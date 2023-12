MIMORIADNE Vláda priznala, že chce zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry, už je známy aj dátum!

(Zdroj: Topky)

BRATISLAVA - To, o čom celá opozícia už pred voľbami a aj po nich vo veľkom hovorila a vo veľkom sa o tom diskutovalo v zákulisí sa dnes potvrdzuje. Podľa posledného návrhu vlády a dokumentov z rokovania to skutočne vyzerá tak, že sa kabinet chce porátať s Úradom špeciálnej prokuratúry ako takej. V listinách sú uvedené viaceré dôvody, prečo chce k tomuto vláda pristúpiť, no už teraz sa dá predpokladať obrovské množstvo tlačových konferencií opozície a verejného sektora na túto tému.