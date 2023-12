Kosť v krku, zaseknuté jedlo, či popáleniny z pyrotechniky: Viete doma poskytnúť prvú pomoc? Na TOTO nezabúdajte!

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

BRATISLAVA - Kosť z kapra zaseknutá v krku, popáleniny, či iné problémy. Aj to každoročne riešia lekári, ktorí majú službu, na pohotovostiach. Aj keď častokrát ide o nehody, pri dusení či popáleninách by sme mali vedieť podať prvú pomoc aj doma. Skúsený lekár preto radí, ako na to a na čo si dávať pozor.

Snáď žiaden Slovák si nevie predstaviť štedrú večeru bez kapustnice, šošovicovej či hríbovej polievky, majonézového šalátu a ryby, zväčša kapra. Práve pri konzumácii rýb by sme však mali byť obozretní. Aj keď sa snažíme odstrániť z mäsa všetky kosti, aj pozorné oko nemusí zbadať všetky. Pri konzumácii rýb by sme preto mali byť opatrní a prebrať každé sústo, aby sme sa vyhli problémov v podobe zaseknutej kosti v hrdle. Čo však robiť, ak sa napriek všetkým opatreniam obdobná nepríjemnosť stane? Podľa anestéziológa a intenzivistu Nemocnice AGEL Zlaté Moravce MUDr. Milana Rebeka je potrebné v prvom rade zachovať pokoj a dodržať niekoľko zásad.

Archívne VIDEO Na Silvestra sa varili rovnaké jedlá ako na Vianoce, ľudia si však dopriali aj mäso

Na Silvestra sa varili rovnaké jedlá ako na Vianoce, ľudia si však dopriali aj mäso (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)

„Kostička v krku nie je schopná spôsobovať dusenie, nehrozí tu ohrozenie základných životných funkcií, ide len o nepríjemný pocit v hrdle a v krku,“ vysvetľuje lekár, ktorý zároveň dodáva, že vyťahovať kosť pinzetou vôbec neodporúča, z dôvodu vysokého nebezpečenstva poškodenia okolitých štruktúr v tejto citlivej oblasti. Záchranný a liečebný postup pri uviaznutej kosti závisí najmä od jej veľkosti a miesta, v ktorom sa nachádza. Vo všeobecnosti sa odporúča zajesť ju tuhou stravou, napríklad kúskom chleba. Tým by sa mala posunúť do žalúdka, kde sa postupne rozloží pri trávení. Ak by to nepomohlo, je nutná návšteva lekára krčného oddelenia.

(Zdroj: Getty Images)

Problém môže nastať aj vtedy, ak prehĺtneme moc veľké sústo. Pri dusení sa jedlom je podstatné rozlíšiť, kde sa sústo nachádza. Ak stojí v tráviacej trubici, najčastejšie v pažeráku, je nutné zapíjať ho vodou, aby sa pohlo ďalej do žalúdka. „Väčšie nebezpečenstvo predstavuje vdýchnutie jedla do dýchacích ciest. Samozrejme, závisí to tiež od veľkosti a konzistencie vdýchnutého jedla. V každom prípade, vtedy treba vynaložiť maximálne úsilie na vykašlanie cudzieho telesa nachádzajúceho sa v dýchacích cestách. Ak nie je možný kašeľ a postihnutý sa stále dusí, skúsime ho buchnúť 4 - 5 údermi zavretou päsťou medzi lopatky. Ak ani toto nepomôže, mali by sme sa pokúsiť o takzvaný Heimlichov hmat. Postaviť sa za postihnutého odzadu a silno mu stláčať brucho, to nám zvýši vnutrohrudný tlak, ktorý vedie k vypudeniu vdýchnutej potravy von z dýchacích ciest. Ak aj tento zákrok zlyhá, postihnutý zvyčajne do 5 minút upadá do bezvedomia. Vtedy je nevyhnuté privolať zdravotnú záchrannú službu a až do príchodu sanitky osobu oživovať,“ dodáva lekár.

Žena dostala po zaočkovaní anafylaktický šok (ilustračné foto) (Zdroj: Getty Images)

Pozor na nebezpečnú pyrotechniku

Nápor na pohotovosti je najväčší na Silvestra. Oslavy Nového roka sú totiž väčšinou sprevádzané náporom na urgentných príjmoch a traumatologických ambulanciách, kam prichádzajú ľudia po zlej manipulácii s pyrotechnikou. „Snáď najdôležitejšou zásadou je používať iba certifikovanú pyrotechniku. Vyvarovať sa podomácky vyrobenej a takej, ktorá je poškodená, alebo už raz zlyhala,“ upozorňuje MUDr. Rebek. S nevybuchnutou pyrotechnikou už ďalej nemanipulujeme, treba ju poliať dostatočným množstvom vody.

„Nezabúdajme ani na to, že odpaľovať pyrotechniku pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok je doslova hazard so životom. Majme tiež na pamäti, že pyrotechnika deťom do rúk nepatrí,“ apeluje lekár. Neodborná manipulácia má rozsiahle následky - od ľahkých popálením cez trhliny na koži, až po amputáciu prstov či vážnych popálenín celého tela. A keďže opatrnosti nikdy nie je dosť, posádku rýchlej zdravotnej pomoci je potrebné privolať ku každému ťažšiemu úrazu, pri ktorom je spozorované nezastavujúce sa krvácanie, porucha vedomia alebo porucha základných životných funkcií človeka.