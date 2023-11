MIMORIADNE Parlament schválil programové vyhlásenie vlády, Ficov kabinet dostal dôveru!

(Zdroj: Topky)

BRATISLAVA - Je to definitívne. Vláda Roberta Fica dostala zelenú aj v parlamente. Poslanci odhlasovali jej programové vyhlásenie a vyslovili jej dôveru. Prítomných bolo 143 poslancov. Za bolo 78, proti 65.

Koalícii pri hlasovaní chýbal poslanec SNS Pavel Ľupták. Alko prezradil Robert Fico, je v nemocnici a preto sa nemohol zúčastniť. Celkovo má koalícia 79 poslancov.

(Zdroj: reprofoto/NR SR)

Diskutovali štyri rokovacie dni

Diskusia o Programovom vyhlásení vlády sa začala presne pred týždňom, v utorok 14. novembra. Poslancom ho predložil premiér a požiadal ich o vyslovenie dôvery. Celkovo vystúpilo v rozprave 73 poslancov. V úvode diskusie vystúpil aj predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD), členovia vlády sa veľmi do rozpravy nezapájali. Diskusii tak dominovali vystúpenia opozičných poslancov. Opozícia vládnemu programu vyčítala, že je málo konkrétny. To, že ho nepodporí, avizovala už dopredu. Do rozpravy sa zapojilo písomne až 50 poslancov, následne sa ďalší poslanci prihlásili aj ústne. Presne po týždni si slovo zobral na záver znova Robert Fico, ktorý uviedol, že v rozprave zaznelo aj veľa podnetných postrehov, poslancov poprosil o dôveru.

