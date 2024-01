Slovensko čaká niekoľko zmien! TOTO všetko schválila vláda

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Cieľom dohody je posilniť spoluprácu medzi zmluvnými stranami v širokom spektre politických oblastí," priblížil rezort diplomacie v predkladacej správe. Ide napríklad o oblasť ľudských práv, boja proti terorizmu či korupcii, tému životného prostredia či energetiky. Tiež o oblasť dopravy, vedy a techniky, zamestnanosti a sociálnych vecí, vzdelávania a poľnohospodárstva.

archívne video

Čerpanie starých eurofondov je na úrovni viac ako 94 %, povedal Raši (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Za platcu DPH sa budú musieť registrovať firmy od obratu 50-tisíc eur ročne

Povinnosť registrácie za platcu dane z pridanej hodnoty (DPH) bude od roku 2025 pre tuzemské firmy s obratom za predchádzajúci rok väčším ako 50.000 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o DPH, ktorý v stredu schválila vláda.

Firmy budú platcami DPH od januára nasledujúceho roka, v ktorom dosiahnu tento obrat, no pokiaľ spoločnosť v kalendárnom roku dodaním tovaru alebo služby prekročí obrat 62.500 eur, stane sa platiteľom dane dňom, v ktorom dodá tento tovar. V súčasnosti je limit na registráciu platiteľa DPH obrat 49.790 eur dosiahnutý počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Hlavným cieľom novelizácie zákona o DPH je podľa Ministerstva financií (MF) SR transpozícia smernice Rady (EÚ) o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. "Zmenami a doplnením zákona o DPH dôjde k zavedeniu harmonizovaných pravidiel s cieľom znížiť zaťaženie malých podnikov súvisiace s dodržiavaním súčasných predpisov," uviedlo MF. Malý podnik bude mať podľa rezortu možnosť využívať oslobodenie od dane aj v inom členskom štáte, ako v členskom štáte, v ktorom je usadený, ak bude spĺňať ustanovené hmotnoprávne podmienky.

Novela taktiež má nastaviť podmienky a pravidlá uplatňovania samozdanenia pri dovoze tovaru do tuzemska tak, aby tento inštitút mohol byť od 1. januára 2025 uplatňovaný vybranými platiteľmi dane, ktorí dávajú dostatočné materiálne záruky o ich spoľahlivosti. Ide o platiteľov dane so sídlom v tuzemsku, ktorí majú účinný štatút schváleného hospodárskeho subjektu podľa colných predpisov, ako aj platiteľov dane so štatútom AEO, ktorí dovážajú do tuzemska tovar v rámci centralizovaného colného konania.

Ustanovenie zavádzajúce inštitút samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích štátov do tuzemska (dovoz tovaru) obsahuje od roku 2011 platný zákon o DPH, avšak toto ustanovenie v súčasnosti nie je účinné. Podstatou samozdanenia pri dovoze tovaru je, že daň pri dovoze tovaru nevyrubí colný orgán, ale môže ju za splnenia určitých podmienok platiteľ dane sám vypočítať. Zároveň daň dovozca môže uviesť do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť pri dovoze tovaru a zaplatiť daňovému úradu a tiež v tomto daňovom priznaní môže uplatniť právo na odpočítanie dane.

ZMOS prekvapil návrh k prechodu financovania MŠ od budúceho roka pod štát

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) prekvapil návrh k prechodu financovania materských škôl (MŠ) a predprimárneho vzdelávania pod štát. Informovala Zuzana Špačeková zo ZMOS. Od 1. januára 2025 by mali byť MŠ financované štátom. Rovnako tak aj školské kluby pre deti.

ZMOS v súvislosti s návrhom žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu Tomáša Druckera (Hlas-SD) o urýchlené rokovanie a vytvorenie pracovnej skupiny s účasťou ZMOS. Ako uviedla Špačeková, návrh je v rozpore s dohodu zo spoločného rokovania ZMOS s rezortom školstva, ktoré sa uskutočnilo v novembri minulého roka.

Tomáš Drucker (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"V zmysle spoločnej dohody sme rok 2024 mali využiť na to, aby sme rokovali a dohodli sa prostredníctvom pracovných skupín vytvorených rezortom za účasti aj ZMOS v nadväznosti na odmietavé stanovisko ZMOS k prechodu financovania MŠ a predprimárneho vzdelávania pod štát," dodala. Drucker v rozhovore avizoval, že chce, aby MŠ od budúceho roka neboli financované mestami a obcami, ale štátom. Tiež aj školské kluby pre deti. Vníma to ako veľmi pozitívny krok pre Slovensko.

Vláda odsúhlasila investičnú pomoc pre závod Kia vo výške takmer 30 miliónov eur

Automobilka Kia Slovakia dostane štátnu investičnú pomoc v hodnote 29,95 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov. V rámci realizácie investičného zámeru plánuje upraviť a rozšíriť existujúcu výrobnú linku o nové stroje a zariadenia. Vyplýva to z materiálu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu schválila vláda.

Automobilka v Tepličke nad Váhom v okrese Žilina počíta s vynaložením investičných nákladov takmer 108 miliónov v období rokov 2024 až 2028. Neplánuje vytvoriť nové pracovné miesta, má však povinnosť zachovať 3693 existujúcich pracovných miest. "Cieľom investičnej pomoci v podmienkach SR je podpora hospodárskeho rozvoja, konkurencieschopnosti a vytvárania pracovných miest," uviedlo MH v predkladacom návrhu.

(Zdroj: TASR/Erika Ďurčová)

Úver od EIB bude môcť Slovensko dočerpať do marca

Termín čerpania finančných prostriedkov jedného z úverov od Európskej investičnej banky (EIB) sa predĺži. Kým pôvodne mohlo Slovensko čerpať peniaze z neho iba do septembra minulého roka, po novom získalo čas do 28. marca tohto roka. Vyplýva to z návrhu na uzatvorenie Dodatku č. 2 k Dohode o financovaní medzi EIB a SR, ktorý v stredu schválila vláda.

Uzavretie pôvodnej dohody schválila vláda ešte v októbri 2015. Išlo o rámcový úver na spolufinancovanie eurofondových projektov v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014 - 2020. Jeho celková suma bola 669,6 milióna eur, rozdelená následne na dve časti po 350 a 319,6 milióna eur.

V minulosti Slovensko z úveru čerpalo dve tranže. Prvú v roku 2016 vo výške 105 miliónov eur a druhú v roku 2020 v sume 172,97 milióna eur. Aktuálne Ministerstvo financií (MF) SR v spolupráci s Ministerstvom dopravy (MD) SR pripravuje podklady na čerpanie poslednej tranže úveru približne v sume 72 miliónov eur.

Pôvodne bol dátum konečného čerpania týchto prostriedkov stanovený na november 2019, dodatkom neskôr posunutý na september 2023. Ministerstvo financií však upozornilo, že k čerpaniu eurofondov v programovom období 2014 až 2020 dochádzalo pomalším tempom, ako sa pôvodne očakávalo, stanovené termíny sa preto nestihli.

"V tejto súvislosti je potrebné riešiť predĺženie tohto termínu čerpania finančných prostriedkov z rámcového úveru od EIB. Po rokovaniach medzi EIB a MF SR sa podarilo dospieť k vzájomnej dohode a bol spracovaný text Dodatku č. 2 k Dohode o financovaní, v súlade s ktorým bude môcť Slovenská republika zastúpená MF SR čerpať finančné prostriedky z rámcového úveru od EIB do 28. marca 2024," konštatoval v materiáli rezort financií.

Dodatkom sa tiež spresňuje, akú formu majú mať oznámenia zasielané do EIB predovšetkým elektronickou formou. Aktualizujú sa aj adresy pre fyzické doručenie dokumentov a aktualizuje sa definícia referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR.

Schválili návrh zákona, ktorý má posunúť účinnosť zákona o výstavbe o rok

Účinnosť zákona o výstavbe by sa mala posunúť o jeden rok, teda do 1. apríla 2025. Vláda v stredu schválila návrh na zmenu zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorý má posunúť účinnosť nového zákona o výstavbe. Dôvodom je nepripravenosť na spustenie povoľovacích procesov podľa novej legislatívy o výstavbe. Vláda zároveň požiadala Národnú radu (NR) SR o prerokovanie návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

"Primárnym podnetom na spracovanie návrhu zákona je naliehavá požiadavka oddialiť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe v znení neskorších predpisov v súvislosti s nepripravenosťou na spustenie povoľovacích procesov podľa novej legislatívy o výstavbe. Navrhuje sa odloženie účinnosti zákona o výstavbe o jeden rok, t. j. do 1. apríla 2025," uvádza sa v materiáli k návrhu novely zákona, ktorý schválil vládny kabinet.

Nová stavebná legislatíva mala začať platiť od 1. apríla 2024. K tomuto dátumu však do účinnosti vstúpi len jej časť, a to zákon o územnom plánovaní. Hlavnými dôvodmi posunutia platnosti zákona o výstavbe sú podľa ministerstva dopravy najmä nepripravenosť začlenenia povoľovacích procesov stavieb, ktoré podliehajú procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Problémom je i časový sklz pri príprave potrebných vyhlášok či formulárov aj omeškanie prípravy digitalizácie konaní vo výstavbe. Ďalším dôvodom je aj nedostatočné personálne obsadenie Úradu pre územné plánovanie vyškolenými odbornými zamestnancami na uskutočnenie preberaného rozsahu povoľovacích konaní.

Popri posunutí účinnosti zákona ministerstvo dopravy navrhlo vykonať aj niekoľko zmien v aktuálne platnom stavebnom zákone. Ich cieľom je podľa rezortu skrátiť dobu prípravy stavieb, najmä doby administratívneho posudzovania vo fáze povoľovania stavieb, v prechodnom období, teda do nadobudnutia účinnosti zákona o výstavbe.

Podľa ministerstva dopravy, vzhľadom na dočasnosť a naliehavosť úpravy, návrh nemá ambíciu riešiť rozsiahlu novelu platného stavebného zákona ani zásadným spôsobom upravovať súvisiace predpisy.

"Cieľom je urýchlene vykonať legislatívne úpravy tak, aby sa eliminovalo riziko spustenia nepripravených procesov vo výstavbe a v prechodnej dobe sa v čo najväčšej miere využili existujúce inštitúty stavebného práva, primerane prebrali aplikovateľné inštitúty navrhované zákonom o výstavbe, nenarušil sa priebeh konaní na stavebných úradoch a zároveň aby sa nezaviedla úprava, ktorá by bola v zásadnom rozpore s už schválenými predpismi, ktorých účinnosť sa navrhuje posunúť na 1. apríla 2025," priblížil rezort dopravy v dôvodovej správe. Účinnosť novely stavebného zákona sa navrhuje od 31. marca 2024.

Údaje o kandidátoch vo voľbách by mohol spracovávať elektronický register

Údaje o kandidátoch vo voľbách by sa mohli spracovávať pomocou elektronického registra. Elektronické spracovanie údajov z kandidátnych listín by malo pomôcť odstrániť chybovosť na zoznamoch zaregistrovaných kandidátov aj na hlasovacích lístkoch. Verejnosti sa má tiež uľahčiť prístup k údajom o kandidátoch, zverejňovať ich majú na jednom mieste, na webe ministerstva vnútra. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý v stredu schválila vláda.

Nový register by slúžil na evidenciu kandidátnych listín a kandidátov a na overenie údajov fyzických osôb. Má byť tiež oporou pre volebné komisie zodpovedné za registráciu kandidátov a kandidátnych listín. "V neposlednom rade sa voličom uľahčí vyhľadávanie údajov o kandidátoch a vytvorí sa priestor pre rôzne sociologické výskumy a vyhľadávanie v zoznamoch zaregistrovaných kandidátov," uviedlo ministerstvo vnútra v predloženom materiáli.

Register má slúžiť ako zdroj pre tlač a distribúciu zoznamu zaregistrovaných kandidátov a hlasovacích lístkov. Tým sa podľa MV eliminuje chybovosť spočívajúca v rozdielnosti údajov na zozname zaregistrovaných kandidátov a údajov na hlasovacom lístku. "Práve táto chybovosť viedla k volebným žalobám a mala za dôsledok aj zrušenie výsledku volieb. Údaje z registra budú poskytované Štatistickému úradu SR na účely spracovania výsledkov volieb," skonštatoval rezort vnútra.

Po zaregistrovaní kandidátov a kandidátnych listín majú byť údaje v rozsahu uvádzanom na hlasovacom lístku prístupné na webe MV. Register má obsahovať údaje o kandidátoch v parlamentných voľbách, vo voľbách do Európskeho parlamentu, vo voľbách prezidenta SR, vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. Ministerstvo vnútra poukázalo, že vo voľbách do orgánov územnej samosprávy doposiaľ nebolo možné nájsť všetkých kandidátov na jednom mieste. Nová legislatíva by mohla byť účinná od 1. júna. Prvýkrát by sa aplikovala vo voľbách vyhlásených po nadobudnutí účinnosti novely.

Regulácia sa má rozšíriť aj na finančné nástroje založené na DLT

Regulácia finančných nástrojov na Slovensku by sa mala rozšíriť aj na finančné nástroje založené na technológii distribuovanej databázy transakcií (DLT). Vyplýva to z návrhu novely zákona o cenných papieroch a investičných službách, ktorý v stredu schválila vláda.

DLT je technológia, ktorá umožňuje evidenciu a zdieľanie záznamov o vlastníckych právach v decentralizovanej počítačovej sieti. Jedným z typov tejto technológie je blockchain, na ktorom sú založené rôzne kryptomeny vrátane bitcoinu. Ministerstvo financií (MF) SR chce novelou prevziať do slovenského právneho poriadku európske nariadenie o DLT.

Ďalšie úpravy v návrhu novely vyplývajú z aplikačnej praxe, súvisia aj so skúsenosťami s aplikáciou viacerých európskych smerníc. Novela má tiež umožniť burze obchodovať s cennými papiermi s nízkym rizikovým profilom, ktoré sa neobchodujú na regulovanom trhu alebo mnohostrannom obchodnom systéme organizovanom burzou.

Novela má zároveň priniesť opatrenia na zníženie rizika v oblasti legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, a to pri emitovaní dlhopisov nevyžadujúcich predloženie prospektu takou právnickou osobou, ktorá nie je regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorého akcie nie sú verejne obchodovateľné. Väčšina novely má byť účinná od 1. júna 2024 okrem niektorých bodov, ktoré majú posunutú účinnosť na 1. januára 2025.

Spravovanie a nákup nesplácaných úverov bude mať nový právny rámec

Vytvorenie jednotného právneho rámca v oblasti spravovania a nákupu úverov a zlepšenie podmienok pre predaj nesplácaných úverov bánk tretím stranám. To je cieľom návrhu nového zákona o správcoch úverov a nákupcoch úverov, ktorý v stredu schválila vláda.

Právnou normou sa preberá príslušná európska smernica. Cieľom je riešiť problematiku nesplácaných úverov a podporiť rozvoj sekundárnych trhov s nesplácanými úvermi v EÚ. "Prostredníctvom externého zabezpečenia spravovania nesplácaných úverov špecializovaným správcom úverov, alebo prevodom zmluvy o úvere na nákupcu úveru, ktorý má potrebný záujem podstupovať riziká a ma odborné znalosti na ich riadenie, budú môcť úverové inštitúcie riešiť nadmerné hromadenie nesplácaných úverov, nedostatok zamestnancov alebo odborných znalostí," vysvetlilo v dôvodovej správe Ministerstvo financií (MF) SR.

Pripomenulo, že už v minulosti sa v EÚ zaviedli pravidlá, ktoré od úverových inštitúcií vyžadujú vyčleniť dostatočné zdroje na riešenie nesplácaných úverov. Tým by sa mali vytvoriť stimuly na riešenie týchto úverov v počiatočnom štádiu a zabrániť ich nadmernému hromadeniu. "Ak by však aj napriek zavedeniu vyššie uvedených mechanizmov objem nesplácaných úverov príliš vzrástol, úverové inštitúcie by mali mať možnosť predať ich iným subjektom na efektívnych, konkurencieschopných a transparentných sekundárnych trhoch," konštatoval rezort financií.

Návrh zákona stanovuje požiadavky na udelenie povolenia pre správcov úverov, dôvody, pre ktoré môže byť toto povolenie odobraté, náležitosti registra správcov úverov, či ich povinnosti vo vzťahu k dlžníkom. Obsahuje tiež požiadavky na úpravu právneho vzťahu medzi správcom úveru a nákupcom úveru, externé zabezpečovanie činností správcom úveru, právny rámec cezhraničných činností spravovania úveru, právne postavenie nákupcov úveru, ako aj dohľad nad všetkými dotknutými subjektami.

V záujme zachovania primeranej úrovne ochrany spotrebiteľa sa majú novelizovať aj zákony o spotrebiteľských úveroch a o úveroch na bývanie. Úprava sa týka oznamovacej povinnosti voči spotrebiteľovi, stanovenia primeraných politík a postupov na splácanie pred začatím realizácie záložného práva, ako aj v oblasti uplatnenia námietok voči nákupcovi úveru v rovnakom rozsahu, ako mal spotrebiteľ k dispozícii proti pôvodnému veriteľovi. Predkladateľ navrhuje účinnosť zákona od 15. mája 2024.

Centrálny informačný systém štátnej služby má riešiť samostatný zákon

Centrálny informačný systém štátnej služby by mal byť komplexne dobudovaný a upravený na základe samostatného zákona. Vyplýva zo z návrhu zákona centrálnom informačnom systéme štátnej služby a o zmene a doplnení zákona o štátnej službe, ktorý v stredu schválila vláda.

Úrad vlády ako predkladateľ materiálu pripomenul, že v súčasnosti je spustená pilotná prevádzka časti centrálneho informačného systému štátnej služby, pôvodne rátajúca s postupným zaraďovaním ďalších častí. "Systém je potrebné dobudovať, pričom je potrebné zohľadniť skúsenosti z aplikačnej praxe i legislatívne zmeny," uvádza ÚV. "Modifikácia existujúceho právneho rámca je jednou zo základných podmienok dosiahnutia plnej funkčnosti a spustenia komplexnej prevádzky centrálneho informačného systému," dodáva o úprave, ktorú má zabezpečiť samostatný zákon a súvisiace zmeny v zákone o štátnej službe.

Podľa navrhovanej úpravy bude centrálny informačný systém naďalej informačným systémom verejnej správy a jeho správcom bude ÚV SR. Centrálny informačný systém bude rozdelený na verejný portál a interný portál. Interný portál bude ďalej rozdelený na moduly a registre. "Rozširuje sa pôvodný obsah systému, rozsah funkcionalít a služieb. Upravuje sa prístup a poskytovanie údajov do centrálneho informačného systému," dodáva ÚV. Nový zákon má platiť od júna.