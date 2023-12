Plánujete letnú dovolenku ešte pred Vianocami? Dobre robíte, toto sú dôvody, prečo nečakať.

Nákup letnej dovolenky v zime je čoraz obľúbenejší. (Zdroj: Getty Images/Lacheev)

Možno si poviete, že teraz v zime na leto ani nepomyslíte. Je predsa december, blížia sa Vianoce a hlavu máte plnú starostí. Avšak kúpa dovolenkového First Minute nie je len marketingovým ťahom. Pre zákazníkov ponúka skutočne veľa výhod. Pozreli sme sa na to, pre čo sú tieto akcie také výhodné.

Ceny – najnižšie z celého roka

Cena zájazdov s blížiacim sa termínom narastá. Práve teraz ponúkajú cestovné kancelárie najvýhodnejšie ceny, ktoré sú nižšie aj o niekoľko stoviek eur. Napríklad CK SATUR má do konca tohto roka akcie, v ktorých získate vybrané zájazdy až so 40% zľavou. Ako je to možné? „My ako touroperátor nakupujeme ubytovacie kapacity v destináciách vo výraznom predstihu, niekedy aj viac ako rok vopred. Hoteli nám za to poskytujú špeciálne zľavy, tzv. zľavy za skorý nákup. To je dôvod, prečo je najlepšie si kúpiť zájazd vopred, nakoľko tieto zľavy platia len do určitého termínu (pri každom hoteli je to rôzne). Naviac, klient má okrem výhodnejšej ceny aj výhodu dostupnosti väčšieho množstva termínov a taktiež dostupnosť napríklad rodinných izieb, ktorých majú hotely málo a vypredávajú sa prvé,“ uvádza Tomáš Huber, obchodný riaditeľ CK Satur.

Navyše, vo vybraných hoteloch máte nielen celkové zľavy na zájazd, ale aj znížené ceny pre vaše deti. Za dovolenku s First Minute zaplatíte pre začiatok iba zálohu 20% z ceny celkového zájazdu. Zvyšok doplatíte postupne, do konca marca budúceho roka je doplatok do výšky 50% a celkovú cenu zájazdu stačí uhradiť 30 dní pred začiatkom vašej dovolenky. Dovolenku si tak tým pádom zaplatíte akoby „na splátky“ a bonusom je, že si ešte aj vyberáte z toho najlepšieho.

Garancia pri zmene cien

V dnešnej dobe sa mení všetko za pochodu, aj ceny neustále rastú. Mnoho ľudí má preto obavy, že kúpou letnej dovolenky vo veľkom predstihu neušetrí, ale naopak, že o peniaze môžu pre rastúce ceny prísť. Preto je potrebné zvážiť, s akou cestovnou kanceláriou váš zájazd uzatvoríte. V CK SATUR máte v tomto jasno – pri kúpe dovolenky do konca tohto roka zaplatíte konečnú garantovanú cenu vrátane palivových a emisných príplatkov. Ak aj náhodou teda ceny palív v čase vzrastú, cestovná kancelária od vás nebude žiadať doplatenie.

Flexibilita pre nerozhodných

Je pre vás veľmi skoro na plánovanie budúcoročnej letnej dovolenky a ešte nemáte ani poriadne premyslené, kam by ste vlastne išli? Prípadne sa doma neviete zhodnúť, ktorú destináciu zvoliť? Aj v takomto prípade je First Minute dovolenka aj pre vás. Ako je to možné? Pri First Minute špeciálnom Flexi balíčku výhod CK Satur môžete zmeniť napríklad destináciu zájazdu bez udania dôvodu. Urobiť tak môžete v lehote najmenej 25 a najviac 30 dní pred začiatkom termínu zájazdu. Alebo ak by ste sa rozhodli nakoniecť vycestovať s niekým iným, nie je problém zmeniť meno dotyčnej osoby až do piatich dní pred odchodom.

Vrátenie peňazí v prípade zrušenia

Ak sa rozhodnete kúpiť si letnú dovolenku už teraz, dôkladne si čítajte obchodné podmienky. Niektoré cestovné kancelárie poskytujú rôzne benefity, napríklad flexi balík výhod First Minute od CK SATUR garantuje svojim klientom vrátenie peňazí za zájazd, v prípade, že by ho cestovná kancelária zrušila. Nemusíte sa teda obávať, garancia vrátenia peňazí je u nich stopercentná.

First Minute zľavy sa naozaj oplatia. (Zdroj: CK SATUR)

Lepšie „First“ ako „Last“

First Minute ponuky sú omnoho výhodnejšou voľbou oproti čakaniu na Last Minute, ktoré nemusí byť vždy výhodné. „Počas first minute predaja CK prenášajú na klientov zľavy od hotelov a od leteckých spoločností, ktoré sú najvyššie do konca januára, či februára. Tí, ktorí dokážu plánovať vopred, sú tým pádom vo veľkej výhode u obľúbených hotelov, ako aj luxusných hotelov, ktoré sa do last minute ponúk nedostanú. A aj u ostatných hotelov sú first minute ceny nižšie v priemere až o 15% oproti last minute cenám,“ tvrdí Nora Fedorová, riaditeľka CK Satur.

Cestovateľský TIP pre vás: Grécko a jeho nekonečne veľa ostrovov

Na záver máme pre vás pár inšpirácií, v prípade, že ste sa teraz rozhodli letnú dovolenku vybrať, alebo potešiť niekoho z blízkych pod vianočným stromčekom.

Vedeli ste, že Grécko má až niečo cez tritisíc ostrovov? Nie všetky sú úplne známe a nie všade je rozvinutý cestovný ruch. Nech si už vyberiete ktorýkoľvek, zažijete tú pravú grécku idylku. A navyše, každý z nich je výnimočný niečím iným:

Rodos

Tento „ružový“ ostrov pokrytý kvetmi ibišteka patrí k turisticky najlákavejším destináciám. Rozmanitá príroda a atraktívne lokality pre šport, kultúru aj zábavu z neho robia miesto pre dovolenku snov.



Rodos a jeho prímorské krásy. (Zdroj: CK SATUR)

Kréta

Nenechajte si ujsť najjužnejší a najhorúcejší ostrov Grécka, kde zažijete letnú sezónu v plnom prúde ešte aj v septembri. Typická architektúra, grécka mytológia, no najmä nádherné pláže zlákajú každého dovolenkára.



Sezóna na Kréte trvá vďaka horúcemu podnebiu naozaj dlho. (Zdroj: CK SATUR)

Kefalónia

Je ostrovom kontrastov – nekonečné dlhé pláže na jednej polovici striedajú bujné pohoria a lesy na druhej strane ostrova. Okrem toho sa tu nachádza Myrtos, najkrajšia pláž Grécka, ktorá je v rebríčku TOP 10 pláží Európy.



Najkrajšia pláž Grécka Myrtos v Kefalónii. (Zdroj: CK SATUR)

Thasos

Alebo aj „Perla Egejského mora“ vás uchváti svojimi boricovými lesmi, olivovými hájmi a rozprávkovými plážami, z ktorých nebudete chcieť odísť.



Thasos je považovaný za "Perlu Egejského mora." (Zdroj: CK SATUR)

Zakyntos

Nachádza sa tu najfotogenickejšia pláž Navagio so známym lodným vrakom. Dostanete sa k nej len loďou. Úchvatný kontrast tyrkysového mora a bieleho útesu vás nenechá chladným. Tento ostrov je aj ostrovom korytnačiek, ktoré nájdete v prírodnej rezervácii.



Tyrkysové pláže v Zakyntos. (Zdroj: CK SATUR)

