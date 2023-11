Vystrčil a Pellegrini sa zhodli na potrebe spolupráce Česka a Slovenska v energetike

Oficiálna návšteva predsedu Národnej rady SR petra Pellegriniho v Českej republike (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

PRAHA - Česká republika a Slovensko by mohli spolupracovať v oblasti energetiky v rámci projektu zdieľania rezervných kapacít. Mohlo by to priniesť stabilnejšie a nižšie ceny energií, zhodli sa predseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil a predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini. Na pôde parlamentov by sa mohla od budúceho roka začať diskusia o špeciálnej legislatíve v tejto oblasti. Témou ich stretnutia bola aj forma podpory Ukrajiny a vnútroštátna situácia v oboch krajinách.