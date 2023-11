Ťažká skúška slovenského školstva: Vykurovacia sezóna už prevetráva rozpočty, čakajú žiakov "uhoľné" prázdniny?

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Getty Images,)

Nedoplatky za energie by nemali zostávať len na pleciach škôl, píše portál RTVS. Riaditelia pripomínajú, že vykurovacia sezóna nebude lacná. Napríklad základná škola v Rožňave, ktorá vo svojich priestoroch denne ukrýva 480 žiakov, zaplatila za pár dní, počas ktorých museli kúriť, niekoľko tisíc eur.

„Kúriť sme museli už v mesiaci október, ale veľmi nemilo nás prekvapila cena, ktorú sme za tých pár dní kedy bolo pomerne chladno, zaplatili sme cez 8000 EUR,“ povedal riaditeľ ZŠ akademika Jura Hronca v Rožňave Ján Džubák.

Rapídny nárast cien energií prekvapil viacero škôl. Podľa Pavela Ondeka, predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva sú aj také školy, ktoré na vykrytie elektrickej energie finančné prostriedky nemajú.

V niektorých prípadoch však školy výraznejšie problémy s náhradami neregistrujú. „Metodika bola daná a od začiatku roka fungovalo všetko, ako malo. Dnes však ešte nevieme, ako to bude vyzerať po zmenách,“ hovorí Marcel Tkáč, riaditeľ prešovského gymnázia.

„Faktúry za elektrickú energiu sme mali v tomto roku oproti minulému roku vyššie skoro päťnásobne, za teplo dvojnásobne. Príspevkom z ministerstva školstva v schéme pomoci sme tieto rozdiely v mesiacoch január – september 2023 mohli vyrovnať. Celkové náklady za teplo a elektrické energiu za rok 2022 sa pohybovali okolo 60.000€ a tento rok očakávame podobné čísla. Samozrejme za predpokladu, že sa systém pomoci za mesiace október – december 2023 nezmení. Neistotou je aj nastavenie systému pomoci školám v roku 2024,“ dodal Tkáč.

Napriek nárastu cien sa väčšina zriaďovateľov škôl zhodla na tom, že zvýšené náklady boli dodnes bezproblémovo preplácané. Očakávajú, že problémy by nemali nastať ani po zmene systému a finančnú situáciu zvládnu s podporou aj v tejto vykurovacej sezóne.

To, či to aj v tomto roku zvládnu však ja naďalej leží na ramenách ministerstva školstva. „Pokiaľ by to malo prejsť na zriaďovateľa, ako ďalšia úloha, tak to samosprávy v žiadnom prípade nebudú môcť robiť a odmietnu takúto vec robiť, pretože dnes máme obrovské problémy zostavovania rozpočtov pre budúci kalendárny rok,“ uviedol pre portál predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik.

Školy už môžu žiadať o prvé peniaze: Drucker je zatiaľ opatrný

O finančnú pomoc v novej vykurovacej sezóne si už školy môžu požiadať. „V súčasnosti je možnosť prihlásiť sa do dohodovacieho konania, kedy riaditeľ môže požiadať svojho zriaďovateľa o to, aby do dohodovacieho konania spolu s ním išli. Je však nutné splniť kritériá, žiadosť musí obsahovať údaje, ktoré sú v tabuľkách podložené faktúrami za nedoplatky,“ ozrejmila Eva Horníková, prezidentka Združenia základných škôl Slovenska.

Šéf rezortu školstva je však s vyjadreniami opatrný. Tomáš Drucker chce najprv vyriešiť medzirezortné dohody, bližšie informácie poskytnú až potom. „Máme diskusiu s ministerstvo financií, ale množstvo, miera, požiadavky, možnosti, to je téma, ktorú by som nechcel pred médiami rozoberať,“ tvrdí Drucker.