaforu v bratislavskej mestkej častu Dúbravka. Viac ako samotná nehoda, ktorá sa môže stať skutočne každému, je pre opozíciu tŕňom v oku Dankovo následné správanie. Podpredseda parlamentu totiž incident ihneď nenahlásil a z miesta činu jednoducho na poškodenom aute odišiel domov. Na mieste do konca nechal aj tabuľku s evidenčným číslom. K jeho garáži sa mala tiež ťahať olejová stopa. Policajti, ktorí na miesto prišli, tak nenašli ani vodiča a ani auto. Okrem toho, že Danko z miesta odišiel, ako sám tvrdí preto, že bol zranený a chcel sa ošetriť, dychovú skúšku na alkohol absolvoval až na druhý deň poobede po približne 15 hodinách. Šéf SNS však trvá na tom, že v osoduný večer pod vplyvom alkoholu nebol. Polícia zatiaľ vec vyšetruje. Andrej Danko medzičasom prišiel o vodičský preukaz.