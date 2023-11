Z nového grafikonu železníc sú ľudia zúfalí: To je ale drzosť! Na všetko doplatia ich deti a dôchodcovia!

Železnice (Zdroj: TASR)

Niekoľko osobných vlakov denne v Hornej Zlatnej už nezastaví. Na Záhorí si zas študenti nevedia vybrať, či majú vstávať o 4:20 a prísť do školy ešte pred otvorením brán škôl alebo naopak vynechať prvú hodinu, lebo ďalší vlak im na vyučovanie už nenadväzuje. Za všetkým stojí nový grafikon železníc, ktorý vstúpi do platnosti 10. decembra. Zastavenie na zastávkach ale určovalo Ministerstvo dopravy, informujú noviny.sk.

Na Primaciálnom námestí sa konal Koncert pre všímavých (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Deti a dôchodcovia majú po novom kráčať po neosvetlenej a rušnej ceste až k autobusu

Svoj nesúhlas už vyjadrili mnohí študenti ale aj starosta obce Horná Zlatná pre TV JOJ. "Deti, ktoré chodia do školy s tým majú problém alebo tí, čo chodia na tréningy, všetky kluby sú v Komárne. Sú tu dôchodcovia, aj tí chodia do Komárna, teraz musia ísť na autobus." Obyvatelia musia po novom nastúpiť na autobusovej stanici, ktoré je vzdialená od dediny kilometer po veľmi rušnej ceste. Na spomínanej ceste sa dokonca ani nenachádza priechod pre chodcov.

Ministerstvo dopravy sa bráni

Cesta k autobusovej zastávke nie je ani osvetlená a najviac sa boja domáci o svoje deti, ale aj o dôchodcov. Opatrenie, ktoré vzbudilo vlnu nevôle Ministerstvo dopravy odôvodňuje existenciou iba jednej koľaje. Hovorca Ministerstva dopravy SR Martin Petro uviedol, že "nezastavovanie vlakov v Hornej Zlatnej od zavedenia nového grafikonu je spôsobené vysokou vyťaženosťou trate nielen osobnými, ale aj nákladnými vlakmi. Každé zastavovanie mimo daného cestovného poriadku by vytvorilo komplikácie pri križovaní vlakových súprav.“

Na Záhorí majú žiaci do školy cestovať 4 až 5 hodín

Na Záhorí zas študenti už napísali sťažnosť Železničnej spoločnosti Slovensko a rozmýšľajú aj o petícií. Aj keď železnice tvrdili, že sa budú snažiť vyjsť všetkým v ústrety, v prípade niekoľkých desiatok študentov im to však nevyšlo. Podľa nového grafikonu majú žiaci, ktorí cestujú na gymnáziá do Malaciek cestovať 4 a pol až 5 hodín, priblížil situáciu jeden z nich pre TV JOJ. Neskorším vlakom by prišli do školy až po ôsmej hodine, skorším zas riskujú, že budú stáť pred školou približne pol hodinu, pretože brány sa otvárajú až o siedmej hodine. Tieto dva regióny však nie sú jediné, ktorých sa zmena dotkne.

Cestujúci sa môžu sťažovať na kraji alebo priamo na Ministerstve dopravy

"Absolútne skončilo spojenie medzi hornou Nitrou a priamy prestup v Bratislave smer na Prahu. Je pravdou, že ten grafikon sa upravuje z hľadiska modernizácie trate. Čo je tá pozitívna stránka," konštatoval predseda ZMOS-u Jozef Božik. Odbor komunikácie ŽSSK informoval, že táto zmena je potrebná, nakoľko plánujú rozsiahlu rekonštrukciu trate Bratislava-Lamač-Zohor a v prípojoch museli zohľadniť aj väčší počet cestujúcich, ktorí smerujú až do Bratislavy. Ďalšou možnosťou pre cestujúcich je podávanie návrhov na kraj alebo priamo na Ministerstvo dopravy.