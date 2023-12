Minister práce Erik Tomáš ako nástupca Petra Pellegriniho: Bude bojovať o post lídra v Hlase?

Erik Tomáš (Zdroj: Topky.sk/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Mnohí sa pýtajú, prečo dôchodcom nová vláda rozdáva toľko peňazí, keď máme rozvrátené financie. Šéf rezortu práce Erik Tomáš (Hlas – SD) je presvedčený, že peniaze si zaslúžia, aby si dôstojne užili jeseň života. Argumentuje, že spoločnosť žije z ich práce. Ako to bude s inými ohrozenými skupinami, ktoré potrebujú pomoc? Budú sa aj ďalšie roky znižovať percentá do druhého piliera? Plánujú otvoriť druhý pilier? Bude mať záujem zabojovať o post predsedu Hlasu – SD, ak Peter Pellegrini odíde do boja o kreslo prezidenta? Viac v rozhovore pre topky.sk minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas – SD).

Dôchodcom sa tento rok vyplatí 13. dôchodok vo výške 50 až 300 eur podľa výšky dôchodku a ešte k tomu 300 eur bez rozdielu na výšku dôchodku. A všetkým poberateľom dôchodkov bez rozdielu. Budúci rok si seniori prilepšia o 13. dôchodok (priemer dôchodku za minulý rok), čo je 606 eur. A k tomu im ostane rodičovský bonus, ktorý sa vyplatí raz ročne. Vyzerá to tak, že dôchodcovia sú skutočnou vašou prioritou...

Určite áno. Mrzí ma, že pre predchádzajúcu vládu ňou neboli. Ako opozícia sme museli pri senioroch suplovať vládu. Určite si pamätáte, keď prešiel návrh strany Hlas – SD ešte v opozícii na valorizáciu dôchodkov k 1. júlu tohto roka a zároveň prešiel aj návrh našej strany na rozmrazenie minimálnych dôchodkov, ktoré Matovičova vláda zmrazila na tri roky. Takto boli naši dôchodcovia ponechaní napospas osudu a neúnosnému historickému zdražovaniu. Mrzí ma, že seniori, ktorí sú jednou z najohrozenejších skupín, boli takto odignorovaní. Pokračujeme v našej politike a sľuboch, ktoré sme seniorom dali pred voľbami. Chceme sa o nich starať naďalej. V novembri im bola vyplatená tzv. Matovičova dávka, ktorú sa táto skupina nehanbila nazývať 13. dôchodkom, čo bolo 50 až 300 eur. My sme stihli viac. Pred Vianocami od 1. do 20. decembra každý jeden poberateľ dôchodku dostane navyše 300 eur. Je to príspevok rovnaký pre všetkých. Tento príspevok dostanú nielen starobní dôchodcovia, ale aj invalidi, vdovy a vdovci.

A čo sa týka budúceho roka?

Je zákon, ktorým konečne zavedieme ten skutočný 13. dôchodok. Ten bude vyplatený v decembri budúceho roka. To bola zásadná podmienka strany Hlas – SD pre vstupu do akejkoľvek koalície. Pri starobných dôchodcoch by to malo byť 606 eur. A ostatní poberatelia dôchodkov ho dostanú tiež vo výške priemerného dôchodku za tento rok.

Nie je dôvodom zvýšeného záujmu o dôchodcov aj fakt, že sú to potenciálni voliči Petra Pellegriniho na post prezidenta?

Dalo by sa to tak vnímať, pokiaľ by sme sa doteraz o seniorov vôbec nezaujímali. Ale nie je to pravda. Seniori veľmi dobre vedia, že gro našej sociálnej politiky v opozičných laviciach sa týkalo práve seniorov. Keby nebolo aktivity Hlas – SD, tak by dôchodcovia ani v minulosti nedostali od vlády nič navyše. To poukazuje na kontinuálny seriózny záujem a nesúvisí to s prezidentskými voľbami. Mimochodom, pán Pellegrini stále len zvažuje svoju kandidatúru a definitívne sa nerozhodol. V každom prípade bez ohľadu na prezidentské voľby sa môžu na nás seniori spoľahnúť.

Máte analýzy, či dôchodcovia sú skutočne najviac ohrození chudobou?

Podľa Inštitútu sociálno ekonomických rizík sú práve oni najviac ohrození chudobou. Dokonca 500 tisíc dôchodcov sa v uplynulých rokoch dostalo pod hranicu chudoby. Starobných dôchodcov máme 1,1 milióna a takmer polovica je pod hranicou chudoby, čo je alarmujúci stav. Dôchodcovia už nemajú na čo čakať. Mnohí sa pýtajú, prečo dôchodcom toľko dávame, ale každý senior si chce dôstojne užiť jeseň života a nemajú na čo čakať. Pre tento štát urobili maximum. Spoločnosť žije z ich práce. Treba ich oceniť. Na rozdiel od poslancov PS si v Hlase – SD nemyslíme, že dôchodky sú na Slovensku nadštandardné. No musím samozrejme dodať, že sú tu aj iné ohrozené skupiny.

Podľa niektorých analytikov budú dôchodcovia dokonca v ďalšom roku dostávať najvyššie reálne dôchodky v histórii. Myslíte si, že je priestor v kontexte rozvrátených verejných financií, ako hovorí minister financií, dávať takéto peniaze dôchodcom?

Určite áno. Vysvetlil som už dôvody. Naši seniori budovali našu spoločnosť a krajinu. Mladé a stredné generácie z toho žijú. Preto si seniori zaslúžia takúto pozornosť. Po tom, čo sme presadili mimoriadnu valorizáciu v tomto roku, budú aj v januári valorizované dôchodky. Analytici zrejme vychádzajú z extra dávok, ktoré dostanú navyše. A to z 13-teho dôchodku a zachovaného rodičovského bonusu. Opakujem. Zaslúžia si to. Dôchodky sú dlhodobo podpriemerné. Otázka nie je, aká je výška, ale čo si z toho môžeme dovoliť. To isté samozrejme platí aj pri platoch. Seniorov sme vyriešili a ideme sa pozrieť na ďalšie skupiny. Pre nás sú štyri prioritné skupiny: seniori, rodiny, pracujúci ľudia a odkázaní ľudia, teda zdravotne ťažko postihnutí.

A presne k tomu sa chcem dostať. Nie sú najviac ohrozené chudobou slobodné matky a rodičia starajúci sa o zdravotne postihnuté deti? Alebo viacdetné rodiny, kde si rodičia skutočne nevedia nájsť prácu?

Sme vo funkciách šesť týždňov. V prvom rade sme museli vyriešiť seniorov a už teraz pracujeme na tom, ako pomôžeme ostatným skupinám obyvateľstva. Môžem prezradiť, že čo sa týka jednoosobových domácností, resp. slobodných matiek s deťmi, hľadáme účinný nástroj, ako adresne pomôcť tejto skupine.

Odvody do druhého piliera sa budú znižovať z 5,5 percenta na 4 percenta. Prečo?

Smer - SSD má dlhodobo výhrady voči druhému pilieru. Za vlád Smeru dochádzalo k veľkým zásahom do systému. Bude nová vláda nasledujúce roky znižovať percentá?

Bude sa opäť otvárať druhý pilier?

V akom stave našiel rezort?

Kedy Peter Pellegrini oznámi svoju kandidatúru na prezidenta?

Bude Erik Tomáš bojovať o post lídra v Hlase – SD miesto Petra Pellegriniho?

