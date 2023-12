Pellegrini má dosť Matovičových excesov! Strana Slovensko pre neho neexistuje: Podobným nápadom pôjde po krku

Pellegrini nechce tolerovať názvy politických hnutí ako "Slovensko". (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Ramon Leško)

BRATISLAVA - Situácia v politike sa každým rokom viac a viac vyostruje. Napäté vzťahy medzi koalíciou a opozíciou by sa dali krájať. Niektorí politici sa dokonca neboja urážať či inak slovne kopnúť do svojho politického kolegu. Najhorším z nich je podľa predsedu parlamentu Petra Pellegriniho Igor Matovič, kvôli ktorému stagnuje konštruktívna debata v parlamente. Jeho ďalším obrovským excesom je podľa neho premenovanie strany OĽaNO na Slovensko. Pellegrini si myslí, že by toto nemalo byť možné a pre neho budú navždy strana OĽaNO.

Napätie medzi politikmi by sa posledné roky dalo krájať. Ich politické boje často nekončia na pôde parlamentu, ale zasahujú aj do osobnej roviny a mnohí nejdú ďaleko od urážok či nadávok. Najhorším z nich je podľa predsedu parlamentu Petra Pellegriniho Igor Matovič spolu s niektorými predstaviteľmi jeho politickej strany Slovensko.

Práve on má za sebou už niekoľko excesov, ktoré podľa neho na pôdu parlamentu nepatria. Jedným z nich bol jeho nedávny výstup, kedy priemny čas s deťmi prerušil svojim politickým atakom. „Deti aby ste vedeli. Tento pán je klamár... ,“ prihováral sa deťom z folklórneho súboru pričom narážal na Petra Pellegriniho. Jeho výstup zastavila až šéfka folklórneho súboru. "Toto je prosím vás čert," povedala deťom a snažila sa ich dostať od neho preč. Matovič jej nakoniec povedal: „Pani vy ste veľmi trápna. Takto zneužiť deti, to je naozaj hanba.“

Toto však podľa Petra Pellegriniho nebol jediný prehrešok Igora Matoviča, ktorým zašiel za čiaru. Ďalší veľký problém vidí v jeho premenovaní strany z OĽaNO na stranu Slovensko. "Ide mi to ťažko z úst, pretože Slovensko je naša krajina a nemyslím si, že ju niekto mal použiť ako svoj názov. Keby tam bol nejaký prívlastok, tak to ešte chápem, ale použiť normálne geografický názov našej krajiny ako názov politickej strany? Podľa mňa je chyba v zákone, že sme to vôbec dovolili. To by nemal mať nikto právo takto nazvať svoju politickú stranu a pre mňa budú vždy OĽaNO," poznamenal Peter Pellegrini v rozhovore pre topky.sk.

Situácia chce do budúcna riešiť. "Podľa mňa by sme sa nato mali do budúcna pozrieť, pretože čo si dá niekto názov strany, že Slovenská republiky? Alebo nejaký iný oficiálny názov, ktorý pochádza z našej krajiny. Takže možnože to stojí za úvahu," uzavrel v rozhovore.

