Aké počasie nás čaká predsviatočné dni? Príde zhoršenie, snehu sa dočkajú iba tieto regióny

BRATISLAVA – Do Vianoc už odpočítavame posledné dni. Podľa meteorológov prinesú nielen slnečné a teplé počasie, ale aj dážď a sneh. Mnohí by určite uvítali poriadnu snehovú nádielku, no namiesto toho môžeme očakávať dažďové zrážky.

Posledný predvianočný týždeň ovplyvňuje mimoriadne teplý vzduch od západu, ktorý prináša nadpriemerné teploty. Vzduchová hmota je v porovnaní s dlhodobým normálom takmer o 10 stupňov Celzia teplejšia, informuje imeteo.sk. Vplyvom teplého vzduchu sa tak sneh v nížinách roztopil a inak to nebolo ani v ostatných európskych krajinách. Na povodí rieky Dunaj dokonca vplyvom topiaceho sa snehu zaznamenali povodňové stupne.

Meteorológovia očakávajú v najbližších dňoch veľmi stabilné počasie, ktoré by sa mohlo zmeniť až v polovici budúceho týždňa. Tlaková výš, ktorá prináša na naše územie pokojné, stabilné, jasné až polooblačné počasie, sa udrží do stredy a teploty cez deň budú dosahovať na niektorých miestach až +10 stupňov Celzia.

V stredu by ale mala nastať zmena. Tlaková výš sa presunie späť nad Atlantik a do našej oblasti začne prúdiť chladnejšie a vlhšie severozápadné prúdenie. Vplyvom neho začne v stredu ráno na našom území pršať. Dokonca hrozí riziko mrznúcich zrážok a sneh možno očakávať len vo vyšších nadmorských výškach. V stredu popoludní by sa hranica sneženia mohla posunúť aj do nižších polôh.

Vo štvrtok a v piatok bude oblačno a zamračené a zrážky budú naďalej pretrvávať. Na severe Slovenska to môžu byť aj zrážky snehové a tentokrát i v nižších polohách. Studený vzduch bude postupovať nad východné Slovensko, kde zo zmiešaných zrážok bude postupne dážď. Denné teploty by sa mali pohybovať v rozmedzí medzi 0 až +6 stupňov Celzia, na severe hrozí postupne slabý celodenný mráz. V noci sa už mráz objaví aj v iných častiach Slovenska.