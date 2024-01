Dráma pri Jánošíkových dierach: Poľskí turisti spadli do potoka! Neuveríte čo spravili potom

Záchranná akcia v masíve Malého Rozsutca (Zdroj: hzs.sk)

TERCHOVÁ - Dvojica Poliakov sa dostala počas turistiky v Malej Fatre do náročnej situácie, z ktorej im museli pomáhať Horskí záchranári. Muž a žena mali naplánovanú trasu Jánošíkovými dierami s výstupom na Malý Rozsutec a návratom do Terchovej. Počas prechádzania Jánošíkovými dierami ale spadli do potoka.