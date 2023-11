AKTUÁLNE Krvavá dráma v okrese Veľký Krtíš: Žena zaútočila na muža s nožom, potom zbraň ukryla do postele!

O prípade informovala TV Markíza. Žene na dvere zaklopal chlap, ktorý si od nej pýtaj cigarety. Čo sa stalo potom, zatiaľ nie je jasné, no žena sa rozhodla pre mimoriadne skratové konanie a na muža vytiahla nôž. Žena bola dokonca pod vplyvom alkoholu a nafúkala viac ako 3 promile.

Nôž, ktorým na muža zaútočila potom polícii aj odovzdala. Schovala si ho do postele. Podľa informácií od polície muža zasiahla do chrbta, pravej ruky ale aj do pľúc. Vo vyhlásení polície informovali, že prijali informáciu o udalosti od záchranárov, ktorí poskytovali pomoc 55-ročnému mužovi s bodno-reznými zraneniami. Polícia ženu zadržala. Je stíhaná pre trestný čin ublíženia na zdraví.